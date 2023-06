French Tech l «Trust in isotopes» et Évelyne traquent les fraudes alimentaires

Vous êtes-vous déjà demandés si vos feuilles de thé ou votre safran venaient vraiment du pays mentionné sur l’étiquette ? Évelyne Adjei Mensah s’est quant à elle déjà posé cette question ! Soucieuse de la traçabilité et l’origine des produits alimentaire, elle a donc fondé «Trust in isotopes» depuis mai 2023. Via la start-up, Évelyne analyse les produits de grande consommation selon la méthode de l’isotopie. À bord du 4e train de la French Tech Perpignan, rencontre avec la jeune entrepreneuse.

Grâce à cette méthode, Évelyne Adjei Mensah garantit la qualité et la traçabilité des produits alimentaires. Créée en mai 2023, la jeune pousse a déjà signé son premier contrat. Tout a commencé quand la jeune femme poussait son caddie. «Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas l’origine des produits que j’achetais.» Après quelques recherches sur les fraudes alimentaires, Évelyne était sous le choc, «tout ce qu’on mange peut-être soumis aux fraudes !».

La méthode de l’isotopie : la recette magique pour prévenir les fraudes

L’entreprise innovante s’adresse aux acheteurs et industries agroalimentaires importateurs de matières premières depuis l’étranger. Bien souvent, l’origine géographique et l’authenticité des produits ne sont pas vérifiées. Pour Évelyne, il fallait trouver une solution afin de garantir la qualité des produits. Mais comment ? En suivant la méthode de l’isotopie ! Késako la méthode de l’isotopie ? Pour les plus scientifiques, les isotopes sont des atomes qui possèdent le même nombre d’électrons et de protons pour rester neutre mais un nombre différent de neutrons.

Grâce à une analyse des ratios d’isotopes dits «stables» (non radioactifs) il est facile de déterminer l’origine géographique des produits. En clair, Évelyne reçoit l’échantillon d’une épice, et l’analyse en laboratoire. «Dans l’eau de pluie il y a de l’oxygène et ce ne sont pas les mêmes isotopes selon les régions». Concrètement, l’eau de pluie en France, n’est pas la même que celle qui tombe aux États-Unis ou en Chine. Ainsi selon Évelyne, l’origine des fruits, légumes ou épices est facilement traçable avec cette méthode.

L’aventure ne fait que commencer pour l’isotopie et la traçabilité

Pour se faire connaître et ouvrir de nouveaux marchés, Évelyne, originaire de Normandie ne recule devant rien. Salons ou concours, «Trust in isotopes« prend doucement son envol. D’ailleurs, en décembre dernier, la start-up a reçu le trophée Minerva et une bourse de 3.000 €. Un prix remis par les fondations F-Iniciativas, et UPVD. Accompagnée depuis septembre par l’incubateur de l’université de Perpignan et la pépinière impact, Évelyne a bénéficié d’une bourse de vie de 6.000 €. Pour la suite, la jeune entrepreneuse envisage souhaiterait pouvoir analyser d’avantage d’échantillons dans son propre laboratoire.

«Trust in isotopes» est habilité à délivrer un bulletin d’analyse qui confirme ou non l’origine du produit. «Dans un futur proche, le but est de créer une sorte de label qui répond à des chartes», glisse l’entrepreneuse. Avant d’ajouter avec un soupçon d’excitation, «à long terme, j’aimerais que le consommateur puisse scanner le produit en magasin et devenir une sorte de Yuca*».

*Yuka est une application mobile qui permet de scanner les produits alimentaires et d’obtenir une information claire sur l’impact du produit sur la santé.