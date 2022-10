Quand les Nocturnes du Palais de Perpignan mettent en scène la justice du XIXe siècle

Joséphine déboule dans le tribunal, journal en main. « Je suis Joséphine Perrot, je travaille au Journal du département des Pyrénées Orientales depuis 1841. On y publie les annonces légales et quelques potins du département. Habituellement, je corrige les articles ». Cette astuce scénaristique permet de mettre le public dans l’ambiance de l’époque et de rappeler les témoignages et autres moments clés du procès opposant Marie Soula et Hippolyte Andreu. Joséphine fait les présentations de chacune des parties alors que ces dernières sont comme figées dans l’espace et le temps. La jeune femme déambule dans la salle du tribunal entre la victime, son avocat, l’auteur présumé, le jury, le procureur du Roi et les juges.

« Depuis que je fréquente le milieu judiciaire, il y a des choses qui me choquent, et j’ai acquis la conviction que nous autres les femmes on n’était vraiment pas des sujets de droit comme les autres« . Et pour cause, à la tribune aucune femme ! Ni dans le rang des jurés, tirés au sort parmi sur les listes électorales, et les femmes ne peuvent voter ; ni parmi les juges professionnels ou les avocats, aucun de ces métiers n’étant ouverts aux femmes. « Combien de temps encore faudra-t-il pour qu’on nous permette de faire les mêmes métiers que les hommes ? » se désole Joséphine. « C’est bien la réalité de notre justice en 1842… cela fait déjà 53 ans qu’on a fait la Révolution en France, mais les rois sont de retour et on est encore loin d’être tous égaux !« .