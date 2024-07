Revue de presse du 28 juillet, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 28 juillet 2024 à 09:54

Au programme de la revue de presse du 28 juillet 2024 ? Perpignan et les Pyrénées-Orientales participent à leur manière aux JO de Paris 2024. Parmi les médaillés d’or, trois rugbymen évoluent à l’Usap. Jean-Pascal Barraque, Théo Forner et Joseph Jefferson Lee, aux côtés d’Antoine Dupont, remportent la première médaille d’or de la France. Font-Romeu solidaire des sportifs exilés. Photo © Paris 2024 / Raphaël Lafargue

Aussi dans la revue de presse : Le service des urgences de Perpignan saturé, l’eau dans les Pyrénées-Orientales, une famille marche sur les Pyrénées depuis Banyuls-sur-mer. Disparue en Andorre depuis quatre ans, Lua retrouvée à Perpignan, et le déraillement d’un TER à Eus.

Perpignan et les Pyrénées-Orientales participent aussi aux Jeux olympique de Paris 2024

Certains aiment parler d’argent. Eux n’avaient que le mot « or » à la bouche. Depuis longtemps. Jérôme Daret, le sélectionneur des Bleus, fut sans doute le premier à l’évoquer. Le 20 juin 2021, alors que la France venait de rater la qualification olympique dans un ultime tournoi de repêchage à Monaco, l’ancien joueur et manager de Dax avait fait une promesse : « Pour se rattraper, il faudra aller chercher l’or à Paris. » (…) Les Grandidier Nkanang (Pau), Forner (Perpignan), Timo (Stade Français), Joseph (Perpignan), Rebbadj (RC Toulon), Zeghdar (Castres) sont venus enrichir le collectif au côté des plus anciens Parez, Barraque et Riva, avec l’envie de s’aguerrir, grandir et se montrer, ce qui est toujours plus facile avec le maillot de la France sur le dos.

Volia Space » a ouvert ses portes, samedi 27 juillet, dans le Parc des nations, à Paris. Pendant les Jeux olympiques, il servira de vitrine au sport et à la culture ukrainiens. (…) Beaucoup d’athlètes ont été contraints à l’exil pour pouvoir préparer les Jeux olympiques (JO) dans des conditions acceptables. La France a accueilli près de 200 d’entre eux dans ses Centres de ressources d’expertise et de performance sportive de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) et Wattignies (Nord).

En pleine saison estivale, les urgences de perpignan saturées

Avec l’arrivée massive des touristes et la fermeture des urgences de nuit de deux cliniques voisines, l’hôpital de Perpignan est confronté à un afflux de patients record. Depuis quelques mois, il exige pourtant d’appeler le SAMU avant d’être admis aux urgences.

Quel avenir sans eau de pluie ?

Sec un début ? Depuis le printemps 2022, les 99 habitant·es de Planèzes, village des Pyrénées-Orientales, n’ont quasiment pas vu la pluie. À tel point que leur puits historique doit être ravitaillé en eau par camion depuis plus d’un an. Reportage dans cette commune, reflet d’un département en surchauffe où l’on apprend à vivre dans un monde à sec.

Cette famille marche sur les Pyrénées au départ de Banyuls-sur-mer

Reporterre / Ils ont traversé les Pyrénées à pied avec leur bébé sur le dos

Gestion des couches lavables, allaitements au sommet… Alizée et Jérôme ont parcouru 900 kilomètres à pied d’un bout à l’autre des Pyrénées pendant près de trois mois à l’été 2020, avec Ariane, leur petite fille de neuf mois. (…) Le couple a choisi cette séquence pour ouvrir leur documentaire Bébé des cimes, récit de leur traversée à pied des Pyrénées d’est en ouest avec leur enfant sur le dos. Soit 900 kilomètres de marche de Banyuls-sur-Mer jusqu’à Hendaye, avec 60 kilomètres de dénivelé positif, entre juin et août 2020.

Un TER déraille à Eus

Le trafic est interrompu « jusqu’à nouvel ordre » sur les deux voies entre Villefranche-de-Conflent et Perpignan. La SNCF établit un plan de transports pour permettre aux usagers de la ligne de continuer à se déplacer. Un train régional a déraillé mercredi 24 juillet au matin dans les Pyrénées-Orientales à cause d’une coulée de boue, faisant cinq blessés légers, a signalé la préfecture du département dans un communiqué. L’incident a eu lieu à 6 h 30 près d’Eus, petite commune rurale de près de 400 habitants située à une quarantaine de kilomètres de Perpignan. Le TER reliait Villefranche-de-Conflent au chef-lieu des Pyrénées-Orientales.

Perdue il y a quatre ans en Andorre, Lua est retrouvée à Perpignan

324 Cat / Retroben la gossa 4 anys després: van perdre la Lua a Andorra i reapareix a Perpinyà

« Ils retrouvent la chienne 4 ans plus tard : ils avaient perdu Lua en Andorre et elle réapparaît à Perpignan. Les propriétaires ont maintenant une petite fille et deux autres chiennes qui feront bientôt la connaissance de Lua, une fois la quarantaine terminée : ‘Elle est comme si elle n’était jamais partie.' »

