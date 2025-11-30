Revue de presse du 30 novembre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 30 novembre 2025 à 12:08

Au programme de la revue de presse de ce dimanche 30 novembre, municipales 2026 à Elne, ces élus condamnés, mais candidats favoris. Aussi dans l’actualité la dermatose nodulaire bovine, le nom du département, la concurrence des mémoires, la fin du catalan en conseil municipal, ou encore la guerre de la tomate et plus encore….

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 23 novembre.

Le passé trouble de ce candidat à la mairie d’Elne refait surface

Dans la petite ville d’Elne, près de Perpignan, un ancien du Parti nationaliste français, d’obédience pétainiste et antisémite, se présente aux prochaines élections municipales comme challenger du maire sortant. Le candidat, Steve Fortel, dit n’avoir frayé que quelques mois avec la mouvance ultranationaliste. Mais des éléments recueillis par Blast laissent penser qu’il en a été proche pendant une dizaine d’années, et jusqu’à très récemment.

Aliot, Ferrand, ces élus condamnés et pourtant pronostiqués victorieux aux élections municipales

Le Point / Maires condamnés : quand les électeurs leur pardonnent tout

Comme Patrick Balkany, ces élus ont été condamnés ou multicondamnés. Ils vont pourtant se présenter en mars prochain, avec toutes les chances d’être réélus. (…) « Pour moi, il a truandé les Barcarésiens et il ne devrait plus être maire ! » tranche Patrick, 69 ans, qui lui reproche sa « démesure ». Jean-Paul et Corinne n’apprécient pas non plus « sa folie des grandeurs » et ne voteraient pas non plus pour lui. Mais ces propriétaires de résidence secondaire, qui n’ont pas digéré « une hausse des impôts fonciers de plus de 60 % », votent à Toulouse. « Il y a un bond d’inscription sur les listes électorales des propriétaires de résidences secondaires », se réjouit l’unique opposante élue au conseil municipal, Virginie Brodin. (…)

La société d’assurances SMACL, spécialisée dans les collectivités locales, a recensé 2 500 élus locaux ayant fait l’objet de poursuites judiciaires pendant la mandature en cours, la plupart pour des manquements à la probité. C’est peu sur plus de 500 000 élus, et, comme le souligne l’étude, plus de 60 % des poursuites contre les élus locaux aboutissent à des relaxes.

Perpignan, ce navire amiral du RN en route pour le naufrage. Opposant de centre droit au maire RN de Perpignan, l’éditeur Bruno Nougayrède « ne croit pas une seconde » que la condamnation de Louis Aliot , en avril dernier, à trois ans d’inéligibilité – sans exécution provisoire – dans l’affaire des assistants parlementaires fictifs du FN, puisse coûter au maire sa réélection. Le jugement du procès en appel, prévu en janvier prochain, ne sera pas connu avant les élections municipales. Certes, « dans l’esprit du grand public, le réquisitoire sera une forme de jugement », estime l’opposant. Mais il « ne pense pas que les affaires auront le moindre impact, pour ou contre sa réélection. Même si pour moi, il n’a pas fait le job, 90 % des maires sont réélus après un premier mandat, parce qu’ils incarnent la fonction. »

La gestion de la Dermatose nodulaire bovine et surtout de l’abattage des vaches interroge

Éradiquer plutôt que vacciner massivement : alors que la dermatose nodulaire contagieuse se répand dans les troupeaux, les éleveurs questionnent la stratégie de l’État. Malgré la neige qui commence à tomber, les 28 gasconnes ne semblent pas pressées de retrouver l’étable. 28 et non plus 46, les 18 autres vaches du troupeau de la ferme d’Escoums ayant été abattues le 12 novembre, après la détection d’un cas de dermatose nodulaire contagieuse dans cet élevage de Nyer, commune des Pyrénées-Orientales.

https://bsky.app/profile/reporterre.net/post/3m6ji5e33fz2t

Les éleveurs sont à bout. Un 18e foyer a été détecté vendredi matin. Les actions de la Confédération paysanne se multiplient pour éviter l’abattage total des troupeaux et favoriser l’accès libre à la vaccination des vaches. La colère monte dans les Pyrénées-Orientales (PO) alors qu’un nouveau cas de dermatose nodulaire bovine (DNC) a été dépisté, vendredi matin dans une exploitation agricole autour d’Espira de Conflent. «Un lot de 8 vaches a été abattu vendredi matin, portant à 18, le nombre d’élevage touchés dans les PO, explique Nina Lejeune, secrétaire nationale de la Confédération Paysanne (Conf’) en charge des questions sanitaires. Au total, ce sont 405 vaches qui ont été euthanasiées y compris celles qui n’étaient pas malades, soit 3% du cheptel de ce département qui ne compte que 180 éleveurs et 13 500 vaches».

Retour sur cette énième polémique lancée par le Rassemblement national

Les accusations d’élus du Rassemblement national envers la programmation de l’institution ne résistent pas à l’examen des faits, défend, dans une tribune au « Monde », un collectif de chercheurs qui retrace l’histoire de l’ancien camp d’internement dans les Pyrénées-Orientales, en service de 1941 à 1964.

Les Pyrénées-Orientales changeront-ils de nom ?

Dans la salle des fêtes de Torreilles (Pyrénées-Orientales), ce mardi au soir, une petite centaine d’habitants débat d’un possible changement de nom de leur département. Le 66 pourrait devenir le huitième département français à revoir son appellation depuis le XVIIIe siècle.

En Catalogne du Nord, les élus municipaux privés de langue

Le Conseil d’État a rejeté les pourvois qui avaient été formés par les élus de cinq communes des Pyrénées-Orientales empêchés de parler catalan lors des séances de leurs conseils municipaux. Les maires Nicolas Garcia (Elne), Grégory Marty (Port-Vendres), Samuel Moli (Saint-André) et Jean-Louis Salies (Tarerach) avaient saisi le Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative française, aux côtés d’autres élus municipaux des Pyrénées-Orientales et de la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda, pour faire annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse de décembre 2024.

Le palmipède épingle Bruno Nougayrède, l’opposant de Louis Aliot répond sur l’ antenne d’Ici Roussillon

Le Canard Enchaîné / Bruno Nougayrède, brebis galeuse à Perpignan

Investi par la droite et par le centre pour reprendre la mairie au RN Louis Aliot, Bruno Nougayrède dénonçait l’IVG et les homosexuels au début des années 2000. Avant de devenir, en 2017, l’éditeur de Jean-Marie Le Pen. Les électeurs de Perpignan sont gâtés ! Chef de file de l’opposition au maire (RN) de Perpignan, Louis Aliot, Bruno Nougayrède a officialisé sa candidature aux municipales de mars prochain. En affichant fièrement le ­soutien de toute la droite et du centre : LR, UDI, Horizons, MoDem et jusqu’à Renaissance, s’il vous plaît !

Pédagogie autour de la sécheresse et des nappes du Roussillon

Nous vous parlons souvent à l’antenne du niveau des nappes phréatiques françaises… surtout quand ce niveau est bas, ce qui tend à devenir plus fréquent. Mais comment ce genre de mesure est-il obtenu ? (…)

Au 1er novembre 2025, le niveau général des nappes était considéré comme satisfaisant(Nouvelle fenêtre), bien que nettement moins élevé que l’année précédente. Les nappes réactives (qui réagissent rapidement aux précipitations) ont bénéficié des pluies de la fin de l’été, tandis que les nappes inertielles (aux variations plus lentes) ont profité d’une recharge ces deux dernières années, a résumé Violaine Bault à la presse(Nouvelle fenêtre) lors du point mensuel d’information du Bureau. Mais il y a toujours des points noirs, le plus préoccupant de France métropolitaine étant le Roussillon, autour de la ville de Perpignan.

La guerre de la tomate prend corps à Perpignan

Le texte, adopté de justesse par le Parlement européen, mercredi 26 novembre, met en place un étiquetage spécifique des produits agricoles issus du Sahara occidental qui ne permet pas aux consommateurs de connaître leur provenance exacte, selon plusieurs parlementaires. (…) Mercredi, plusieurs agriculteurs de la Confédération paysanne ont mené une action coup de poing près d’un entrepôt du groupe Azura puis dans un supermarché de Perpignan, remplissant des caddies de tomates estampillées Maroc, mais produites selon eux au Sahara occidental, avant de les sortir du magasin, devant une cinquantaine de manifestants.

