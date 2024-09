Revue de presse du 1er septembre, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 1 septembre 2024 à 08:36

Au programme de la revue de presse du 1er septembre 2024 : le festival de photojournalisme Visa pour l’image braque les projecteurs sur Perpignan. Sans oublier, Philippe Katerine qui, nu sur France Inter, raconte au micro un souvenir de Perpignan.

Louis Aliot refuse de remettre le Visa d’or au photographe gazaoui

« Je ne remettrai pas le prix cette année, ni moi, ni personne de la ville », a-t-il déclaré, après avoir expliqué « être très mal à l’aise avec le traitement de cette guerre » par le photoreporter gazaoui Loay Ayyoub.

JDD / Perpignan : Louis Aliot refuse de remettre un prix à un photographe palestinien

Pour l’inauguration du festival international de photojournalisme, Louis Aliot, maire RN de Perpignan (Pyrénées-Orientales), a annoncé qu’il ne remettrait pas le prix du Visa d’or au photoreporter palestinien Loay Ayyoub. Ce dernier photographie les conséquences des frappes israéliennes sur les civils à Gaza.

Les autorités françaises refusent d’autoriser le photographe lauréat du Visa d’or de Perpignan à venir en France pour recevoir son prix

n Visa d’or mais pas de visa pour Loay Ayyoub, photoreporter gazaoui mis à l’honneur à Visa pour l’image, le festival de photojournalisme de Perpignan. Le 7 septembre, celui-ci doit venir recevoir le prix saluant sa couverture de la guerre qui oppose Israël et le Hamas. Mais rien n’est moins sûr désormais pour ce correspondant du Washington Post, actuellement réfugié en Égypte, qui pour le moment a vu sa demande d’entrée sur le sol français déboutée par le consulat de France au Caire, sous le prétexte que « les conditions de son séjour n’étaient pas fiables ».

Les médias français et étrangers affichent le programme de Visa pour l’image

La 36e édition du festival international de photojournalisme se tiendra du 31 août au 15 septembre à Perpignan. Des travaux sur Gaza, l’Ukraine et Haïti ainsi qu’une série de clichés dédiée à la carrière du Samouraï seront exposés.

Traduit de l’italien. « Le projet photographique « La Città Invisibile » de Paolo Manzo sera exposé jusqu’au 15 septembre dans le cadre de la 36ème édition de Visa Pour L’Image à l’Eglise Des Dominicains de Perpignan, France. L’exposition explore les racines profondes des problèmes sociaux, économiques et culturels qui affligent la ville de Naples. »

PORTRAIT – Depuis près d’un demi-siècle, le photographe franco-iranien témoigne de l’humanité. Il est exposé à Visa pour l’image, à Perpignan.

A l’occasion de Visa pour l’image , sur le site d’ARTEfr : « Shooting War: devons-nous fermer les yeux ? » et neuf grands photographes de guerre racontent la nécessité de témoigner, les séquelles de leur exposition au danger. Des photographes de guerre mondialement reconnus dont Carol Guzy, lauréate du prix Pulitzer à quatre reprises, se confient sur leur vie et les difficultés rencontrés sur le terrain. Leurs photos, prises au plus près des zones sensibles, peuvent les mettre en danger de mort. Malgré les risques élevés, ils n’hésitent pas à partir sur de nouvelles missions, animés par la passion de leur métier.

Traduit de l’anglais : Un aperçu de quelques-uns des moments forts de l’exposition Visa pour l’image de cette année, un festival annuel de photojournalisme qui se déroule à Perpignan, en France.

Le prestigieux festival de photojournalisme Visa pour l’Image, dont la 36e édition ouvre samedi 31 août à Perpignan jusqu’au 15 septembre, met cette année encore à l’honneur le travail des photojournalistes de l’AFP au travers de deux moments d’histoire séparés de 80 ans, la Libération de Paris en 1944 et les jeux Olympiques de 2024.

Nu au micro de France Inter, Philippe Katerine se souvient de Perpignan

Le chanteur-acteur, dont la célébrité a dépassé les frontières de la France après la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, devient chroniqueur régulier de la matinale de la station, où il interviendra chaque jeudi. (….) Tous les gens qu’il a croisés dans l’Hexagone cet été n’ont heureusement pas eu ce même sentiment à son égard. Philippe Katerine raconte même une anecdote où la salle d’un restaurant de Perpignan l’a unanimement applaudi alors qu’il sortait… des toilettes.

