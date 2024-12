Revue de presse du 8 décembre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 8 décembre 2024 à 10:06

Au programme de la revue de presse du 8 décembre 2024 : Si la plateforme Airbnb produit ses effets dans les Pyrénées-Orientales, quelles conséquences pour la venue d’Uber à Perpignan. Aussi à la une, l’accident de car de Porté-Puymorens, et le prix Albert-Londres décerné à cette journaliste qui a notamment enquêté sur ces mineures exploitées sexuellement à Perpignan.

Les destinations enneigées et au soleil sont au coude à coude dans les recherches des voyageurs, révèle une étude d’Airbnb. Si le mois de décembre vient à peine de commencer, les Français pensent déjà aux vacances d’hiver. Dans l’Hexagone, les «voyageurs se partagent entre vacances au ski et bords de mer», souligne Airbnb dans un communiqué publié ce lundi. À l’international, même constat avec des «destinations enneigées au coude à coude avec les destinations tropicales». En France, le Mont-Saint-Michel dans la Manche, Barcarès dans les Pyrénées-Orientales ou encore les Sables d’Olonne dans les Pays de la Loire figurent parmi les recherches les plus plébiscitées sur la plateforme de réservation.

Le Figaro / Uber veut accélérer dans les petites villes en France

Présente dans 41 agglomérations, la plateforme de VTC envisage de s’implanter dans dix communes de plus petite taille en 2025. On ne change pas une stratégie qui porte ses fruits. Pour la première fois depuis sa création, en 2009, Uber a gagné de l’argent l’année dernière. Des profits de 1,9 milliard de dollars accompagnés d’une croissance du chiffre d’affaires d’environ 20 %. (…) Pour continuer sa course en avant, la plateforme fait le parti de sortir des très grandes agglomérations et d’investir de plus petites villes. Ainsi, depuis deux ans, l’application est arrivée dans seize d’entre elles (Perpignan, Clermont-Ferrand, Annemasse…). Aujourd’hui, Uber exploite son service de VTC dans 41 agglomérations. «Nous comptons nous implanter dans une dizaine de villes supplémentaires en 2025» , affirme Laureline Serieys.

Le véhicule roulait en outre sans contrôle technique obligatoire et son enregistreur de vitesse était désactivé, selon le parquet. Le conducteur de l’autocar qui avait fait une sortie de route à Porté-Puymorens (Pyrénées-Orientales), tuant deux passagers, a été mis en examen et placé en détention provisoire, a annoncé le parquet de Marseille samedi 7 décembre. Le chauffeur de 50 ans a été testé positif à des traces de cocaïne, a précisé cette même source. Son véhicule roulait en outre sans contrôle technique obligatoire et son enregistreur de vitesse était désactivé, a ajouté le parquet.

La journaliste du “Monde” a reçu le 86ᵉ prix de la presse écrite pour ses reportages, notamment celui qui a révélé les viols de Mazan. (…) Le jury du prix Albert-Londres, le plus prestigieux des prix de journalisme francophone, s’est réuni à Paris au centre Georges-Pompidou – et non à Beyrouth comme cela était initialement prévu, en raison de l’actualité – pour décerner trois prix aux lauréats dans les catégories presse, audiovisuel et livre. C’est notre consœur du Monde Lorraine de Foucher qui reçoit le 86ᵉ prix de la presse écrite pour ses reportages sur les viols de Mazan, sur les femmes migrantes victimes de viols, sur les jeunes filles exploitées sexuellement à Perpignan et sur les adolescents tueurs à gages.

Au menu de l’événement onusien, qui s’ouvre ce lundi 2 décembre, la restauration des écosystèmes dégradés et la meilleure gestion des sécheresses. Jusqu’à 40 % des terres de la planète sont dégradées, principalement à cause de l’agriculture conventionnelle, ce qui affecte la moitié de l’humanité. (…) «D’ici 2100, la superficie des zones arides dans le monde devrait augmenter de 11 % et une tendance à l’aridification se voit déjà en France dans certaines régions», ajoute le chercheur. Cela est notamment le cas dans les Pyrénées-Orientales, où la viticulture et l’arboriculture sont mises à mal par le manque d’eau.