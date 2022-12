Le Tribunal de Perpignan dresse le bilan de son traitement des violences intrafamiliales

«En ce moment, nous avons 26 dossiers dans la cellule ». Dans ces dossiers, toute la vie des victimes, des auteurs, le quotidien des enfants, la situation de chacune des parties. Au sein du Vif, tous les acteurs se coordonnent pour éviter tout passage à l’acte. Policiers, gendarmes, associations de victimes, le service pénitentiaire, l’hôpital ou le conseil départemental se réunissent chaque mois. Nora Benyakoub de décliner les enjeux et les objectifs de la cellule. « Cette cellule a vocation à assurer la prise en charge opérationnelle des victimes de violences conjugales en cohérence avec l’ensemble des dispositifs de prévention d’accompagnement et d’aide déployés au sein du département des Pyrénées-Orientales. Nous examinons les situations individuelles au regard des risques identifiés pour la sécurité des victimes ».

Nora Benyakoub de citer un cas intervenu en août 2022. « Cathy, assistante sociale, nous signale une femme sous emprise, interdite de sortie par son mari. Il y avait également des violences répétées et sérieuses ! Le casier du monsieur indiquait un état de récidive. Nous avons décidé que, dès lendemain, une assistante sociale se rendrait sur place accompagnée d’un gendarme spécialisé de la Maison de protection et de prévention des familles. Monsieur a accepté de suivre le gendarme et madame de parler à l’assistante sociale. Nous l’avons amenée à l’unité médico-judiciaire. Le monsieur a avoué durant sa garde à vue et a immédiatement été placé en détention. En comparution immédiate, il a écopé de 2 ans de prison. Entre le premier signalement et la peine définitive, il ne s’est écoulé que 10 jours ! »