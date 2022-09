« Rendre la justice », les hommes et femmes sous la robe de magistrat

Pour André Potocki , juge français à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, « la justice fait peur » car c’est « une grosse machine devant laquelle on vient dans des circonstances toujours difficiles […] qui peut tout d’un coup briser une vie ». Il poursuit : « c’est un traitement complexe d’affaires complexes, la rencontre assez rugueuse entre des sensibilités qui accompagnent des sensibilités qui accompagnent des problèmes individuels, souvent douloureux, et une grosse machine qui est destinée à les traiter ».

Emmanuelle Perreux, Directrice des Etudes à l’Ecole Nationale de la Magistrature, « la Justice est une institution et une valeur ». Pour elle, « tout le monde doit être traité de la même façon ».

Fabienne Siredey-Garnier confie « la justice a vocation à être appliquée de la même manière sur l’ensemble du territoire, mais mon expérience personnelle me montre que ce n’est, à l’évidence, pas le cas. Je ne peux garantir à personne qu’il sera jugé de la même manière à Paris, à Perpignan, à Lyon… Théoriquement, la loi est la même pour tous […] mais la décision du juge n’est pas la même ».

François Molins, Procureur Général près de la Cour de Cassation, explique que « la vraie justice c’est celle qui arrive à prendre en compte et assurer un équilibre entre l’application de la règle de droits et la situation d’équité ». Et c’est là « toute la difficulté du travail de magistrat ».