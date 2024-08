Été 2024 : Tourisme en France, un bilan de mi-saison à deux vitesses

L’été 2024 aura incontestablement été marqué par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Des millions de visiteurs sont venus assister aux compétitions et encourager les athlètes tout en profitant de leur séjour pour visiter la capitale et découvrir la France. En cette mi-août, quel bilan peut-on tirer de la saison touristique ?

Un début de saison difficile à cause de la météo ?

Les conditions météorologiques difficiles ont freiné les touristes étrangers. En juin et juillet, les clientèles internationales ont conservé la belle dynamique de 2023, +1% d’arrivées aériennes en juin et -4% en juillet. En ce qui concerne les nuitées, leur nombre a augmenté de 3% en juin par rapport à 2023, et est resté stable sur les premières semaines de juillet.

En revanche, les clientèles domestiques affichent un certain retrait par rapport à 2023. Ce lent démarrage s’explique principalement par des raisons budgétaires, par une météo dégradée et par l’absence de réservations de dernière minute.

Cependant, bien que le nombre de visiteurs soit resté comparable à l’année précédente, les retombées économiques générées par les touristes internationaux ont augmenté de 9 % en juin. Cette croissance témoigne d’une évolution dans les comportements de séjour, avec des paniers moyens plus élevés et des séjours plus longs pour les clientèles internationales.

De nouvelles tendances à l’été 2024

Après un début d’année timide, les touristes allemands ont retrouvé le chemin de la France depuis la mi-juin. Les arrivées aériennes de certaines clientèles asiatiques, en baisse depuis 2020 en raison de la crise sanitaire, ont également repris : +38 % pour les visiteurs chinois et +12 % pour les Japonais. Cependant, les arrivées en provenance de Corée du Sud ont fortement chuté, enregistrant une baisse de 24 %.

Entre le 1er et le 18 juillet, les touristes internationaux ont moins fréquenté la capitale, avec une baisse de 18 % des nuitées par rapport à 2023. Le Sud de la France et le Nord-Est ont cependant enregistré une bonne dynamique en termes de nuitées internationales.

Les Jeux Olympiques booster de la saison touristique

Selon un bilan publié par l’Office du tourisme de Paris, les Jeux Olympiques ont rencontré un véritable succès, attirant 11 millions de visiteurs, Français et étrangers. Entre le 24 juillet et le 11 août, 132 000 nuitées supplémentaires ont été réservées, soit une augmentation de 60% par rapport à la même période l’année dernière.

Avant leur démarrage, les Jeux Olympiques étaient perçus comme le catalyseur de l’été parisien, avec des perspectives de fréquentation élevées. Les premiers bilans sont très positifs, non seulement pour Paris, mais aussi pour d’autres villes hôtes comme Lille, Châteauroux ou Marseille, qui ont également bénéficié d’importantes retombées économiques, avec une hausse moyenne des réservations de 18%.

Stéphane Villain, président d’ADN Tourisme, a déclaré : « La saison estivale 2024 s’annonçait atypique : elle a connu un démarrage plus calme qu’à l’accoutumée, en raison d’une météo dégradée, d’un pouvoir d’achat en baisse et d’une situation politique inédite. Mais les Jeux Olympiques ont joué un rôle moteur pour Paris, et les perspectives pour le cœur de l’été et l’arrière-saison sont encourageantes. Tous les territoires se tiennent prêts à accueillir le monde entier ! »

De l’espoir pour août et septembre

Les nuitées touristiques des Français ont affiché une nette baisse sur l’ensemble du territoire : -8 % entre le 1er juin et le 6 juillet, et -13 % entre le 6 et le 18 juillet. Cette diminution s’explique par le fait que les Français ont privilégié des séjours plus courts qu’en 2023. En juillet 2024, la durée moyenne des nuitées était de 5,8 jours, contre 7,7 jours en juillet 2023.

Tous les espaces touristiques ont été affectés, y compris Paris, bien que les régions du Sud de la France aient réussi à tirer leur épingle du jeu grâce à une météo plus favorable.

Selon les données de Harris Interactive, 59 % des Français prévoient de partir en vacances en août ou en septembre, pour des séjours courts ou longs. Ils n’étaient que 49 % en 2023. Fin juillet, tous les types d’hébergements ont enregistré une augmentation des réservations.

La campagne de sensibilisation d’Atout France

Pour sensibiliser les Français aux impacts des pics de fréquentation et les encourager à adopter de bonnes pratiques et des éco-gestes pendant leurs vacances, Atout France a lancé une campagne de sensibilisation.

Jamy Gourmaud, un scientifique bien connu du grand public, a été chargé de donner aux Français toutes les clés pour adopter les bons réflexes lors de la préparation de leur séjour et ainsi profiter pleinement de leurs vacances. Les contenus sont diffusés sur les réseaux sociaux, notamment sur la chaîne YouTube du journaliste.