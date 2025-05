Revue de presse du 25 mai, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 25 mai 2025 à 10:28

Au programme de la revue de presse, la ministre de la Culture dans les Pyrénées-Orientales, le maire de Claira et son « bip », coup de force de Greenpeace dans le Parc marin.

Mais aussi, plusieurs familles de harkis portent plainte pour violation de sépulture à Rivesaltes ; ou encore, sécheresse, médiation entre lecteurs, et politiques.

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 18 mai.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, choisit les Pyrénées-Orientales pour lancer son plan « été culturel au camping »

Plus de 500 événements liés à la culture seront organisés entre le 28 juin et le début du mois de septembre. Les vacances d’été au camping seront-elles (encore) plus festives que d’habitude ? Rachida Dati donne le coup d’envoi ce vendredi 23 mai du programme « Été culturel », un dispositif visant à favoriser la culture au sein du territoire. Pour sa sixième édition, ce sont les campings , destinations prisées des Français, qui vont bénéficier d’une programmation artistique et culturelle plus riche.

Pour inaugurer le lancement du programme, la ministre de la Culture se rend aujourd’hui au camping La Marina, à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales). Cette dernière vient présenter le dispositif « Été culturel au camping » aux côtés de Fabien Onteniente, réalisateur des films Campings.

Le coup de force de Greenpeace contre le chalutage

Au large des Pyrénées-Orientales ce mercredi 21 mai, un équipage de militants écologistes a balancé d’énormes pierres dans l’eau afin d’empêcher les chalutiers de ratisser les fonds marins «protégés». Réclamant au gouvernement l’interdiction de cette pratique légale.

Cimetière harki de Rivesaltes, plusieurs familles judiciarisent l’affaire

Médiapart / Des familles de harkis déposent plainte pour violation de sépulture au camp de Rivesaltes

Cinq personnes issues de familles passées par le camp harki de Rivesaltes ont déposé plainte après le déplacement des dépouilles de leurs proches enterrés sur place à l’époque – qu’elles ne pourront probablement jamais récupérer, ni même identifier. Une première plainte avait été déposée en février. « On n’a plus le choix. Maintenant, si on veut avancer, on doit employer la méthode judiciaire », martèle Marie Gougache.

Des familles de harkis déposent plainte pour violation de sépulture au camp de RivesaltesPar Prisca Borrel — Mediapart (@mediapart.fr) 2025-05-22T09:37:50.000Z

Précampagnes électorale, les grandes manœuvres débutent

Maire de Rouen et candidat malheureux en 2023 contre l’actuel premier secrétaire, il espère être élu lors du 81ᵉ congrès en juin et « remettre le parti en ordre de marche ». Il court, il court Nicolas Mayer-Rossignol. De Guingamp (Côtes-d’Armor) à Limoges, en passant par Rennes. Train pour Nevers. Un saut à Rouen, la ville dont il est maire. Départ à Perpignan puis Montpellier. Le périple de tout prétendant au congrès du Parti socialiste (PS) : on traverse la France pendant deux mois, de fédération en fédération, à la rencontre des militants pour des débats devant une cinquantaine de personnes, parfois moins.

La sécheresse toujours d’actualité dans les Pyrénées-Orientales

France Info / Sécheresse historique ou pluies diluviennes : le paradoxe de la météo qui déboussole les agriculteurs français

Il pleut dans les Pyrénées-Orientales après trois ans de sécheresse historique. Une renaissance pour les agriculteurs de la Région. C’est en revanche au tour du Nord-Pas-de-Calais d’affronter la sécheresse.

Médiation, le journal La Croix revient six mois près son dispositif « faut qu’on parle »

Il y a tout juste six mois, le 23 novembre 2024, La Croix et le média « Brut » ont mené l’opération « Faut qu’on parle », permettant à des personnes ayant des opinions diverses de dialoguer. Six mois après, de nombreux binômes ont gardé contact ou organisé des retrouvailles. L’Hebdo a partagé leurs échanges, en région parisienne, à Nantes ou dans les Pyrénées-Orientales.

Ce dispositif pour sécuriser les maires victimes

Face aux agressions verbales et parfois physiques, quelques élus locaux testent depuis un an un dispositif appelé « Mon Shérif », qui permet d’alerter en cas de danger. Le gouvernement souhaite généraliser ces boutons d’appel d’urgence. (…) Ces outils, l’équivalent des téléphones « grave danger » pour les victimes de violences conjugales, semblent rassurer certains élus. C’est le cas de Marc Petit, le maire de Claira, près de Perpignan, qui ne s’en sépare plus depuis neuf mois. « J’ai toujours le bip sur moi », dit-il.

