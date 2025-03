Revue de presse du 16 mars, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 16 mars 2025 à 10:14

Dans la revue de presse du 16 mars, esplanade Pierre Sergent contestée ou encore top départ pour les municipales 2026. Louis Aliot, maire de Perpignan et voyageur ?Credit photo © Les Effrontés Perpignan.

Mais aussi, le rapport « salé » de la Cour des comptes à l’encontre des organisateurs des Déferlantes, Nasdas, la canicule et les toiles textiles de Sandrine Torredemer. Crédit photo © Les Effrontés Perpignan.

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 9 mars.

L’esplanade Pierre Sergent sera-t-elle débaptisée après la décision la justice ?

Europe 1 / Rassemblement à Perpignan contre un nom de place honorant une figure de l’OAS

Des manifestants se sont rassemblés ce samedi à Perpignan pour protester contre un nom de place honorant Pierre Sergent, ex-député local et figure de l’Organisation armée secrète. Début mars, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de Perpignan, mais les plaques ont été conservées.

Municipales 2026, Perpignan sous mandat RN scrutée sous toutes les coutures

À un an des municipales 2026, les partis affûtent leurs stratégies. Alliances, rivalités et conquêtes : tour d’horizon des batailles politiques à venir dans les grandes villes. (…) Le Rassemblement national a annoncé qu’il présenterait des listes d’extrême droite dans toutes les grandes villes. Un défi difficile tant ce parti n’a jamais réussi à calquer localement ses succès nationaux. Soucieux de conserver sa plus grosse prise de 2020, Perpignan, le RN entend se lancer à l’assaut de nombreuses métropoles de l’arc méditerranéen comme Toulon (Laure Lavalette), Avignon, Nîmes (Yoann Gillet) ou encore Carcassonne.

L’événement, rassemblant près de 150 spectateurs oscillant entre racisme débridé, néonazisme et antisémitisme forcené, devait être organisé à Vaulx-en-Velin dans le cadre d’un meeting de l’extrême droite. Il a été interrompu par les forces de l’ordre samedi 8 mars. (…)

De nombreux groupuscules néofascistes français étaient présents à cette journée de conférence comme le Red Angers , Luminis Paris , Clermont non conforme, Novelum Carcassonne, Unité Sud Perpignan, l’Oriflamme Rennes et le Bloc montpellierain (avec ses stickers «Montpellier, c’est l’Allemagne»,représentant un Panzer). Sans oublier des sections locales d’Active Club, sorte de groupes informels d’entraînement à la baston réservés aux néofascistes.

Louis Aliot, un maire de Perpignan très voyageur

Bernard-Henri Lévy assure qu’il n’était pas informé de l’invitation de Jordan Bardella et Marion Maréchal avant. (…) Ce mercredi, les entourages des deux eurodéputés ont eux qualifié « d’historique » cette invitation, auprès du Figaro. De fait, c’est la première fois que des héritiers, au sens politique comme familial, de Jean-Marie Le Pen sont invités par les autorités israéliennes à un tel événement. Louis Aliot, maire de Perpignan et premier vice-président du RN, a confirmé à France Inter qu’il serait également du voyage.

Un racisme ordinaire à Perpignan

Depuis plusieurs années, une journaliste à la retraite ouvertement islamophobe persécute les musulmanes du quartier Saint-Jacques de Perpignan. Malgré une première condamnation en 2018, elle continue d’invectiver impunément, parfois sous l’œil de policiers. Auprès de Mediapart, elle assume.

À Perpignan, une retraitée bien connue de la police terrorise les femmes musulmanesPar Khedidja Zerouali — Mediapart (@mediapart.fr) 2025-03-12T18:16:49.000Z

La Cour des comptes fustige la gestion des organisateurs des Déferlantes, Bacchus etc

Le Canard Enchaîné / Des organisateurs de concert qui font monter la note

Près de Perpignan, le festival Les Déferlantes, soutenu par des collectivités locales, est étrillé par la chambre régionale des comptes d’Occitanie pour des pratiques financières douteuses. Notamment le recours à des prestataires extérieurs hors de prix.

Les décès liés à la canicule, Perpignan toujours trop chaud

D’après une étude de Santé publique France publiée ce mardi, 17.000 recours aux soins d’urgence pour les hyperthermies, les déshydratations et les hyponatrémies (baisses du taux de sodium dans le plasma) ont été enregistrés l’été dernier. (…)

La principale canicule, du 28 juillet au 14 août avec deux pics d’intensité successifs, a concerné 40 % de la population en touchant la Corse et 43 départements dans le sud-est de la métropole. Les Pyrénées-Orientales avaient déjà été frappées par une canicule, du 23 au 25 juillet. Les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales sont les deux départements qui ont connu le plus de jours de canicule, respectivement 14 et 13 jours. Les personnes âgées de 75 ans et plus, au « système de régulation de transpiration moins fonctionnel », représentent les trois quarts des décès de l’été 2024.

L’influenceur Nasdas toujours dans le viseur de la presse

Ils sont des centaines à se rendre dans le quartier Saint-Jacques de Perpignan chaque jour pour apercevoir l’influenceur Nasdas. Parmi ses fans qui rêvent d’intégrer la « Team Nasdas », des mineurs issus de toute l’Europe, et du bassin de Longwy, qui se mettent parfois en danger. Nasdas se filme régulièrement en train de distribuer des liasses de billets dans les rues de son quartier. Selon ses déclarations, il redistribue 80 % de ses revenus à ses proches et aux habitants de Saint-Jacques. Ce qui motive une grande partie de ses fans à venir le rencontrer à domicile.

Un peu de douceur avec les créations sur tissus de cette native des Pyrénées-Orientales

Travaillant à partir de photos, l’artiste textile Sandrine Torredemer crée de poétiques tableaux miniatures faits d’étoffes qu’elle récupère. Des paysages sur lesquels elle brode des personnages, des fleurs, des maisons, des piscines… Ses œuvres sont à découvrir à partir de la fin mars à Paris et à New York en avril. (…) Des galeries à Perpignan, Lille, Arles ou Paris exposent aussi régulièrement ses pièces qui renouvellent l’art de la miniature. Petite-fille de tailleur du côté maternel, Sandrine Torredemer a grandi à Céret, dans les Pyrénées-Orientales, et passé ses vacances à Vingrau, berceau de la famille paternelle.