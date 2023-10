Pyrénées-Orientales : sauvez les poules Coquette ou Praline de l’abattoir

Article mis à jour le 23 octobre 2023 à 14:33

Le samedi 28 octobre et le dimanche 29 octobre, vous pourrez acquérir une poule pondeuse parmi les 200 à sauver d’une fin tragique en abattoir.

Une action au triple avantage. En effet, votre poule d’environ 18 mois, en se délectant de vos épluchures, réduira vos déchets ménagers et à vous les bons petits œufs au plat et autres omelettes grâce à ses œufs frais. Sans oublier, le fait que Coquette* sera sauvée de l’abattoir grâce à vous. Pour repartir avec Coquette ou une de ses congénères, il faudra impérativement réserver sur la page du site PoulePourTous dédiée à la vente sur la commune de Pia. Attention, l’association précise qu’aucune poule ne sera disponible sans réservation préalable. Photo d’illustration de race différente et non contractuelle.

Les poules vendues à Pia sont des Lohmann Brown

Selon Poules pour tous.com, les gallinacées proposées ce samedi 28 octobre à Pia sont de la race Lohmann Brown, «des super pondeuses ! C’est une race de poules au plumage roux tacheté de blanc. Elles ont vécu dans des élevages professionnels BIO et/ou plein air durant 1 an et sont alors âgées de 18 mois lorsque nous vous les proposons. Elles pondront encore 3 à 4 années chez vous, l’équivalent de 1000 oeufs. Elles ont été vaccinées et vermifugées.»

Pour les besoins de l’industrie agroalimentaire, les poules sont reformées, ou plus clairement, envoyées à l’abattoir entre 16 et 18 mois. Malgré leur jeune âge, elles ne sont plus assez rentables pour les éleveurs alors qu’elles peuvent, en théorie, pondre jusqu’à leur dixième anniversaire.

«Pour pondre vos bons œufs frais, une poule a besoin de 12h de lumière, elle en produit entre 200 et 300 par an. Elles sont très sociables mais aussi très autonomes, elles vivent majoritairement dehors et s’acclimatent très bien au froid et à la pluie, mais elles adorent aussi un bon feu de cheminée. Lorsque les particuliers rachètent une poule, elle peut encore pondre en moyenne 1.000 œufs. Les poules sont aussi de véritables recycleuses sur pattes et peuvent transformer jusqu’à 150 kilos de déchets alimentaires par an !»

Adopter une poule pour la sauver de l’abattoir et lui offrir un environnement adéquat

Chaque année, la France élève 50 millions de poules pondeuses qui produisent plus de 14 milliards d’œufs. Or, avant leur deuxième anniversaire les poulettes sont mises à la retraite direction l’abattoir. C’est là que Thomas Dano a souhaité intervenir en créant Poule pour tous.

L’association joue les intermédiaires entre les éleveurs professionnels, et les particuliers désireux de créer leur poulailler personnel. Poule pour tous offre ainsi une seconde vie à ces poulettes devenue moins rentables. Depuis sa création en juillet 2017, et selon Ouest France, Thomas Dano a créé neuf emplois et son action a déjà permis de sauver 150.000 poules d’une mort en abattoir.

Peut-on adopter une ou plusieurs poules quand on vit en appartement ?

Selon le site le Mag des animaux, l’élevage de poules sur un balcon nécessite une réflexion minutieuse car ce sont des animaux qui ont besoin d’espace. «Il n’est pas question de bénéficier du bon goût d’œufs frais si c’est pour maltraiter les animaux en retour. Chaque poule a besoin d’un minimum d’espace pour se déplacer, picorer et étendre ses ailes. Pour un poulailler mobile ou un enclos restreint comme un balcon, on recommande généralement un minimum de 1 à 2 mètres carrés par poule, sachant qu’il faut adopter a moins deux poules ; une poule seule s’ennuie. Mais au-delà de ce seul espace, on sait aussi que donner l’accès à un enclos est une base pour respecter le bien-être d’une poule, et pour cela on compte entre 10 et 20 m² par poule… Cela commence à faire un beau balcon…»

Décorez son poulailler pour Halloween

Une poule pour tous lance un concours pour Halloween. Le challenge consiste à décorer son poulailler et d’envoyer la photo par mail.

