Revue de presse du 18, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse du 18 août 2024 : nostalgie des nuits argelésiennes, Jeux Olympiques, bananes près de Perpignan et sécheresse.

Le journal Le Monde revient sur ces lieux fermés qui ont marqué les nuits chaudes, ici le Psyché d’Argelès-sur-Mer

Dans la première moitié des années 1980, d’innombrables adolescents des Pyrénées-Orientales essayaient, chaque week-end, de résoudre le même problème : comment parcourir les kilomètres qui les séparaient d’Argelès-sur-Mer ? Les privilégiés qui avaient déjà leur permis de conduire ramassaient quelques amis dans leur Fiat 500, leur 2 CV ou leur 4 L. Les autres se débrouillaient par tous les moyens, en train depuis Perpignan, à vélo depuis Saint-Estève, à pied par les traverses agricoles, à trois sur un scooter emprunté dans le garage d’un papa réparateur de mobylettes.

Les agriculteurs des Pyrénées-Orientales investissent contre la sécheresse

Face à la sécheresse, le « plan de résilience pour l’eau dans les Pyrénées-Orientales » mise sur des équipements coûteux pour mobiliser la ressource. Et fait l’impasse sur le sujet principal, la maîtrise des prélèvements agricoles.

De nouvelles cultures dans les Pyrénées-Orientales

Deux exploitations agricoles font le pari de cultiver des bananes dans l’Hexagone, vers Perpignan. La production, encore petite, pourrait se développer avec le réchauffement climatique.

Le breakdanceur Dany Civil se livre sur les suites de sa médaille d’argent

Après l’effervescence d’un podium aux Jeux olympiques, le retour à l’entraînement quotidien n’est pas toujours facile. Pour « le Nouvel Obs », cinq médaillés olympiques d’Athènes, ou encore de Rio, se confient sur l’après. Une période parfois marquée par de nouvelles ambitions et l’émergence de doutes et de frustrations. (…)

L’opportunité olympique pourrait ne pas se représenter pour Dany Civil, car le breakdance disparaît du programme des JO de Los Angeles en 2028 . Mais le « b-boy » ne s’est pas fixé sur l’enjeu. « Je ne voulais pas me rajouter de pression, et vivre le moment présent. Une fois passée la demi-finale, j’étais soulagé » , partage-t-il, toujours sur un petit nuage après sa médaille obtenue il y a quelques jours. Désormais loin de sa famille, basée à Perpignan, il sait qu’il veut passer du temps avec sa femme et ses deux fils. Il s’estime toutefois prêt à reprendre ce rythme de vie pour atteindre ses objectifs sportifs.

