Revue de presse du 25 août, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse du 25 août 2024 : incendies, vignes, tourisme, grenat. Mais aussi un peu d’histoire pour comprendre pourquoi la consignation des bouteilles en verre avait disparu.

Les vignes des Pyrénées-Orientales ont-elles fait long feu ?

Comme chaque été désormais, dans les Pyrénées-Orientales, les vendanges démarrent un peu plus tôt que l’année précédente. Les effets combinés de la sécheresse et des canicules mettent en péril l’avenir du vignoble. Entre solutions d’urgence et virage serré vers de nouveaux modèles, les viticulteurs tentent de s’adapter.

Une semaine intense pour les hommes du feu dans les Pyrénées-Orientales

« Pendant les opérations, sept personnes ont été légèrement blessées, dont quatre civils, deux sapeurs-pompiers et un gendarme », parmi lesquelles deux ont été hospitalisées, selon un communiqué des services de secours. Trois mille vacanciers ont été évacués pendant la nuit de dimanche 18 août à lundi 19 d’un camping de Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, à cause d’un incendie, ont rapporté les pompiers et la préfecture. Le feu, qui a fait onze blessés légers, a ensuite été maîtrisé par les pompiers.

Météo-France a placé les Pyrénées-Orientales en alerte rouge face à des risques de feux de forêt pour la journée du samedi 24 août. Le risque de feux de forêt est très élevé, ce samedi 24 août, dans les Pyrénées-Orientales. De puissantes rafales de vent sont attendues dans le département, frappé par la sécheresse. Météo-France a déclenché son niveau maximal d’alerte, une première depuis le début de l’été. Cette alerte rouge implique un certain nombre de précautions.

Un feu de végétation s’est déclaré en fin d’après-midi, entre les villages de Villelongue-dels-Monts et de Saint-Génis, dans le sud des Pyrénées-Orientales, menaçant des zones habitées.

Retour sur le passé avec Nicolas Marty, enseignant-chercheur de l’Université de Perpignan

D’ici le printemps, la consigne des bouteilles en verre va faire son grand retour en France. La nouvelle a été annoncée mercredi par voie de presse. La consigne a été largement généralisée en France, mais comment expliquer que ce système ait progressivement disparu ? Avec Nicolas Marty Historien, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Perpignan.

Surtourisme à Collioure ?

À Collioure, récemment honoré du titre de village préféré des Français 2024, l’été se passe sans constater d’effet magique sur les fréquentations. Sur le pourtour méditerranéen, la beauté d’un lieu se repère moins à la transparence de l’eau qu’à la difficulté de se garer. Plus les parkings sont pris d’assaut, plus l’écrin doit être magnifique. Collioure ne fait pas exception, et dès 10h00 du matin, trouver une place de voiture dans le centre révèle du miracle digne d’être notifié au Vatican.

Le grenat de Perpignan stra du JT de France 2

Depuis 2018, le grenat de Perpignan, un bijou originaire des Pyrénées-Orientales, est protégé par une indication géographique. Le grenat se démarque par sa couleur rouge, intense et profonde. Adoré par le peintre Salvador Dalí et les Catalans, le grenat de Perpignan est le premier bijou protégé de France depuis 2019. Près de Prades (Pyrénées-Orientales), une viticultrice a retrouvé sur son terrain des pierres contenant des grenats, qui refont surface depuis quelques années.

