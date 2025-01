Revue de presse du 19 janvier, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 19 janvier 2025 à 09:09

Au programme de la revue de presse du 19 janvier 2025, décès de Jean-Marie Le Pen, investiture de Donald Trump, les médias nationaux reviennent sur la participation du maire de Perpignan.

Mais aussi, ces nouveaux comportements dans l’approvisionnement de stupéfiants dans les Pyrénées-Orientales. Ou encore, l’attractivité immobilière de Perpignan ou la succes story de cette soprano des Pyrénées catalane. Photo © Ian Hutchinson / Unsplash.

Louis Aliot, maire de Perpignan au cœur de la machine du Rassemblement national

Invités en tant qu’Européens. Le Rassemblement national indique ce vendredi 17 janvier qu’il sera pas représenté à la cérémonie d’investiture de Donald Trump aux États-Unis quatre jours plus tard, lundi 20 janvier. Mais ce n’est pas le parti d’extrême droite qui a reçu de carton d’invitation. Ils sont conviés au Capitole au titre de leur appartenance au groupe présidé par Jordan Bardella au Parlement européen. « Une délégation d’élus des Patriotes pour l’Europe, 3e force du Parlement européen, a été invitée à la cérémonie d’investiture de Donald Trump et sera présente lundi à Washington », écrit ainsi le parti à la flamme dans un communiqué. Pour le RN, première force de ce groupe à Bruxelles, l’eurodéputé Julien Sanchez, le maire de Perpignan Louis Aliot et le député Alexandre Sabatout feront le déplacement.

De nombreuses personnalités d’extrême droite du monde entier seront présentes ce lundi 20 janvier, afin d’assister à la seconde cérémonie d’investiture de Donald Trump. (…) Côté français, on devrait apercevoir le dirigeant du parti Reconquête, Éric Zemmour, et sa compagne, la députée européenne Sarah Knafo. Ils devraient croiser l’ancienne membre de leur parti, Marion Maréchal, également invitée. Malgré les proximités idéologiques avec Trump, ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella ne seront présents. « On a l’impression que c’est Walt Disney et que c’est la course pour aller se prendre en photo devant Donald Trump pendant son discours d’investiture », a fustigé le président du RN. Pourtant, selon Le Monde, le Rassemblement enverra tout de même une « discrète délégation », incluant le maire de Perpignan, Louis Aliot.

Pour la plupart interdites d’accès à l’église Notre-Dame du Val-de-Grâce, où se déroulait, jeudi 16 janvier, une messe en mémoire de Jean-Marie Le Pen, plusieurs figures de l’extrême droite radicale avaient fait le déplacement pour saluer le cofondateur du Front national. (…) Invitée avec Louis Aliot, maire RN de Perpignan, Marie-Christine Arnautu (ancienne députée européenne) et Marie-Caroline Le Pen (fille du défunt) à prononcer l’éloge funèbre, Mme Maréchal en a profité pour blâmer les « médiocres et infâmes » coupables d’avoir « dansé sur [la] tombe » de son grand-père, en référence aux manifestations festives qui ont eu lieu après l’annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen, mardi 7 janvier. « Il nous laisse un héritage conséquent : celui d’avoir, avant tous les autres, perçu les dangers qui menacent aujourd’hui la France », a salué, de son côté, M. Aliot.

Toute l’extrême droite française, y compris les mouvances les plus radicales, s’est réunie jeudi pour rendre hommage à leur patriarche. Avec, dans les discours, l’idée d’absoudre de ses péchés le principal représentant du racisme et de l’antisémitisme français de l’après-guerre. Bottes noires sur jeans bleus, vestes aux écussons régionaux et lunettes fumées, trois crânes rasés arrivent avec une heure de retard devant l’église Notre-Dame du Val-de-Grâce, à Paris. Ils se faufilent jusqu’aux abords de la grille où trône, ce jeudi matin, un grand portrait de Jean-Marie Le Pen, patriarche de l’extrême droite française, qui s’est réunie pour lui rendre hommage. (…)

Parmi les hommages (de Laure Lavalette, Marion Maréchal, Marie-Caroline Le Pen, Jordan Bardella), le maire de Perpignan, Louis Aliot, a insisté dans son discours sur « la défense des harkis ». Une manière édulcorée pour parler du combat de Jean-Marie Le Pen pour l’Algérie française. Aliot conclut : « Le lieutenant Le Pen, à n’en pas douter, veillera sur nous. » Un grade qu’il n’a arboré qu’à Alger, où le fondateur du FN a exercé la torture sur plusieurs personnes dont une, Ahmed Moulay, a été exécutée.

Trafic de drogue : nouvelles méthodes à Perpignan

La Croix / La livraison de drogue à domicile a le vent en poupe

Amorcée durant la crise du Covid, la livraison de stupéfiants commandés en ligne « continue de s’étendre », selon une étude de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives publiée mardi 14 janvier. Pour s’adapter aux consommateurs, dont certains ne veulent plus se déplacer sur les points de deal, les trafiquants utilisent des techniques commerciales parfois pointues. (…)

Les enquêtes de l’OFDT permettent de mesurer l’organisation très structurée de cette activité. Dans certains réseaux, les commandes téléphoniques sont gérées par des « standardistes » qui, ensuite, les répartissent entre les livreurs, au profil très divers. « Si les hommes occupent majoritairement l’activité de vente sur les points de deal, les femmes sont recrutées par les réseaux de trafic notamment pour la livraison. Ensuite au niveau du statut socio-économique : des étudiants ou des jeunes occupant un emploi légal peuvent s’adonner de manière ou plus ou moins occasionnelle à la livraison de produits stupéfiants », note une étude de l’OFDT conduite à Toulouse, Montpellier et Perpignan en 2023.

Immobilier : Perpignan gagne en attractivité

Les Echos / Immobilier : les dix villes où la demande locative explose en 2025

Si nombre de particuliers se détournent de l’investissement immobilier, c’est aussi le moment de faire des affaires alors que les vendeurs commencent à accepter de baisser leurs prix et que les taux des crédits sont plus raisonnables. Mais où investir ? La rentabilité est bien sûr un critère important. La demande locative l’est tout autant. Etat des lieux. (…) La région méditerranéenne dans son ensemble gagne en attractivité, car les indices d’autres villes comme Aix-en-Provence, Marseille ou Perpignan ont aussi augmenté fortement, respectivement de 73 %, 72 % et 67 %.

Une étoile montante de l’art lyrique : Lauranne Oliva

Après le Théâtre des Champs-Elysées, les opéras de Lausanne et de Montpellier, la chanteuse de 24 ans se produira pour la première fois au Festival d’Aix-en-Provence dans « La Calisto », de Cavalli, en juillet. « Plus fraîche et plus franche que l’eau » : Lauranne Oliva pourrait incarner ces mots de Pelléas à propos de la voix de Mélisande dans la pièce de Maeterlinck mise en musique par Claude Debussy. La chanteuse française de 24 ans, fière de ses racines catalanes, blondeur d’enfance, tournure vive et rieuse, rentre de quelques jours passés sur les hauteurs des Pyrénées-Orientales, non loin de Font-Romeu, où elle aime à reprendre son souffle : « En montagne, je marche, je cueille, je coupe du bois, je fais le jardin, je cuisine », énumère-t-elle avec un sourire radieux. Impossible de ne pas l’imaginer tant elle dégage de jeunesse et d’énergie.