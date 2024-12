Revue de presse du 15 décembre, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 15 décembre 2024 à 08:49

Au programme de la revue de presse du 15 décembre 2024 : Thé made in Pyrénées-Orientales, les urgences de Perpignan saturées en été, les bombes de Torreilles, la crèche de Perpignan. Mais aussi, le journal Le Monde qui recommande cette maison d’hôtes à Ille-sur-Têt. Photo © Petr sidorov/Unsplash.

De la Bretagne à la Provence, en passant par la Somme, les cultures et productions d’aliments exotiques se multiplient un peu partout en France. Des projets singuliers qui s’expliquent en partie par le réchauffement climatique. (…) Tout aussi atypique à 1.000 kilomètres de là, dans les Pyrénées-Orientales, où Jean-Marc Sanchez a investi, il y a trois ans, quelque 450.000 euros dans la création de sa plantation de thé. L’agronome a constitué une sélection génétique de 19 variétés, qui lui ont permis de planter, sous ses serres non chauffées près de 30.000 plants bio, et d’obtenir une production de 200 kg de thé vert, noir ou blanc. Le réchauffement climatique a donné un coup de pouce à ces projets singuliers, qui se multiplient partout en France.

Sur le long terme, les données soulignent une vive augmentation des passages aux urgences, qui ont plus que doublé depuis 1996. Une évolution qui va de pair avec l’augmentation de la population et son vieillissement. (…) Ainsi, si l’Île-de-France, qui se vide de ses habitants durant les vacances – et tout particulièrement en août -, voit son activité aux urgences se réduire, d’autres zones sont prises d’assaut et doivent encaisser un surplus d’activité. C’est ainsi le cas dans les zones montagnardes, en hiver, et dans «certains départements des façades méditerranéennes et atlantique (Pyrénées-Orientales, Pyrénées-Atlantiques, Charente-Maritime, Corse-du-Sud et Haute-Corse), des Alpes (Hautes-Alpes, Savoie) et le Lot» , lorsque le soleil se montre.

Régulièrement, des dizaines de bombes datant du XXe siècle sont découvertes sur les plages de Torreilles, dans les Pyrénées-Orientales, qui font l’objet d’une opération de déminage cette semaine. Depuis mardi et jusqu’à ce jeudi, l’accès aux plages de Torreilles, une commune des Pyrénées-Orientales située à une douzaine de kilomètres au nord-est de Perpignan, est interdit au public. Les démineurs du service de déminage de Montpellier et la société Géomines sont à pied d’œuvre pour tenter de trouver et de mettre hors service plusieurs bombes.

Le Point / La LDH saisit la justice pour faire interdire la crèche de la mairie de Beaucaire

La Ligue française des droits de l’homme a saisi la justice pour faire interdire l’installation d’une crèche dans l’hôtel de ville de cette ville du Gard en raison du principe de laïcité. (…) Comme son prédécesseur, Julien Sanchez, Nelson Chaudon, le maire, doit faire face à une nouvelle passe d’armes avec la Ligue française des droits de l’homme (LDH). Cette dernière, comme chaque année depuis 2015, a décidé de déposer un recours en justice pour contester l’installation de cette crèche dans un bâtiment public, comme cela a déjà été le cas contre les villes de Béziers (Hérault) ou de Perpignan (Pyrénées-Orientales), rapporte France Bleu Gard Lozère.

Suivre les itinéraires bis, prendre des chemins de traverse pour découvrir la France autrement. Et surtout une autre France. Celle des trous pas si perdus, des bleds paumés magnifiques, des petits villages méconnus… Ces neuf hôtels ou maisons d’hôtes, situés à un jet de pierre des musts touristiques, sont une invitation à la grande vadrouille. (…)

Dominant le site des Orgues d’Ille-sur-Têt, magnifiques colonnes naturelles de pierre, avec le pic du Canigou au loin, le château de la Sybille fut bâti en 1889 par Renée Vidal (1861-1911), cantatrice fort célèbre en son temps. Laurence Dejante, la propriétaire, l’a transformé en maison d’hôte, qu’elle gère avec son fils, Gaspard. Chacune des trois chambres occupe un étage différent pour davantage d’intimité. Dans le parc de 6 hectares en restanque, la cantatrice avait planté des essences nobles : chênes Atlas, arbousiers, pistachiers lentisques, au milieu desquels un joli bassin à débordement.

Abritée de la tramontane, tout en étant baignée de soleil, la villa invite au lâcher-prise. L’établissement n’offre que le petit déjeuner mais recommande de nombreuses tables dans le coin, et l’on peut se préparer à manger dans la grande cuisine commune. Une voiture est indispensable pour découvrir les environs, comme le joli village perché d’Eus, cadre du roman de Mélissa Da Costa, Tout le bleu du ciel, bientôt adapté en film.