Dans les Aspres, la résistance s’organise contre les projets d’agrivoltaïsme

Ils dénoncent le rachat de ces terres au prix fort par Sun Agri, presque en catimini. Un rachat qui entraîne mécaniquement une forte augmentation du prix des parcelles dans le secteur. Pour Mireille, « C’est de la spéculation. J’ai vu des terrains à 3000€ l’hectare qui me sont passés sous le nez le lendemain à 9000€. On est en train de perdre nos terres. » La vigneronne rajoute : « On dénonce la façon de faire et l’absence de concertation. Ça va à l’encontre du développement agricole et touristique des Aspres ». « Ils ont tout fait dans notre dos », renchérit Célia.