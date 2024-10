Revue de presse du 13 octobre, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 13 octobre 2024 à 09:34

Au programme de la revue de presse du 13 octobre 2024 : loyers impayés de la gendarmerie, procès du drame de Millas, l’avenue Abbé Pierre de Perpignan bientôt rebaptisée ? Mais aussi, le préfet des Pyrénées-Orientales convoqué à Beauvau, et le tribunal de Commerce de Perpignan au journal de TF1, les tortues de Saint-Cyprien.

Quand la gendarmerie referme les cordons de la bourse

« La gendarmerie nous doit 236 388 euros de retards de loyers », assure à France Bleu Roussillon Edith Pugnet, maire de Cabestany, dans les Pyrénées-Orientales. De nombreux autres maires disent être dans le même genre de situation. De nombreux élus des Pyrénées-Orientales alertent lundi 7 octobre, dans une enquête de France Bleu Roussillon(Nouvelle fenêtre), sur de nombreux impayés de la part de la gendarmerie nationale, notamment des loyers dus aux municipalités.

Selon cette enquête de France Bleu Roussillon, la gendarmerie nationale n’est plus en mesure de payer les loyers de ses locaux ou de ses logements de fonction. Une situation qui ne concerne pas uniquement les Pyrénées-Orientales, confirme une source au sein de la gendarmerie nationale à France Bleu. « La gendarmerie nous doit 236 388 euros de retards de loyers », assure par exemple Edith Pugnet, maire de Cabestany, une commune près de Perpignan qui accueille une brigade dans des locaux municipaux.

BFMTv / Pyrénées-Orientales: la gendarmerie de Cabestany ne paye plus ses loyers, faute de moyens

Dans un courrier, la gendarmerie nationale informe certaines communes qu’elle ne paiera pas ses loyers cette année. Elle n’aurait pas la trésorerie nécessaire, notamment à cause de l’engagement opérationnel pour assurer la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024…(…) Pas de quoi satisfaire les principaux concernés qui n’ont pas hésité à exprimer leur grogne face à une telle situation. TF1 a ainsi pu joindre à ce sujet une sénatrice LR des Pyrénées-Orientales qui a saisi le ministre de l’Intérieur et qui compte bien l’interroger sur ce problème ce mardi après-midi au Sénat à l’occasion des questions au gouvernement.

Procès en appel du drame de Millas

La conductrice a fait un malaise après le témoignage des enfants présents dans le bus le jour de l’accident mortel à Millas. Le procès en appel de l’accident mortel d’un bus scolaire à un passage à niveau à Millas dans les Pyrénées-Orientales qui est survenu en 2017 a repris ce jeudi sans la prévenue, la conductrice. Cette dernière est hospitalisée depuis mercredi à la suite d’un malaise.

L’Abbé Pierre disparaît des rues, quid de Perpignan ?

L’ecclésiastique a prêté son nom à plus de 600 lieux à travers la France. Dès le lendemain des premières révélations de violences sexuelles, plusieurs municipalités ont enclenché un travail de débaptisation, qui ne fait pas toujours l’unanimité auprès des riverains. (…) A l’autre bout de l’Hexagone, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), l’abbé Pierre a donné son nom à une rue aux abords de la gare et au site provisoire du tribunal de Perpignan qui n’accueille pour le moment que les assises.

Le sujet de leur changement de nom est «en discussion mais rien n’est acté»,confie la mairie. La question aurait notamment été évoquée au cours du dernier conseil municipal, le 26 ;septembre, poursuit-on sans donner plus de détails. Selon les informations de France Bleu Roussillon , l’entourage du président du tribunal se voudrait plus offensif ;: «Difficile de juger des affaires de viols dans un lieu qui porte le nom d’un prêtre lui-même accusé.»

OQTF, le préfet des Pyrénées-Orientales convoqué place Beauvau avec 20 de ses collègues

Le nouveau locataire de la place Beauvau entend recueillir l’avis des préfets de 21 départements parmi les plus concernés par des mesures d’éloignement du territoire. Une volonté d’action. Selon le ministère de l’Intérieur, Bruno Retailleau va réunir 21 préfets ce mardi 8 octobre afin de recueillir leur avis « sur les améliorations à apporter pour pouvoir exécuter davantage d’OQTF (obligation de quitter le territoire français, NDLR) ».

Ces 21 préfets exercent, d’après le ministère, dans les départements français les plus concernés, « concentrant 80% des mesures d’éloignement du territoire ». elon les informations de l’Agence France-Presse, outre Paris et les autres départements d’Ile-de-France figurent les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Nord, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Rhône et la Seine-Maritime.

Le tribunal de commerce de Perpignan au journal de TF1

Depuis le début de l’année, 46.900 entreprises ont mis la clef sous la porte en France. Les défaillances d’entreprises pourraient atteindre un record en 2024. Entreprises familiales de longue date, start-up… Aucune structure n’est épargnée. Marc Villepontoux a donné rendez-vous à TF1 devant la dernière maison que cet entrepreneur a construite, il y a plus de cinq mois. Depuis, il n’a plus aucun chantier en cours. (…) Comme Marc, des dizaines de dirigeants d’entreprises passent chaque jour la porte d’un tribunal de commerce. A celui de Perpignan (Pyrénées-Orientales), où s’est rendu TF1.

Les tortues de Saint-Cyprien font la UNE

Le Monde / Les tortues caouannes de plus en plus présentes sur les plages du sud de la France

Présente surtout en Grèce ou en Turquie, cette tortue marine protégée vient, depuis deux ans, pondre sur le littoral méditerranéen français. Les tortues caouannes débarquent sur les plages des Pyrénées-Orientales. Mi-septembre, la commune de Saint-Cyprien, à quinze kilomètres de Perpignan, a vu naître une soixantaine de « tortillons » mesurant de 7 à 8 centimètres et pesant à peine 100 grammes. Sous les yeux des agents du parc naturel marin du Golfe du Lion et des employés municipaux, les bébés tortues sont sortis de leur coquille et sont instantanément allés rejoindre leur habitat naturel : la mer. Une première dans le département.