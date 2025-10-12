Revue de presse du 12 octobre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 12 octobre 2025 à 10:33

Au programme de la revue de presse, une semaine médiatique qui oscille entre série télé et vaudeville politique. Tandis que la mini-série “Les Disparues de la gare” sur Disney+ essuie une pluie de critiques, la série “Néro” avec Pio Marmaï met en lumière plusieurs lieux emblématiques du département.

Sur le front politique, le maire RN de Perpignan appelle à la dissolution de l’Assemblée nationale. Côté culture, le magazine culte Radikal renaît, un avocat local publie un essai, et une Perpignanaise entre dans l’histoire de L’Oréal. Photo © 2025 Disney et ses sociétés affiliées.

Les critiques ne sont pas tendres avec « Les Disparues de la gare »

La mini-série « Les Disparues de la gare » sur Disney+ relate l’enquête hors normes sur plusieurs décennies autour de la disparition d’une jeune fille et de l’assassinat de trois jeunes femmes à Perpignan de 1996 à 2001.

La mini-série de Gaëlle Bellan et Virginie Sauveur, qui reprend l’affaire des enlèvements et meurtres de jeunes filles à Perpignan, s’émancipe d’un début caricatural grâce à quelques libertés scénaristiques. La passion française pour le true crime n’est pas près de se démentir : elle a ses auteurs spécialisés (comme Jean-Xavier de Lestrade, qui après Sambre et Laëtitiasortira bientôt sa série sur les attentats du 13 Novembre pour France 2), et les plateformes américaines ont elles-mêmes saisi le filon.

Chaque mardi, La Matinale propose une sélection de séries à (re) découvrir sur petit écran. Aujourd’hui, une succession assourdissante de poursuites, des disparitions à Perpignan et la cuisine comme vecteur de souvenirs et d’émotions.

Inspirée de faits réels, la série de Disney+ peine à convaincre même si elle séduira les accros aux enquêtes policières. Dès les premières minutes, une terrible impression de déjà-vu, qui ne s’efface malheureusement pas au fil des épisodes. Une jeune policière débarque en territoire inconnu et se fait malmener, les premiers temps, par ses collègues lourdingues du commissariat. Autour d’eux, des victimes disparaissant dans l’indifférence quasi générale, une poignante mère courage prête à tout pour retrouver sa fille, un premier suspect très très suspect… Bien sûr, la nouvelle recrue est la seule à faire des rapprochements pertinents afin d’identifier le coupable.

La série Netflix Néro tournée dans plusieurs lieux remarquables des Pyrénées-Orientales

La production a posé ses valises tout à tour à Menton, Nice et Perpignan. L’équipe a notamment passé trois semaines au château d’Aubiry à Céret, dans les Pyrénées-Orientales, ainsi qu’au fort de Bellegarde au Perthus et la forteresse de Salses, avant une escale en Italie à Vintimille puis en Espagne, à Barcelone et à Valence.

Louis Aliot prône une dissolution rapide de l’Assemblée nationale

«Nous nous dirigeons vers la dissolution et le plus tôt sera le mieux», a affirmé Louis Aliot, maire RN de Perpignan, ce samedi 11 octobre, dans La Matinale Week-End, à propos de la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon par Emmanuel Macron.

Cette native de Perpignan est la première à devenir directrice générale de L’Oréal

Sans doute est-ce parce qu’elle le vaut bien. Il y a cinq ans, Delphine Viguier-Hovasse fut la première femme à accéder au poste de directrice générale internationale de L’Oréal Paris, marque leader de cosmétiques qui, en 2023, a franchi la barre des 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Ses collègues l’ont alors désignée comme la « femme du changement ». (…)

Grande brune à la longue chevelure, cette native de Perpignan, à l’autorité naturelle, ne passe pas inaperçue, que ce soit au siège de L’Oréal ou dans un environnement plus festif, tel que la Croisette lors du Festival de Cannes, dont L’Oréal Paris est partenaire officiel, depuis plusieurs années. « Delphine voit toujours plus loin ; mais elle sait aussi écouter », murmure une collaboratrice.

Crudivorime, le nouveau livre d’un avocat perpignanais et le retour de magazine Radikal

Qui n’a pas eu recours, un jour, à une séance d’hypnose ou d’ostéopathie ? Si les médecines complémentaires sont aujourd’hui bien établies en France, encore faut-il savoir faire le tri et se garder des escrocs. Souvenez-vous. C’était il y a deux ans, en janvier 2023, un ex-commercial reconverti en naturopathe était mis en examen pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d’autrui, abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine par le parquet de Tours.

Puis en mars, un gourou du « crudivorisme » était à son tour poursuivi, cette fois par le parquet de Perpignan. Ces deux affaires auront braqué les projecteurs sur un phénomène préoccupant : la prolifération de pratiques dites alternatives qui au-delà de l’absence de validation scientifique, peuvent se révéler mortelles.

L’actualité sportive américaine rappelle à Olivier Amiel l’histoire tragique de Bubba Helms, devenu célèbre pour une photo pendant les «World Series» de 1984, avant de sombrer. Pour l’avocat, ces trajectoires funestes ne peuvent que se multiplier à l’ère des réseaux sociaux.

Le magazine du mouvement hip-hop a forgé toute une génération et veut en conquérir une nouvelle. Le magazine hip-hop Radikal, devenu culte dans les années 90-2000, revient ce mois-ci. Les fondateurs nous expliquent la folle histoire du mag et les anecdotes derrière les couvertures devenues iconiques comme celles de Biggie par Geoffroy de Boismenu, The Fugees ou encore Dr. Dre et Eminem. (…)

Frederic Cervellon : À l’époque, on avait recruté dans le numéro 1, Cérygne, d’Isis Lapeste, on créait une chronique qui s’appelle Chronique de Lapeste. Nous on était content de mettre des gars comme ça en avant, et après ils ont eu des sacrées carrières. C’est vrai qu’on était un peu un révélateur de talents, et de gens qui n’avaient pas l’opportunité de s’exprimer.

