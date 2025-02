Pyrénées-Orientales : Pour ses 70 ans, la marque Gîtes de France affiche sa bonne santé

Article mis à jour le 21 février 2025 à 09:06

Il y a 70 ans, agriculteurs et élus lançaient la marque Gîtes de France. Objectif ? Réhabiliter leur bâti en développant l’accueil touristique et éviter la désertification des campagnes. Ce 20 février 2025, lors d’une conférence de presse organisée par le Comité régional du tourisme et des loisirs (CRTL), Patrice Rémy, président des Gîtes de France 66, revenait sur la réussite du concept et les derniers chiffres de la marque dans les Pyrénées-Orientales.

En 2023, avec un total de 3 millions de nuitées en Occitanie, les Gîtes de France s’imposent comme un acteur important du tourisme dans la région. Lors d’une conférence de presse ce jeudi 20 février à Toulouse, Vincent Garel, président du CRTL, et Patrice Rémy, président de l’URGF*, ont donné les chiffres et détaillé leur volonté de renforcer leur engagement en faveur des personnes démunies et de séduire une clientèle plus jeune.

Dans les Pyrénées-Orientales, l’organisation enregistre 249 666 nuitées en 2023. Dans notre département, les Gîtes de France captent 10% du chiffre d’affaires régional du secteur du tourisme, soit 8,2 millions d’euros. De plus l’organisation a permis de créer 335 emplois équivalents temps plein. Sans oublier, une augmentation des réservations de 20% par rapport à l’année précédente.

La marque Gîtes de France veut attirer une clientèle plus jeune

Au-delà de ces bons résultats, la marque a besoin de se renouveler. « Nous devons séduire des clientèles plus jeunes », explique Patrice Rémy. Le président précise que les Gîtes de France attirent principalement des familles avec de jeunes enfants, dont l’âge varie entre 35 et 45 ans.

La région attire également une clientèle européenne, notamment du Nord chaque jour plus sensible aux enjeux environnementaux et à exigeant un tourisme plus durable. Selon Vincent Garel, président du CRTL, les jeunes touristes européens privilégient désormais des offres touristiques respectueuses de l’environnement et alignées sur les valeurs de durabilité.

Les séjours à la campagne sont particulièrement prisés par les jeunes européens. En effet, ils ont un intérêt croissant pour des expériences authentiques et des événements uniques. « Nous proposons des offres que ces jeunes peuvent facilement trouver en Occitanie », ajoute Patrice Rémy. Pour répondre à cette demande, la région cherche continuellement des produits touristiques innovants.

« Par exemple, certains propriétaires de gîtes proposent des solutions pour accueillir des visiteurs sans voiture, en offrant un service de transport depuis la gare et en organisant des visites de sites locaux ou de villes environnantes », affirme Vincent Garel.

Gites de France Occitanie veut renforcer des vacances solidaires

L’Union Régionale des Gîtes de France d’Occitanie confirme son engagement auprès du Fonds Occ’ygène. En effet, elle s’associe à la Fédération du Secours Populaire 31 afin de proposer 16 bons séjours d’une valeur de 500 € à valoir.

Le fonds Occ’ygène, une initiative lancée par la CRTL Occitanie dans le but de soutenir les projets touristiques inclusifs. Mais surtout de favoriser l’accès aux vacances pour les personnes les plus démunies. Ce fonds vise à financer des actions permettant à des personnes en difficulté, de bénéficier des bienfaits du tourisme et de découvrir les richesses de notre région. En 2025, entre 900 et 1 000 enfants supplémentaires pourront bénéficier de cette offre.

*URGF : Union Régionale des Gîtes de France d’Occitanie