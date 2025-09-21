Revue de presse du 21 septembre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 21 septembre 2025 à 09:56

Au programme de la revue de presse, Louis Aliot, maire de Perpignan, vice-président du Rassemblement National et grand voyageur, l’écho de Nasdas dans les médias, la série Les disparues de la gare bientôt disponible sur Disney +, sans oublier le processus particulièrement lent de changement de nom du département. Photo d’illustration © Bradyn Shock / Unsplash.

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 14 septembre.

De Perpignan à Phoenix (Arizona), en passant par Tarbes et le tribunal de Paris, Louis Aliot le voyageur

Deux semaines après le meurtre de l’influenceur pro-Trump Charlie Kirk, une cérémonie d’hommage est organisée ce dimanche 21 septembre à Phoenix, dans l’Arizona. L’objectif des organisateurs est de « perpétuer l’héritage » de cette personnalité controversée. (…)

Des représentants d’organisations politiques étrangères sont invités à participer à cette cérémonie. C’est le cas du vice-président du Rassemblement national, Louis Aliot. Contrairement au RN, les partis Reconquête et Identité Libertés, le mouvement de Marion Maréchal, n’auront pas de représentant aux obsèques du militant, ont indiqué leurs entourages à BFMTV.

Militants identitaires, trumpistes français et députés apparentés au Rassemblement national se sont retrouvés à Paris pour rendre hommage à l’influenceur tué le 10 septembre, et pour appeler à poursuivre sa croisade contre la gauche et le « wokisme ». (…)

La mort de Charlie Kirk a en revanche été l’occasion pour les cadres du parti d’extrême droite de saluer « ce pauvre influenceur américain », selon les mots du vice-président du parti Louis Aliot, prononcés en meeting à Bordeaux (Gironde). Le maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a aussi affirmé que les membres du RN étaient « les seuls vrais Charlie du débat politique en France » . Dimanche 21 septembre, l’édile, qui avait déjà assisté à l’investiture de Donald Trump, se rendra en Arizona pour représenter le RN aux obsèques de l’influenceur.

Le maire (RN) de Perpignan se rendra en Arizona pour représenter son parti lors d’un hommage à Charlie Kirk, influenceur conservateur américain assassiné le 10 septembre dernier. Louis Aliot effectuera son troisième déplacement aux États-Unis cette année. Dimanche 21 septembre, il participera à la cérémonie d’hommage au State Farm Stadium de Glendale, en banlieue de Phoenix, où de nombreuses personnalités politiques prendront la parole, parmi lesquelles Donald Trump et son vice-président JD Vance, selon Fox News.

L’entrée en campagne de la liste « Tarbes, le temps du changement », soutenue par le RN et l’Union des droites pour la République d’Eric Ciotti, ce soir, au parc des Expositions de Tarbes est mouvementée. Un collectif de syndicats et de partis politiques de gauche appelle à manifester contre « les idées nauséabondes » de Louis Aliot et d’Eric Ciotti.

Disparu des réseaux depuis juin 2025, Nasdas toujours présent dans les médias

En juin, le Perpignanais a quitté les réseaux sociaux et mis fin à son concept de téléréalité. Les habitants de sa villa, des jeunes fragiles, ont dû réinventer leur vie. Plusieurs d’entre eux se sentent orphelins. Une maman crie « bravo » à travers la vitre d’un café parisien. Un môme à trottinette lui réclame une photo. Des ados pouffent en l’apercevant. D’une voix mielleuse, Pablo lance des « mercis » flattés, prend la pose, index entre les dents, devant son verre de Coca.

🔵 EXCLUSIF | Depuis la fin de la team Nasdas, certains jeunes se sentent abandonnés par l’influenceur



➡️ https://t.co/uvftFf63n6 pic.twitter.com/be9qIObCcv — Le Parisien (@le_Parisien) September 18, 2025

Des créateurs de contenu sont devenus des célébrités en reprenant les codes de ce genre télévisuel. Leurs opérations marketing provoquent des cohues dans les villes françaises, comme à Paris samedi dernier. (…)

C’est Nasdas, Nasser de son vrai nom, qui a popularisé le genre. Originaire du quartier de Saint-Jacques à Perpignan, il se met à filmer son quotidien et publie le tout sur son compte. Arpentant les rues de sa ville, il met en scène les habitants et gagne rapidement une importante base d’abonnés. Sa popularité décolle alors qu’il se montre en train d’aider des personnes précaires, leur donnant de l’argent et allant même jusqu’à les loger dans une grande maison. Cumulant à ce jour 9 millions d’abonnés, Nasdas devient rapidement le « premier snapchateur de France » et transforme sa vie en véritable plateau de télé-réalité.

La série Les disparues de la gare bientôt disponible sur Disney + et une consultation sur le nom du département

Le comédien est au générique de cette série qui retrace l’affaire des disparues de Perpignan. Une fiction Disney+, présentée au Festival de La Rochelle, et disponible le 8 octobre. Présentée hors compétition en ouverture du Festival de la fiction de La Rochelle, le 16 septembre, Les Disparues de la gare est déjà l’un des coups de cœur de la manifestation. Entre 1995 et 2001, une jeune fille a disparu et trois ont été retrouvées mortes dans des conditions similaires à Perpignan. Une enquête sur deux décennies a permis de retrouver les assassins, hélas pas la disparue, dont la mère se bat encore et toujours pour savoir la vérité.

Le département organisera en novembre une consultation pour décider si le 66 doit changer de nom. La présidente du département des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe, a confirmé qu’une consultation citoyenne serait organisée en novembre 2025. Les habitants seront invités à se prononcer sur l’avenir du nom du département.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.