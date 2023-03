Service National Universel en Cerdagne pour 150 jeunes d’Île-de-France

Jusque-là, le volontariat est dans l’ADN de ce dispositif. Or, la génération du service national universel serait actée au plus haut niveau. Questionnés sur ce point, jeunes comme encadrants s’interrogent. Pour les jeunes, «si ça devient obligatoire, ça ira à l’encontre des valeurs du SNU. Si on oblige les jeunes à le faire, ça pourrait être négatif pour eux, mais aussi pour le groupe, ils mettront une mauvaise ambiance.» Du côté de l’encadrement, on prévient qu’il va falloir revoir l’organisation. Pour Guillaume Stoecklin, chef du Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDEJS) des Pyrénées-Orientales, il faudra prévoir des encadrants aguerris pour gérer des jeunes non volontaires.