Le casse-tête du marché de Cassanyes : mais où sont partis les marchands ?

Article mis à jour le 6 juin 2023 à 09:04

Il aura suffi d’un festival près de la Têt pour que le marché de Cassanyes retrouve de sa superbe… le temps de deux dimanches. Pourtant, ce dimanche 4 juin, c’est comme si le marché était à nouveau mort. «On pouvait presque jouer au football», déplore Aziz Sebahoui, président de l’association des commerçants de Cassanyes. Et pour cause : après deux semaines d’interruption liée à un évènement musical, le marché aux puces a pu rouvrir sur le parking du palais des Expositions. Traditionnellement dédié à la brocante et à la fripe, ce marché attire dorénavant les marchands de «neuf» de la place Cassanyes.

Marché de Cassanyes ou casse-tête, quoi qu’il en soit, le marché historique au cœur de vieux Perpignan n’est plus celui d’antan. Fini les dimanches où les stands de fleurs, robes ou légumes s’étalaient jusqu’au restaurant La Cigale, devenu poste de police. Désormais, le dimanche, la place Cassanyes fait triste mine, et badauds comme commerçants s’en désolent. Ils ont déshabillé Pierre pour habiller Paul dénoncent certains commerçants, comme si le marché aux puces se développait au détriment de celui de Cassanyes. Selon Frédéric Guillaumont, adjoint au commerce de la mairie de Perpignan, cette concurrence entre les marchés perpignanais ne serait pas un sujet. Et pourtant…

«Par ici les abricots !» «un euro de melon !»

9h00. Les stands sont prêts, les commerçants s’échauffent la voix et appellent les premiers passants, «par ici les abricots !» «un euro de melon !». À première vue, c’est un marché des plus ordinaires en ce mercredi matin à Cassanyes. Mais au détour d’un étal de vêtements en tout genre, plusieurs espaces vides. En prenant un peu de hauteur, au balcon d’un café, ces carreaux vides sont nombreux. Pour les commerçants, c’est clairement le signe d’une désaffection du marché par ceux qui en font la substance. Ces marchands qui, alléchés par les placiers vantant une zone plus accessible, préfèrent installer leurs étals au nord de la ville.

À Cassanyes, chaque commerçant, qu’il soit sédentaire ou non, a sa propre explication quant au dysfonctionnement du marché matinal. Quand Benoît* se plaint du système d’abonnement, Sofiane* revient sur la problématique du marché aux puces qui «volerait» les marchands de Cassanyes ; tandis que Coline* subit le manque de clientèle, certainement dissuadée par le manque de places de stationnement.

Le marché aux puces de Perpignan vole la renommée de Cassanyes

À la terrasse du Casa Café, Laurence, habitante de la place Cassanyes depuis plus de vingt ans et membre active de l’association des commerçants, revient sur la problématique. «Depuis quelques mois, les jours de grand marché, la place est quasiment vide avec seulement quelques vendeurs». En cause ? Le marché aux puces. Ce dernier ferait concurrence, avec des tarifications avantageuses et des emplacements plus spacieux. Laurence partage la crainte de certains commerçants, «il y a aussi un bruit qui circule disant que l’alimentaire pourrait y aller». Depuis plusieurs années déjà, ce marché installé sur le parking des expositions n’a de puces que le nom, de nombreux étals achalandés de produits neufs y sont présents.

«Le marché a perdu de sa superbe, c’était un des plus beaux marchés de France»

Depuis sa boutique, Karim*, marchand sédentaire de Cassanyes et membre de l’association des commerçants, a lui aussi constaté les pratiques contestables des placiers. Il accuse la nouvelle équipe d’être à la manœuvre. «La nouvelle municipalité est en train de chasser tous les commerçants le dimanche pour les ramener au marché aux puces. Ils veulent tuer le marché».

Trop nombreux à vouloir exposer leurs marchandises place Cassanyes, les marchands seraient redirigés vers le marché aux puces. Benoît l’a constaté, «ça a commencé par deux, trois marchands. Et au bout de vingt ans, les puces sont devenues un marché. Ici, le dimanche, le marché a perdu de sa superbe, c’était un des plus beaux marchés de France».

Marché de Cassanyes un dimanche de mai. Crédit photo : DR

Le chant des sirènes des placiers de Perpignan

Dans les allées du marché, les commerçants s’étalent, et parfois s’emballent, sur les systèmes d’abonnement. Sous l’ancienne mairie de Jean-Marc Pujol (2009-2020), les commerçants payaient leur abonnement au jour le jour. Le matin, les placiers attribuaient des places aux marchands et ces derniers réglaient à la fin du marché. Un système qui convenait aux commerçants. Aucune présence obligatoire n’était requise, c’était la règle du premier arrivé premier servi. En contrepartie, cela donnait tout pouvoir aux placiers, y compris celui de parfois abuser de la situation remarque Laurence. Elle dénonce un système complètement anarchique et sans règle, où les placiers faisaient régner leur propre loi.

La nouvelle municipalité change-t-elle la donne ?

Avec l’élection de Louis Aliot en 2020, la mairie de Perpignan a opéré un virage à 180 degrés concernant le système de tarification. Désormais, les commerçants s’acquittent d’un abonnement mensuel et ont un emplacement réservé. Si ce système semble plus rationnel et facile à contrôler, l’abonnement contraint les commerçants à une rigueur quasi-quotidienne pour ne pas perdre d’argent. En effet, si les commerçants ne sont pas présents un ou plusieurs jours dans le mois, ils doivent quand même acquitter leur abonnement ; alors même qu’ils n’ont rien vendu.

«Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’on soit malade, on doit venir sur le marché, sinon on perd de l’argent», s’agace Boutchatchat, primeur sur le marché. Il n’y a pas de ristourne sur l’abonnement s’il y a une absence du commerçant. Un système d’abonnement avantageux financièrement pour la mairie, qui réduit les problématiques avec les placiers mais qui désavantage, selon eux, les commerçants. Un commerçant nous confie payer 4€ pour un carreau de 4m2. En moyenne, le prix d’un mètre carré sur un marché français oscille entre 0,70€ et 15€. À Perpignan, Frédéric Guillaumon confie que le prix d’un abonnement est en moyenne de 220€ par mois.

Quand le marché de Cassanyes ambitionne de devenir «un centre commercial à ciel ouvert»

La mairie était attendue au virage après son élection : la propreté et la sécurité sur le marché. Boutchatchat témoigne «il y a eu des améliorations», tandis que Benoît explique «s’il était sale c’est qu’il y avait du monde et c’est synonyme que le marché était vivant.» Selon Aziz Sabaoui, Cassanyes ne rencontre «pas de problèmes de sécurité». D’ailleurs, le responsable du Casas Café ne comprend pas le sentiment d’insécurité ressenti par les visiteurs.

Malgré un manque criant de certains commerçants (fromager ou charcutier), lorsque le marché aux puces n’est pas, Cassanyes retrouve sa splendeur d’autrefois. Dimanche 28 mai 2023 en était le parfait exemple, «le marché était rempli de bout en bout jusqu’aux portes de Canet», se félicite Aziz Sebhaoui. Pour remédier à un marché quasi-vide et éviter que des commerçants ne quittent Cassanyes pour le parking des Expositions, l’association des commerçants et la mairie ont entamé un dialogue. Parmi les objectifs, devenir l’alternative aux grandes surfaces. «Dans un centre commercial on trouve de tout et ici on trouve de tout», assure le président de l’association.

Changement dans le quartier Saint-Jacques

Mais avant de pouvoir prétendre à une galerie marchande en plein air ; le système de tarification et l’organisation du marché doivent être revus. Il faudrait mettre en place une réelle politique pour attirer de nouveaux commerçants. Récemment la mairie a reçu une cinquantaine de commerçants dans ses bureaux. «Nous avons été reçus à la mairie, ils ont été très à l’écoute de nos problèmes, ils devraient supprimer l’abonnement d’ici peu» se réjouit Coline. De son côté Aziz raconte «la mairie doit mettre les moyens pour faire revenir les commerçants et faire une charte et des règlements». Des nouvelles mesures pour inciter les commerçants à revenir «tous les jours ou trois fois par semaine.»

Karim se souvient de cette rencontre en mairie. «À chaque qu’on arrive en réunion, il y a des infos qui ne sont pas remontées, il (Louis Aliot) n’est au courant que de la moitié de ce qu’il se passe. Je crois que le maire est très mal entouré !»

Contacté Frédéric Guillaumont, adjoint au commerce nous confirme avoir rencontré les commerçants de la place et avoir entendu leurs demandes. L’adjoint de Louis Aliot précise que le changement du système d’abonnement doit être voté en conseil municipal. «On va avoir quelque chose à proposer et on risque de faire voter les modifications au conseil municipal». Si ces modifications sont votées lors du prochain conseil du 9 qui, la nouvelle tarification pourrait être effective dès le mois de juillet.

*Certains prénoms ont été modifiés à la demande des intéressés.