Partir à la retraite à 35 ans dans les Pyrénées-Orientales ? C’est possible !

Article mis à jour le 22 février 2023 à 07:45

Si elle n’est pas concernée par la réforme, c’est que cette retraite accessible à tout âge est… spirituelle. Quelques jours, semaines ou mois pour se ressourcer et faire un break loin du tumulte de la vie quotidienne. C’est le concept proposé par RITRIT dans 80 monastères, couvents et autres sanctuaires situés partout en France, dont plusieurs en Occitanie. Zoom sur l’Abbaye Saint-Martin du Canigou dans les Pyrénées-Orientales.

L’Abbaye Saint-Martin du Canigou, un lieu à découvrir dans les Pyrénées-Orientales

L’abbaye Saint-Martin du Canigou accueille des jeunes pour des retraites spirituelles d’une durée d’un mois jusqu’à un an pour leur permettre « de se plonger corps et âme dans un rythme de vie communautaire ressourçant, simple et spirituel ». Des retraites plus courtes, de 3 à 6 jours, sont proposées pour des retraitants de tout âge.

L’abbaye est dirigée par la communauté des Béatitudes ; une communauté fondée en 1973 par deux couples d’amis et qui se nourrit de la diversité des parcours individuels. C’est un monument qui date de l’an 1009 et qui culmine à 1.055 mètres. Pour y accéder, il faut emprunter le chemin de l’abbaye et compter environ 45 min de marche depuis Casteil. Considérée comme un véritable joyau du patrimoine catalan, l’abbaye s’est même classée 10e au Monument préférée des Français en 2022. Chaque année, 26.000 visiteurs s’y arrêtent ainsi que des pèlerins car l’abbaye Saint-Martin du Canigou est devenue une étape du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Abbaye de Saint Martin du Canigou © Marmontel Wikimedia Commons.

Quels sont les types de retraite proposés à l’abbaye Saint-Martin du Canigou ?

Deux formats de retraites longues sont proposés dans cette abbaye des Pyrénées-Orientales : Break Time in God et Welcome à l’Abbaye. Dans les deux cas, l’expérience se veut enrichissante dans un lieu calme et propice au ressourcement. Les participants profitent du cadre naturel pour se mettre à l’écoute du Seigneur et découvrir les joies de la vie communautaire.

Les objectifs de la retraite Break time in God :

– consacrer suffisamment de temps au Seigneur pour approfondir sa relation avec Lui et ainsi faire croître sa foi chrétienne.

– apprendre à mieux Le connaître et ainsi mieux se connaître soi-même. Quant à ceux de la retraite Welcome à l’Abbaye :

– se donner un temps pour approfondir sa propre quête.

– apprendre à mieux se connaître soi-même.

– s’ouvrir à la dimension spirituelle du cadre chrétien accueillant.

En 2023, qui se laisse tenter par ces retraites spirituelles ?

Les séjours en abbaye ne sont pas réservés qu’aux retraités (les vrais cette fois !) et s’adressent également aux jeunes. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à franchir les portes des abbayes. 61% des demandes de réservation sont effectuées par des moins de 35 ans. Les frères et sœurs hôteliers déclarent « Nous touchons ainsi un nouveau public, souvent plus jeune et représentatif, nous semble-t-il, de la jeunesse actuelle. Les personnes que nous avons accueillies ici sont très heureuses de leur séjour et cela nous encourage ».

Les jeunes décident de venir seuls ou à plusieurs, en couple ou entre amis, et ne sont pas tous croyants. Ils choisissent les abbayes pour retrouver un climat de calme et de silence à l’approche des examens, pour profiter de promenades au grand air, pour avoir un contact avec la nature, pour jardiner, lire, découvrir la beauté du patrimoine, venir à la rencontre d’une communauté religieuse…

Quid de la plateforme RITRIT ?

Toutes les retraites spirituelles mises en place par les abbayes sont réservables directement sur le site RITRIT. Ce dernier est un projet de PRIXM – BERNARDINS, une association à but non lucratif associée au Collège des Bernardins.