La solidarité se met au frais à Saint-Paul-de-Fenouillet : Un frigo partagé bientôt installé

Article mis à jour le 15 janvier 2026 à 09:26

Un frigo solidaire va s’installer à Saint-Paul-de-Fenouillet. Porté par des volontaires de la Fédération Léo Lagrange, il permettra aux habitants de donner les aliments qu’ils ne consomment pas. Dans un territoire rural marqué par la précarité, le projet vise à lutter contre le gaspillage et à renforcer la solidarité locale. Photo © Association Les frigos solidaires.

Cet article a été écrit par Amalia Leriche accompagnée par Léo Lagrange Animation. « Perpignan Stories » est un projet initié par Made In Perpignan en septembre 2025. Depuis, neuf jeunes ont découvert les rouages du journalisme dans notre rédaction. Ils et elles ont réalisé le reportage de leur choix, à l’écrit et en vidéo.



Grâce au soutien de Journalismfund Europe, Made in Perpignan met en avant les histoires qui inspirent ces jeunes souvent éloignés de l’information et peu représentés dans les médias.

On viendra y déposer des fruits, légumes, conserves… À Saint-Paul-de-Fenouillet, un frigo solidaire va bientôt voir le jour. Un dispositif en accès libre où les habitants pourront déposer leurs denrées. D’autres peuvent alors les récupérer. Le but : lutter contre le gaspillage alimentaire. Les produits sont donnés avant d’être périmés et consommés plutôt que jetés. Le frigo devrait voir le jour fin mars 2026.

Anti-gaspi : un projet de lutte contre la précarité alimentaire

À Saint-Paul-de-Fenouillet, c’est la branche locale de la fédération Léo Lagrange qui s’est saisie du projet. Gino et Matéo, volontaires en service civique pour l’association, sont originaires du village. « On veut à la fois aider des familles dans le besoin et faire vivre le village dans lequel on a grandi », explique Matéo. Léo Lagrange Animation travaille avec les Restos du cœur. L’équipe espère aussi mobiliser la cantine du collège voisin ou encore les agriculteurs qui pourraient mettre à disposition leurs invendus.

Avec ses 1 700 habitants, Saint-Paul-de-Fenouillet est le chef-lieu de la communauté de communes de l’Agly Fenouillèdes. L’accès aux services et la mobilité sont des enjeux majeurs dans ce territoire rural. La mise en place d’un frigo solidaire s’ancre dans une démarche qui vise à renforcer les liens entre les habitants. « Saint-Paul est une commune pauvre, très pauvre. Et on est loin des structures », explique Julie Destefanis, référente jeunesse pour Léo Lagrange Animation.

150 frigos solidaires en France : « On intègre un réseau pour mettre toutes les chances de notre côté »

« On pourra déposer des conserves, des boissons, des fruits et légumes, ou encore des produits d’hygiène », détaillent les deux jeunes. En revanche, l’alcool, les plats faits maison et les produits entamés sont proscrits. Léo Lagrange Animation s’est rapproché de l’association nationale « Les frigos solidaires » pour porter le projet. Un parrainage qui a un coût : 1 600 euros pour l’ensemble. C’est plus que s’ils s’étaient lancés indépendamment, mais cela pourrait permettre au dispositif de durer dans le temps. « Il y a un suivi sur le long terme, en cas de panne par exemple. On reçoit aussi de l’aide pour la communication autour du projet. On intègre un réseau pour mettre toutes les chances de notre côté », reconnaît Julie Destefanis.

Le projet, financé par la MSA et la Confédération nationale des foyers ruraux, s’inscrit sur le long terme. Des ateliers culinaires seront organisés dans la commune. Des diététiciens nutritionnistes apprendront aux bénéficiaires comment cuisiner dans une démarche anti-gaspi. « Il pourra même être question d’apprendre comment on fait son propre savon », détaille Julie. Les volontaires en service qui l’accompagnent ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, un projet de distributeurs de protections hygiéniques est également en cours.

Objectif 2026 ? Plus d’enquêtes … Notre équipe souhaite vous proposer plus d’investigation, un genre journalistique le plus souvent absent dans les médias locaux.



Parce qu’enquêter sur les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales a un coût, soutenez-nous !