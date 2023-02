Quelle est cette réforme de la police qui hérisse les policiers de Perpignan ?

Selon le rapport du Ministère de l’Intérieur, pour faire face à une criminalité qui se complexifie et s’intensifie, les moyens humains et matériels sont jugés «globalement satisfaisants mais loin d’être surdimensionnés.» La synthèse préconise «une hausse importante des moyens matériels et technologiques consacrés à la lutte contre le haut du spectre de la criminalité». Plutôt que d’investir dans des dépenses de personnel.

Sur l’importance de la réforme et de la mutualisation des moyens, les inspections générales de la justice, de la police et de l’administratif sont formelles. «Le constat d’un besoin de réforme de la police fait l’objet d’un consensus. Le manque de cohésion et d’unité de cette dernière a pour conséquence des pertes d’information, un manque d’efficacité et entraîne même une certaine concurrence.»