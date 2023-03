Article mis à jour le 9 mars 2023 à 16:42

Les cambriolages de logements en 2022 à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales.

En 2022, 502 cambriolages de logements ont été signalés à Perpignan, soit 6,9 pour mille habitations ; un chiffre inférieur à celui constaté pour une agglomération équivalente (7,74 ‰). Le taux relevé dans les Pyrénées-Orientales est de 3,97 ‰, et de 5,84 ‰ en France Métropolitaine. À noter que c’est la commune d’Espira-de-l’Agly qui déplore la moins bonne statistique en termes de cambriolages avec 17 délits, soit 12,8 pour mille résidences.

Les coups et blessures volontaires en 2022 à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales.

Cette catégorie inclut les violences intrafamiliales et hors famille. À Perpignan, 1.309 coups et blessures volontaires ont été constatés en 2022, soit 11,1 pour mille habitants. Un chiffre en forte hausse depuis 2020, en hausse constante depuis 2016 (7,39 ‰), et surtout fortement supérieur à celui observé sur une agglomération équivalente : 6,5 ‰. La courbe d’évolution au fil des années suit exactement celle du département (5,92 ‰ en 2022). C’est Argelès-sur-Mer qui détient le triste record avec 12,8 coups et blessures volontaires pour mille habitants (soit 136 cas en 2022) quand la France métropolitaine en recense 5,16 ‰.

Focus sur les coups et blessures dans le cadre familial : Perpignan affiche un taux (5,02 ‰) presque deux fois supérieur à celui généralement constaté : 2,69 ‰ en France, 2,82 ‰ sur le département, 3,18 ‰ pour une agglomération de même type. Une courbe dont la hausse s’accentue depuis 2018 et le phénomène MeeToo. Là encore, à Argelès-sur-Mer, une fois par semaine, une plainte est déposée à la gendarmerie pour des coups et blessures dans une famille (59 cas en 2022 soit 5,6 pour mille habitants).

Les destructions et dégradations volontaires en 2022 à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales.

En 2022, 1992 destructions et dégradations volontaires ont été constatées à Perpignan, soit 16,9 pour mille habitants ; un chiffre nettement supérieur à celui constaté pour une agglomération équivalente (10,09 ‰). Le taux relevé dans les Pyrénées-Orientales est de 11,04 ‰, et de 8,23 ‰ en France Métropolitaine ; à noter que cette hausse pour le département fait suite à 6 années de baisse consécutive. Par ailleurs, c’est la commune de Tautavel qui déplore la plus mauvaise statistique avec un taux de 24,6 pour mille habitants (21 faits).

Les violences sexuelles en 2022 à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales.

En 2022, 178 violences sexuelles ont été recensées à Perpignan, soit 1,51 pour mille habitants ; un chiffre supérieur à celui constaté pour une agglomération équivalente (1,31 ‰). Le taux relevé dans les Pyrénées-Orientales est de 1,36 ‰, et de 1,24 ‰ en France Métropolitaine. Pas de spécificité notable pour la cité catalane puisque la courbe se calque sur celles du département, d’une agglomération similaire et de la France métropolitaine.

Les vols avec arme en 2022 à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales.

En 2022, 32 vols avec arme ont été enregistrés à Perpignan, soit 0,27 pour mille habitants ; s’il est en nette baisse depuis 2020, ce taux est fortement supérieur à celui constaté pour une agglomération équivalente (0,18 ‰). La statistique relevée dans les Pyrénées-Orientales est de 0,11 ‰, et de 0,10 ‰ en France Métropolitaine.

Les vols violents sans arme en 2022 à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales.

En 2022, 301 vols violents sans arme ont été constatés à Perpignan (2,6 pour mille habitants) ; soit le double de celui mesuré pour une agglomération équivalente (1,31 ‰). Le taux relevé dans les Pyrénées-Orientales est de 0,95 ‰, et de 0,88 ‰ en France Métropolitaine. Des chiffres en hausse pour Perpignan et le département quand la tendance est à la baisse en France. À noter le taux record du Barcarès : 2,9 pour mille habitants ; là encore une commune talonnée par d’autres stations balnéaires du littoral.

Les vols sans violence contre les personnes en 2022 à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales.

En 2022, 1898 vols sans violence ont été enregistrés à Perpignan, soit 16,1 pour mille habitants ; quand le taux constaté pour une agglomération de même type est de 13,26 ‰. Le taux observé dans les Pyrénées-Orientales est de 10,27 ‰, et de 10 ‰ en France Métropolitaine. La courbe augmente fortement à Perpignan après 2 années de baisse pour revenir au taux de 2019. À noter le triste record pour Argelès-sur-Mer : 438 cas soit un taux de 41,3 pour mille habitants ; une commune talonnée par d’autres stations balnéaires du littoral.

Les vols de véhicules en 2022 à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales.

En 2022, 543 vols de véhicules (4,6‰) ont été enregistrés à Perpignan alors que ce chiffre était de 365 l’année précédente ; soit une hausse de 148% entre 2021 et 2022. Un nombre de vols qui se rapproche désormais de celui 2018 après 3 années de baisse successive. Si le taux observé pour une agglomération de même type est de 2,75 ‰, il s’établit à 2,54 ‰ dans les Pyrénées-Orientales, et à 2 ‰ en France Métropolitaine. La plus mauvaise statistique revient au Barcarès avec 41 vols de véhicules ; soit un taux de 7 pour mille habitants.

À noter que le ministère de l’intérieur comptabilise 2 autres indicateurs pour les véhicules : le vol dans les véhicules, en forte baisse à Perpignan et dans le département. Les vols d’accessoires sur véhicule sont quant à eux en légère baisse sur Perpignan alors qu’il augmente dans le département et au niveau national.

L’analyse du Ministère de l’Intérieur pour le territoire français.

«Pour ce qui concerne les onze grandes catégories des crimes et délits suivies ici, 1 % des communes les plus touchées concentrent entre 45 % des violences sexuelles ou des vols d’accessoires sur véhicules et 84 % des vols violents sans armes. À l’inverse, aucun fait n’est enregistré dans un bon nombre de communes : de 29 % des communes pour les destructions et dégradations volontaires à 95 % d’entre-elles pour les vols avec armes.»