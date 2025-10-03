Pyrénées-Orientales : vos avis peuvent encore faire évoluer l’arrêté sur le photovoltaïque au sol

Ce 1er octobre 2025, la préfecture a mis en ligne une proposition d’arrêté listant précisément les parcelles pouvant faire l’objet d’une demande d’installation de panneaux photovoltaïques au sol.

La loi de 2023 prévoit que la chambre d’agriculture fasse une première proposition avec les surfaces qui pourraient faire l’objet de ce type d’installation. Au final, 217 hectares seulement sur les 3 500 proposés par la chambre ont été retenus par le préfet. Au-delà des zones exclues en raison du risque incendie, le préfet a limité la prolifération de ces centrales. S’il rappelle la nécessité de développer les énergies renouvelables, il revendique un esprit d’équilibre pour ni « défigurer les paysages, ni porter préjudice à l’activité agricole ».

Un document cadre pour contrer un développement anarchique du photovoltaïque au sol dans les Pyrénées-Orientales

Avec cette consultation, le préfet met en avant une volonté de « transparence ». « J’ai mis en ligne mon projet d’arrêté sur le site internet de la préfecture. Chacun peut faire valoir ses observations d’ici le 22 octobre, avant que je ne le signe ». Lors d’une interview, le préfet nous précise : « le but de ma communication est d’attirer l’attention de ceux que le sujet intéresse ».

Le représentant de l’État dans les Pyrénées-Orientales rappelle que le territoire est soumis à des injonctions contradictoires. « On veut de beaux paysages, mais on veut du renouvelable, on veut du logement, on veut de l’agriculture. » Pour le préfet, ce zonage est une méthode qui permet « d’assumer une vision claire de l’aménagement du territoire ».

Pierre Regnault de la Mothe tient à pondérer la faible surface sélectionnée par rapport aux propositions de la chambre d’agriculture. Sur les cinq dernières années, il n’y aurait eu que 70 hectares de panneaux photovoltaïques au sol installés dans les Pyrénées-Orientales. Le préfet insiste sur le fait que ce zonage n’est pas figé : il pourra être révisé tous les cinq ans, voire amendé plus tôt si les demandes de projets venaient à évoluer.

Les observations reçues sur le site de la préfecture jusqu’au 22 octobre seront toutes analysées et, elles pourront éventuellement venir modifier l’arrêté préfectoral qui sera publié à l’issue de la consultation.

► Voici le lien vers la carte indiquant les surfaces identifiées dans le document cadre pour les Pyrénées-Orientales.

La cartographie mise en consultation résulte d’une première phase de concertation engagée entre le 28 février et le 28 mai 2025. Elle a impliqué les représentants du monde agricole, les collectivités locales, ainsi que la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Par ailleurs, certaines parcelles non cartographiées peuvent également accueillir des projets, il s’agit notamment d’anciennes friches industrielles, carrières ou terrains délaissés.

Photovoltaïque, agrivoltaïsme, ombrières : des différences pour une seule énergie

Si le préfet réglemente de manière drastique les zones de possibles installations de panneaux au sol, il tient à faire le distinguo avec l’agrivoltaïsme. En effet, pour être qualifié d’agrivoltaïsme et bénéficier de démarches simplifiées, les panneaux solaires « doivent contribuer durablement au maintien, ou au développement d’une production agricole ». En clair, l’agrivoltaïsme doit conserver un volet agricole.

Pour les panneaux de types « ombrières » qui fleurissent sur les parkings des grandes surfaces et qui ont une double utilité, en plus de celle de produire de l’électricité, ils apportent de l’ombre aux véhicules qui stationnent dessous. Le photovoltaïque au sol n’a quant à lui qu’une seule et unique finalité, celle de produire de l’électricité. Par ailleurs, ce type d’installation s’entend sur une terre inculte ou non-exploitée depuis dix ans.

