Revue de presse du 12 janvier 2025, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Dans l’œil des médias, les hypermarchés Carrefour cherchent un nouveau souffle, mais aussi la Caune de l’Arago, ou la distribution de l’eau de Perpignan Méditerranée Métropole, et plus encore.

Visa pour l’Image Perpignan : Coulisses de ce portrait de Jean-Marie Le Pen

Le photographe d’origine allemande avait réalisé en 1987 pour le «New Yorker», le portrait que «Libération» a choisi pour la une consacrée à la mort du fondateur du FN. A Visa pour l’image, à Perpignan, en 1998, ce n’est pas une photo de presse stricto sensu qui fait parler d’elle. Mais un portrait de Jean-Marie Le Pen, réalisé en 1997 dans sa résidence de Montretout à Saint-Cloud, par un certain Helmut Newton. Le photographe de mode et de nus, mort en 2004, exposait dans le cadre du festival ses clichés destinés à la presse. L’Australien d’origine allemande évoquait à l’époque, lors d’un entretien avec Libération, les coulisses de la photo où Le Pen pose fièrement avec ses dobermans et que Libération a choisie en une pour la mort du fondateur du Front national.

Louis Aliot, RN, à propos de la Mort de Jean-Marie Le Pen, mais aussi de Mayotte

La députée du Rassemblement national se trouvait dans un avion parti de Mayotte pour rentrer en France lorsque la nouvelle a été dévoilée par sa famille. Il était 12 h 56, mardi 7 janvier, lorsqu’un message transmis à l’Agence France-Presse a officialisé le décès de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National et figure de l’extrême droite française pendant près de 70 ans. Au même moment, sa fille, Marine Le Pen, se trouvait dans un avion parti de Mayotte après une visite de plusieurs jours sur l’île dévastée par l’ouragan Chido. La fille de celui qui était surnommé le « diable de la République » n’était donc pas au courant de la mort de son père. Qu’elle a appris, selon plusieurs versions relayées par la presse, dans l’avion après avoir été informée par des journalistes présents à ses côtés.

Une cérémonie religieuse et d’hommage se déroulera par ailleurs à Paris, dans l’église Notre-Dame du Val-de-Grâce, le 16 janvier à 11 heures. Les obsèques de Jean-Marie Le Pen, mort ce mardi 7 janvier, se tiendront ce samedi 11 janvier à La Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, «dans l’intimité familiale». C’est ce qu’a affirmé ce mercredi matin Louis Aliot, vice-président du Rassemblement national (RN) et maire de Perpignan sur le plateau de «Bonjour ! La matinale» sur TF1, confirmant une information de Ouest-France.

Le Temps / De Mayotte à Paris, le droit du sol dans le collimateur

Personnalité qui recueille le plus de suffrages électoraux à Mayotte, Marine Le Pen est allée à la rencontre des habitants après le cyclone qui a détruit une bonne partie de l’île en décembre. Elle n’est désormais plus la seule à placer au cœur du débat la question du droit du sol. (…) Dans un premier temps, elle avait d’abord semblé donner sa bénédiction à François Bayrou, jugeant que le « plan Mayotte » présenté par le premier ministre allait « incontestablement dans le bon sens ». Une fois sur place, changement de ton: « Le discours des autorités ne correspond pas à la réalité décrite par les habitants », a-t-elle notamment déclaré. Louis Aliot, vice-président du Rassemblement national (RN) et maire de Perpignan, qui l’accompagne, notait hier soir qu’elle était « la seule politique métropolitaine à avoir fait le tour de l’île » et que sa parole y était « attendue ».

Quand Perpignan rétropédale sur les Zones à faible émission

Reporterre / Pourquoi la mise en place des ZFE patine

Depuis le 1ᵉʳ janvier, 30 nouvelles agglomérations doivent établir une zone à faibles émissions. Mais de nombreuses collectivités mettent en place des dérogations et s’abstiennent de contrôler les potentiels contrevenants. Avec l’année 2025 revient le casse-tête des ZFE. Depuis le 1ᵉʳ janvier, 30 agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants ont l’obligation d’instaurer des zones à faibles émissions. Pour les quatre métropoles les ayant déjà adoptées (Lyon, Grenoble, Paris et Montpellier), ce mois de janvier est aussi synonyme de changement. Alors que les voitures non classées, Crit’Air 5 et 4 (soit immatriculées avant 1997) étaient déjà exclues, s’ajoutent désormais les modèles Crit’Air 3 (soit avant 2010). (…) À Perpignan, le maire Rassemblement national a obtenu une dérogation de l’État et a repoussé la création de sa ZFE d’un an.

Les coopératives agricoles à contre-courant de la crise ?

Des viticulteurs embourbés dans la course au rendement se retrouvent sans rémunération. Les décisions des caves coopératives, structures toujours plus grosses dont ils sont les adhérents, leur échappent. (…) Même son de cloche du côté de la cave des Celliers du soleil, regroupant 600 adhérents et 2 500 hectares de vignes, issue de la fusion de quatre caves coopératives de l’Aude et des Pyrénées orientales. « Quand je suis allé à l’assemblée générale, j’ai eu l’impression d’être dans une multinationale, témoigne Julien. On a des parts auprès de sociétés de négoce, de holding, mais à la fin, où passe le pognon ? C’est occulte. Et les comptes, tu ne les as plus automatiquement en assemblée générale, c’est seulement si tu les demandes. »

Après Auchan, les hyper Carrefour cherchent un second souffle

La CGT évoque «un carnage», tandis que la CFDT annonce une «procédure en référé» pour «empêcher toute nouvelle cession de magasin». Trente-neuf magasins Carrefour, dans lesquels travaillent près de 4.300 salariés, pourraient sortir du groupe et passer en franchise ou location-gérance en 2025, ont indiqué à l’AFP plusieurs sources syndicales vendredi, la CFDT annonçant contester la décision en justice. La CGT a évoqué un «carnage» au sujet de ce nouveau transfert de magasins, dont 15 hypermarchés, dans la lignée des années précédentes.

(…) Parmi les plus gros magasins concernés par cette nouvelle vague, ceux de Berck (Pas-de-Calais), Évreux (Eure), L’Isle-d’Abeau (Isère), Salaise-sur-Sanne (Isère), Étampes (Essonne), Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Montigny-les-Cormeilles (Val d’Oise), Orange (Vaucluse), Nice TNL (Alpes-Maritimes), Trans-en-Provence (Var), Perpignan-Roussillon (Pyrénées-Orientales), Saint-Jean-de-Vedas (Hérault), Fougères (Ille-et-Vilaine), Bourges (Cher), Dijon Toison d’Or (Côte d’Or).

Perpignan Méditerranée Métropole, focus sur la distribution de l’eau

Perpignan Méditerranée Métropole a réduit drastiquement le nombre de contrats d’eau et d’assainissement pour n’en garder que deux, avec un seul délégataire. Le contrat de DSP prévoit d’importants travaux concessifs, dans un contexte de sécheresse prolongée.

La Caune de l’Arago toujours à la Une

France Culture / Tautavel : un livre ouvert sur le passé

La Caune de l’Arago à Tautavel est l’un des sites archéologiques les plus riches de France. Que nous ont appris 60 ans de fouilles sur les premiers humains d’Europe ? Au-delà de la face Arago 21 âgée de 450 000, ans quelles ont été les avancées archéologiques et paléoanthropologiques ?