Perpignan : Un rassemblement en soutien à Christophe Gleizes, journaliste détenu en Algérie

Reporters sans frontières et le Club de la presse Occitanie affichent leur soutien à Christophe Gleizes. Un rassemblement pour la libération du journaliste français détenu en Algérie depuis 7 mois aura lieu devant l’hôtel du département des Pyrénées-Orientales ce jeudi 29 janvier à 15h. Pour RSF, cette détention est une atteinte à la liberté de la presse et de l’information.

Le club de la presse Occitanie et le Conseil départemental ont répondu à l’appel de Reporters sans frontières. Ils demandent la libération du journaliste français détenu en Algérie depuis maintenant 7 mois. Un portrait de Christophe Gleizes sera affiché sur la devanture de l’hôtel du Département. Ailleurs en Occitanie, des mobilisations se déroulent à Toulouse et Montpellier. Le club de la presse régional défend la « liberté de la presse et le droit des journalistes d’exercer leur profession en sécurité ». Le même jour, à Paris, est organisé un concert au Bataclan en soutien au journaliste.

Christophe Gleizes condamné pour « apologie du terrorisme » et « propagande nuisant à l’intérêt national » : RSF dénonce un « dossier vide »

« Christophe Gleizes a été condamné manifestement pour l’exercice de son activité de journaliste« , déplore Antoine Bernard, porte-parole chez RSF. Le journaliste français est en détention en Algérie depuis juin 2025. Sa peine a été confirmée en appel le 10 décembre dernier : 7 ans de prison pour « apologie du terrorisme » et « propagande nuisant à l’intérêt national ». « On est face à un dossier vide, déclare Antoine Bernard, on ne voit pas d’autre explication à la confirmation de sa peine que le fait qu’il ait eu des contacts avec des sources, qui gênent, et qu’il en ait fait les frais. »

Le journaliste sportif, spécialiste du football en Afrique, a été arrêté le 28 mai 2024 en Algérie. Il s’y trouvait pour un reportage sur le club de football le plus titré du pays, la Jeunesse sportive de Kabylie. La justice algérienne lui reproche des contacts avec des personnes liées au mouvement séparatiste MAK (mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie), classé terroriste en Algérie. Selon RSF, dans le dossier judiciaire, les enquêteurs notent n’avoir rien trouvé à l’appui des charges dans l’ordinateur du journaliste.

RSF demande la grâce du journaliste au président algérien

« Depuis le 3 décembre et la confirmation de la peine en appel, on a bénéficié d’une mobilisation accrue », reconnaît Antoine Bernard. La fédération française de football affiche également son soutien au journaliste. Son président Philippe Diallo sera présent aujourd’hui au Bataclan.

« Le cas de Christophe est populaire et retient l’attention de nos concitoyens et de nos concitoyennes parce que c’est un cas évident et malheureusement simple. Dans l’intérêt de tout le monde, y compris de l’Algérie, on doit trouver très rapidement une résolution positive. »

La détention de Christophe Gleizes se tient par ailleurs dans un contexte de tension diplomatique entre la France et l’Algérie. « On ne peut évidemment pas en faire abstraction, mais le cas de Christophe est singulier. Il ne doit pas être politique. Il s’agit d’un journaliste qui se retrouve en prison pour avoir fait son boulot. On espère vraiment que le chef de l’État comprendra la nécessité humanitaire de le gracier. » La mère de Christophe Gleizes a sollicité une demande de grâce au président algérien Abdelmadjid Tebboune le 10 décembre 2025.

Une date clé en tête pour RSF : le lancement de la Coupe du monde de foot, le 11 juin 2026. « C’est indispensable que l’on résolve cas de Christophe Gleizes au plus tard à cette date », espère Antoine Bernard.