Revue de presse du 4 mai, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Coupure de courant sur la péninsule ibérique, enquête mémorielle à Rivesaltes : les Pyrénées-Orientales s’invitent dans la revue de presse. À la une des médias, le vice-président du RN et maire de Perpignan, les refus d’obtempérer et une nouvelle route de la cocaïne.

Black-out sur la péninsule ibérique : l’incendie entre Perpignan et Narbonne évoqué, puis écarté

Après une coupure de courant exceptionnelle et une longue journée sans électricité, 99% du réseau est revenu à la normale, mardi, en Espagne et au Portugal. Les causes restent encore inexpliquées. Jean-Paul Roubin, directeur clients et exploitation de RTE, explique les mesures mises en place en France pour éviter une telle situation. (…)

Concernant les causes de l’incendie sur la péninsule ibérique, pour l’heure, aucune hypothèse n’est privilégiée. « Il y a eu plein de suppositions qui ont été faites : la cyberattaque a été écartée par les organismes experts, que ce soit en Espagne ou en France ; les variations extrêmes de température aussi, comme l’incendie entre Perpignan et Narbonne », énumère Jean-Paul Roubin, qui assure que l’explication sera trouvée.

Après des heures de chaos, la situation s’améliore : ce mardi à 00h30, plus de 60 % de l’électricité était de nouveau disponible en Espagne continentale. Si la péninsule ibérique commence à sortir de l’ombre, l’origine de cette gigantesque panne, survenue lundi en Espagne et au Portugal (et même brièvement dans le sud-ouest de la France), qui a paralysé transports, communications et infrastructures, reste un mystère. (…)

La piste d’un incendie rapidement écartée Une autre hypothèse a émergé dans les premières heures : un incendie survenu dans le sud-ouest de la France, sur la montagne d’Alaric, aurait pu endommager une ligne haute tension reliant Perpignan à Narbonne, causant des perturbations en chaîne, selon El Periódico. Mais cette piste a été formellement démentie par RTE, gestionnaire du réseau français.

Rivesaltes : des avancées sur le cimetière harki, mais des zones d’ombre

L’enquête historique sur un cimetière longtemps oublié d’une soixantaine de harkis et d’enfants de harkis décédés au camp de Rivesaltes a enregistré lundi des avancées mais il manque encore « des éléments », selon la ministre déléguée à la Mémoire, Patricia Miralles, notamment sur les raisons du transfert de leurs ossements dans les années 1980.

Narbonne : Louis Aliot chante Charles Trénet à côté de Marine Le Pen

Une semaine après que le président du Rassemblement national s’est dit prêt à se porter candidat en cas d’empêchement de sa prédécesseure, cette dernière a appelé ses partisans, jeudi 1er mai, à se «lever contre» une «entreprise de confiscation de la démocratie».

Sur scène, Louis Aliot vient de remettre Jordan Bardella à sa place tandis que Marine Le Pen, dans l’ombre et les bras croisés, attend de monter. Narbonne, dans l’Aude, ce jeudi 1er mai. Le Rassemblement national s’est claquemuré dans un Palais des sports à la périphérie de la ville tandis que le cortège syndical défile dans le centre pour la journée internationale des travailleurs.

Un mois après sa condamnation qui pourrait compromettre une quatrième candidature à l’Elysée, Marine Le Pen a mis en garde contre une « confiscation de la démocratie », jeudi à Narbonne, en mesurant une popularité intacte chez les militants. « Depuis trente jours, c’est pour mon honneur et pour mon innocence que j’ai dû m’engager dans une nouvelle bataille avec pour seul horizon de vous représenter dans deux ans à la prochaine élection présidentielle »: devant au moins 5.000 personnes, Marine Le Pen a entendu annihiler toute ambiguïté. (…)

Quelques minutes auparavant, le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, s’était d’ailleurs autorisé à célébrer la figure narbonnaise, le socialiste Léon Blum, avant d’entonner a capella « Douce France » de Charles Trénet, l’autre enfant du pays.

RÉCIT – Le 20 janvier dernier, plusieurs figures nationalistes s’étaient rendues à Washington pour assister à l’investiture de Donald Trump. Une euphorie tempérée depuis par la guerre commerciale tous azimuts engagée par le président américain. (…)

Si le parti présidé par Jordan Bardella avait discrètement envoyé une délégation de trois élus – le maire de Perpignan, Louis Aliot, Julien Sanchez, et le député de l’Oise, Alexandre Sabatou, – assister à l’investiture du 20 janvier, il n’a pas utilisé ce voyage à des fins politiques. Mais plutôt comme un clin d’oeil envoyé à une frange de son électorat sensible au protectionnisme populiste prôné par le président américain.

Le Perthus, autoroute de la cocaïne entre Espagne et France

Alors que les contrôles se renforcent dans les ports du nord de l’Europe, la marchandise est de plus en plus souvent convoyée depuis la péninsule Ibérique. Au péage de Biriatou, dans les Pyrénées-Atlantiques, les saisies sont passées d’environ 10 kilos en 2023 à 335 kilos en 2024. (…)

A l’est du massif pyrénéen, le col du Perthus (Pyrénnées-Orientales) est aussi le théâtre d’un intense chassé-croisé de véhicules dissimulant des pains de cocaïne sous emballages thermosoudés. « De trois à six interpellations par semaine », constate-t-on au parquet de Perpignan, pour des saisies passant d’une quinzaine de kilos il y a deux ans à plus de 500 kilos en 2024, essentiellement par l’autoroute A9, mais aussi via les départementales de montagne.

Refus d’obtempérer : les Pyrénées-Orientales parmi les départements les plus touchés

Ce mercredi, le ministère de l’Intérieur a dévoilé les chiffres des refus d’obtempérer pour l’année 2024. 24.900 délits ont été enregistrés par les forces de l’ordre, soit une baisse de 2% par rapport à 2023. (…) Parmi les faits les plus graves, 9 fois sur 10 ils mettent en danger d’autres usagers de la route. Les départements les plus touchés sont la Guadeloupe, la Martinique, le Vaucluse, la Seine-Saint-Denis et les Pyrénées-Orientales.