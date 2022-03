Qui sont les propriétaires des logements en Occitanie ?

En Occitanie, 12% des résidences principales ont changé d’occupant en 2018. Mais ce taux varie en fonction de la localisation géographique. Plus l’aire d’attraction est grande, plus la rotation augmente. Le taux de déménagement est de 1,2 à 1,5 fois plus élevé dans les pôles que dans les couronnes. Les villes de Toulouse et de Montpellier accueillent le plus souvent des étudiants et des jeunes actifs dans des appartements. Dans ces villes, ce sont plus de 17% des résidences principales qui ont changé d’occupant. C’est deux fois plus que dans les territoires hors d’attraction des villes.

Pour les déménagements effectués en 2018, dans 37% des cas les ménages n’ont pas changé de commune de résidence. Et cette proportion est encore plus importante dans les pôles de Toulouse, Montpellier, Nîmes et Perpignan. En effet, plus de la moitié des nouveaux ménages habitaient déjà cette commune.