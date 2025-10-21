Pyrénées-Orientales : un marché de l’immobilier 2025 « ni totalement atone, ni franchement dynamique »

Crise, rebond ou transition ? En 2025, le marché immobilier des Pyrénées-Orientales poursuit une lente sortie de crise. Pour la présidente de la chambre des notaires, Maître Cécile Marty, « il s’agit d’un marché de transition, ni totalement atone, ni franchement dynamique. »

Reprise prudente du marché immobilier catalan

Selon les données présentées par la Chambre des notaires des Pyrénées-Orientales, les volumes de ventes progressent de +1% sur un an, tous biens confondus. Un rebond timide, après une chute brutale de 28% en 2024. La dynamique est toutefois inégale. Les maisons anciennes enregistrent une hausse de +4,4%, quand les appartements anciens stagnent et que les terrains à bâtir poursuivent leur chute (-17%). Perpignan, qui concentre à elle seule 31% des ventes départementales d’appartements anciens, affiche une stabilité des prix, avec de fortes disparités entre quartiers.

Le quartier Saint-Martin, par exemple, voit ses prix bondir de +12,6% tandis que les Platanes enregistrent une baisse de -14,6%. Les zones les plus dynamiques restent la côte roussillonnaise et la montagne, notamment le Capcir-Cerdagne, portées par une clientèle extérieure plus aisée. En revanche, la demande dans les zones rurales reste faible, malgré des prix attractifs.

« Les années Covid sont derrière nous, on revient à un marché plus rationnel, moins émotionnel », affirme Maître Marty, notaire à Vinça.

Pour rappel, à la sortie de la crise sanitaire, une partie des Français marqués par les confinements successifs avaient décidé de changer de cadre de vie. En 2021 et surtout en 2022, les notaires des Pyrénées-Orientales avaient enregistré un nombre de ventes records.

Des prix qui se stabilisent, mais qui restent élevés pour les primo-accédants

Malgré le ralentissement de la demande, les prix ne cèdent que très légèrement, reflet d’un marché où les vendeurs peinent à ajuster leurs attentes. Le prix médian d’un appartement ancien dans le département est de 2 400 €/m², en hausse de +1,3% sur un an. Pour une maison ancienne, le prix médian s’établit à 205 000 € (+1%). À titre de comparaison, à Perpignan, les maisons se négocient à 195 700 €. Des niveaux de prix qui, bien que plus bas que dans d’autres départements du sud, restent hors de portée pour nombre de primo-accédants.

Malgré la stabilisation des taux d’intérêt autour de 3,6 %, l’accès au crédit reste difficile pour les ménages modestes. Les notaires alertent : les jeunes actifs et primo-accédants sont de plus en plus exclus du marché. Conditions bancaires restrictives, apport personnel élevé, durées d’emprunt plafonnées : autant de freins qui contraignent ces publics à rester locataires ou à revoir leurs ambitions à la baisse.

Par ailleurs, le marché du neuf reste en berne. Le nombre de ventes stagne avec seulement 300 appartements neufs vendus, chiffre identique à celui de 2024. Les prix progressent mollement (+0,6%). La rareté du foncier disponible, liée à la politique ZAN (zéro artificialisation nette), freine les projets de construction. Les notaires pointent également la réticence des maires à délivrer des permis de construire et annoncent une crise à venir dans le secteur du bâtiment.

Les chiffres clés de l’immobilier 2025 dans les Pyrénées-Orientales

+1% : évolution annuelle du volume de ventes tous biens confondus

+4,4% : progression des ventes de maisons anciennes

-17% : chute des ventes de terrains à bâtir

2 400 €/m² : prix médian des appartements anciens dans les PO

205 000 € : prix médian des maisons anciennes

1 450 €/m² : prix des appartements anciens à Perpignan

Commune la plus chère (appartements anciens) : Collioure, avec un prix médian de 4 650 €/m²

La moins chère (appartements anciens) : Elne, avec un prix médian de 1 130 €/m²

