Pyrénées-Orientales : Un vaste contrôle transfrontalier mobilise les forces de l’ordre

Article mis à jour le 19 septembre 2025 à 10:26

Mercredi 17 septembre 2025, dans tout le département des Pyrénées-Orientales, une opération de contrôle de grande ampleur a été menée sous l’autorité du préfet Pierre Regnault de la Mothe et du procureur de la République Jérôme Bourrier. Objectif : sécuriser les flux à la frontière espagnole et lutter contre les différents trafics et l’immigration irrégulière.

Contrôle transfrontalier : plus de 300 agents français et espagnols mobilisés

Les points de passage les plus sensibles avec l’Espagne et l’Andorre, tels que le péage du Boulou, le Perthus ou encore la gare de Latour-de-Carol – Enveitg, ont été ciblés. Les contrôles ont aussi concerné des axes stratégiques comme la départementale 117 au nord du département, la gare d’Elne, ainsi que la façade maritime avec des inspections menées en mer.

Sur le terrain, l’opération a vu l’engagement de 180 militaires du groupement de gendarmerie départementale, renforcés par 49 renforts venus des départements voisins de l’Aude et de l’Ariège, sans compter l’appui logistique de la police aux frontières, des douanes françaises et de la Guardia Civil espagnole.

Des moyens techniques importants ont été déployés : deux drones, deux embarcations de la brigade nautique, ainsi que quatre équipes cynotechniques ont contribué à l’ampleur du dispositif.

1 042 personnes et 660 véhicules contrôlés en une journée

Selon les services de la préfecture, les résultats de l’opération confirment la pression constante à la frontière franco-espagnole, où stupéfiants, armes et migrants circulent. À l’issue de cette journée de contrôle, les forces de l’ordre ont procédé à l’identification de 13 personnes en situation irrégulière, dont un passeur présumé, qui ont été remises aux services de la police aux frontières.

L’opération a également mis en lumière une série d’infractions liées aux trafics : 14 concernent des produits stupéfiants, 4 relèvent du domaine judiciaire, dont une affaire de détention illégale d’arme de poing de catégorie B, une aide à l’entrée et au séjour irrégulier, et un trafic d’animaux. Par ailleurs, 63 contraventions ont été relevées pour des infractions au code de la route. Ces contrôles conjoints visent à garantir une présence forte et dissuasive des autorités dans une zone où les flux humains et commerciaux sont intenses, et où les risques de contrebande et de migration irrégulière sont particulièrement élevés, insiste le représentant de l’État.

Via un communiqué de presse, le préfet des Pyrénées-Orientales déclare : « Dans un département frontalier comme les Pyrénées-Orientales, riche de ses échanges mais exposé à des risques spécifiques, ces opérations sont essentielles. Elles permettent de lutter efficacement contre les trafics, notamment de stupéfiants, de mieux prévenir les comportements dangereux sur les routes et de renforcer la lutte contre l’immigration clandestine.».

Le préfet insiste sur la nécessité de poursuivre cette dynamique, en s’appuyant sur la coordination étroite entre les services français et leurs homologues espagnols. : « La sécurité de tous, ici et bien au-delà, passe par une présence accrue des forces de l’ordre sur le terrain et une action coordonnée entre les services. Ces contrôles se poursuivront, car ces enjeux sont au cœur de mes priorités. »

