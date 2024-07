Quel touriste pour 2040 ? Un portrait et des besoins en évolution

En 2040, le tourisme aura radicalement évolué, façonné par des transformations technologiques, environnementales et sociétales profondes. Le profil type du touriste de 2040, tel que décrit dans le rapport « Horizons 2040 », met en lumière un voyageur hyperconnecté, écoresponsable et à la recherche d’expériences authentiques et immersives. Photo © Andie Champon.

L’Agence de développement touristique Atout France a souhaité cette démarche prospective afin de guider l’évolution et la mise en place de politiques touristiques adaptées aux attentes des visiteurs de la France. Selon Atout France, ce rapport est une « boussole pour mieux anticiper, et agir utilement dès aujourd’hui. »

Un touriste du futur hyperconnecté et écoresponsable

La révolution numérique a transformé les habitudes de voyage. Le touriste de 2040 utilise des technologies avancées pour planifier et vivre ses aventures. Selon le scénario « Village mondialisé » présenté par Indexar, le voyage est personnalisé grâce à une puce intelligente placée sur l’ongle de l’index, permettant une gestion optimisée des itinéraires pour éviter la surfréquentation des sites touristiques. « Indexar transforme le concept de voyage en intégrant un compagnon de voyage futuriste qui personnalise entièrement votre séjour », précise le rapport​ « Horizons 2040 ».

Selon le rapport présenté par l’Agence de développement touristique Atout France, la conscience environnementale est au cœur des préoccupations. Le bracelet ÉcoTrace, lauréat du deuxième prix, permet aux voyageurs de suivre leur empreinte carbone et de planifier leurs voyages en fonction des quotas disponibles, contribuant ainsi à un tourisme plus durable. « ÉcoTrace propose une gestion personnalisée de l’empreinte carbone via une application mobile ».

Le touriste de 2040 recherche l’authenticité et l’immersion

Le désir d’authenticité et d’expériences immersives est un trait distinctif du touriste de 2040. Le projet Kest 2040, récompensé par le troisième prix ex-aequo, illustre cette tendance en transformant des friches agricoles bretonnes en espaces de loisirs immersifs. « Kest 2040 réinvente le tourisme en Bretagne, s’inscrivant dans un contexte de régionalisation accrue et de retour aux expériences authentiques », souligne le rapport​.

Le document de plus de 30 pages né du challenge « Imaginer le tourisme de demain » explique que les voyages ne sont plus seulement des déplacements géographiques, mais des explorations culturelles et historiques profondes. Le projet Narratours propose des itinéraires narratifs personnalisés via des lunettes de réalité mixte, plongeant les voyageurs dans l’histoire et les légendes locales. « Les utilisateurs redécouvrent la région à travers des récits sur mesure, les plongeant dans un autre temps de leur propre région ».

Accessibilité et inclusion parmi les priorités voyages

L’accessibilité des voyages est une priorité en 2040, avec des initiatives visant à réduire les inégalités sociales. Le projet Porte 12, par exemple, propose des colonies de vacances virtuelles et physiques pour les enfants de milieux défavorisés. « Porte12 crée des passerelles entre des jeunesses de mondes différents, et leur permet de rêver et créer une aventure unique quel que soit leur milieu d’origine », décrit le rapport Challenge étudiant Horizon 2040​.

L’enjeu des défis environnementaux pour un tourisme plus écolo

Face aux défis environnementaux croissants, le touriste de 2040 adopte des pratiques de voyage plus locales et moins impactantes. Les projets comme Hotel Ecopolis offrent des refuges écoresponsables en réponse aux catastrophes climatiques, tandis que les initiatives comme Tourex valorisent les friches industrielles pour des expériences de tourisme alternatif. Selon la démarche prospective menée par Atout France, « Tourex réinvente le concept du tourisme en proposant des expériences uniques dans des friches industrielles abandonnées ».

Le touriste de 2040 presque aussi hétéroclite que celui de 2024

En somme, le touriste de 2040 est une figure complexe, à la fois technophile et soucieuse de l’environnement, à la recherche d’expériences authentiques et inclusives. Les projets lauréats du challenge « Horizons 2040 » illustrent parfaitement cette évolution, proposant des solutions innovantes pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs tout en s’adaptant aux enjeux globaux. « La destination offre aux participants de se lancer dans des quêtes palpitantes, mêlant aventures et découvertes », résume le rapport, indiquant que le voyage de demain sera à la fois une aventure personnelle et une contribution collective à un avenir durable​.