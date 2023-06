L’Occitanie fait le pari d’un tourisme solidaire, social et responsable

Le 12 juin, la Cité de l’Espace de Toulouse accueillait une conférence de presse ayant pour thème le tourisme social et solidaire. Vincent Garel, Muriel Abadie, en compagnie du directeur des lieux Jean-Baptiste Desbois, ont tiré le bilan de ce début de saison touristique et évoqué les perspectives pour la saison estivale.

L’Occitanie en quête d’attractivité

Muriel Abadie débute « le tourisme est une véritable vitrine pour la région Occitanie » avec des retombées économiques qui se chiffrent à 15,6 milliards d’euros et 125.000 emplois. La vice-présidente de la région Occitanie a rappelé l’objectif de Carole Delga : conserver l’attractivité de la région en travaillant avec les acteurs du tourisme. Muriel Abadie a évoqué plusieurs nouveautés pour cette saison touristique : « un partenariat fort avec Milan Presse, sur le magazine Un jour, une actu », qui sera offert à toutes les classes de CM2 de la région et distribué dans toutes les médiathèques d’Occitanie. Le but est de faire découvrir aux plus jeunes les 41 Grands Sites d’Occitanie.

Vincent Garel, président du CRTL d’Occitanie est revenu sur les premiers chiffres de cette saison touristique. Il constate « l’excellence des vacances de Pâques avec un maintien de la clientèle française et un vrai retour de la clientèle étrangère à cette période ». En revanche, Vincent Garel estime que « trop de ponts tue les ponts », avec une baisse d’attractivité sur les deux derniers ponts, peut-être du fait de la météo maussade. Il ajoute que « la campagne d’Occitanie séduit toujours ». L’idée d’un 9e Contrat de Destination est à l’étude.

Il a également énoncé les perspectives estivales. « Les ambitions sont les mêmes que pour l’année dernière, qui était une année exceptionnelle ». Il a souhaité mettre l’accent sur « une augmentation très forte des réservations sur le mois de septembre, avec +24% ». Une conséquence certaine de la Coupe du Monde de rugby. « La saison 2023 devrait battre le record de l’année 2022 » a annoncé Vincent Garel.

Des professionnels aidés et accompagnés

Par ailleurs, la vice-présidente de la région a rappelé que l’Occitanie menait une politique de soutien aux professionnels du tourisme, y compris sur les recrutements et la diversification des offres. « Il faut arriver à trouver des solutions pour que la saison se passe bien via des dispositifs d’accompagnement puisque aujourd’hui, un des freins prépondérants à une bonne saison touristique est la mobilité des saisonniers ».

Muriel Abadie revient de nouveau sur la volonté de Carole Delga « donner envie de venir en Occitanie », surtout en cette période de réchauffement climatique qui implique un « changement des comportements, un changement de l’autre ». Il faut donc continuer à travailler l’attractivité.

Un pari qui semble gagnant puisque Vincent Garel a déclaré que « 96% des acteurs touristiques considèrent que l’attractivité touristique de la région s’améliore ». L’image de la région comme une destination globale, plutôt que sur des sites précis, se dessine.

L’Occitanie fait dans l’inédit

Avec la création d’un fonds en mécénat ayant pour but de réduire les inégalités dans l’accès aux vacances, la Région et le CRTL choisissent de faire dans l’inédit. Ce partenariat public/privé a pour ambition de soutenir des projets d’intérêt général dans le domaine du tourisme et des loisirs dans la région. Comment ? En facilitant l’accès au mécénat pour les acteurs et opérateurs régionaux.

Cet outil, totalement inédit, à l’échelle d’une région, doit soutenir le développement d’un tourisme généreux, équitable, accessible et responsable. Ce fonds Occ’Ygène sera utilisé en priorité pour financer la carte Occ’Ygène, soutenir des associations caritatives reconnues d’utilité publique, pour l’aide aux départs en vacances et pour aider à la pratique de loisirs par des habitants éloignés de ceux-ci.

Pour faire partie de ce projet, une seule condition : intervenir dans une logique de gestion désintéressée, à but non lucratif, et ne pas engendrer de conflit d’intérêts avec des acteurs privés. Parmi ceux qui ont déjà répondu présents à cet appel : l’aéroport de Toulouse, celui de Montpellier, G2A, GL Events, Occitanie Events ou encore la SNCF.

Les objectifs du fonds Occ’Ygène

La région Occitanie et le CRTL encouragent toutes les entreprises d’Occitanie à devenir mécène car c’est une façon de créer de la solidarité entre les territoires, de soutenir des actions sociales en matière d’accès au tourisme et aux loisirs, de favoriser la connaissance et la préservation des écosystèmes fragiles mais aussi d’œuvrer pour l’acceptabilité du tourisme et de développer l’inclusion et les liens entre les habitants et visiteurs. « L’accès au tourisme pour le plus grand nombre est quelque chose de très important pour Carole Delga et pour tous les élus » rappelle Muriel Abadie.

Aujourd’hui, ce sont près de 150.000 € qui ont été récoltés. Un chiffre important mais encore loin de l’objectif des 450.000 € par an. Pour devenir mécènes, les entreprises doivent entrer en contact avec le CRTL Occitanie pour connaître les conditions d’engagement et évaluer les bénéfices.

Vers un tourisme plus juste et plus responsable

Depuis plusieurs années, l’Occitanie s’engage en faveur d’un tourisme accessible à tous grâce à différents dispositifs dont la carte Occ’Ygène ou l’opération Premiers départs en vacances. Si Muriel Abadie a tenu a rappelé que cette carte avait été lancée à la sortie du confinement pour relancer le tourisme, force est de constater que la carte Occ’Ygène séduit de plus en plus. « Plus de 9.000 inscriptions sont déjà enregistrées à l’heure actuelle » avec comme nouveauté cette année la monétisation. En 2023, ce sont plus de 200 partenaires qui proposent près de 1.000 offres de loisirs.

Pour poursuivre cette volonté de réduire la fracture touristique, la Région met en place le programme d’actions « Occitanie, destination solidaire ». Il s’agit d’un pack de solutions et d’aides pour faire des loisirs un temps d’enrichissement, de rencontres et de découvertes, accessible à tous et sur l’ensemble du territoire. 75 projets de structures d’hébergement ont d’ores et déjà été soutenus entre 2016 et 2022, pour un montant total de 10,4 millions d’euros.

Zoom sur le dispositif Premiers départs en vacances

Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 6 à 17 ans, issus de milieux modestes, de profiter de séjours, de 6 à 21 jours, dans 50 centres et lieux de vacances en Occitanie. La participation s’élève à 65€ par enfant, activités et transport compris. Les participants ont ainsi accès à du VTT, de la randonnée, des séjours artistiques, culturels, de l’équitation… La Région participe à hauteur de 625.000 € par an.