Revue de presse du 27 avril, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Cette semaine, la disparition du pape François a aussi braqué les projecteurs sur Perpignan et ses habitants, jusqu’aux médias internationaux. Une croyante perpignanaise a ainsi livré son témoignage à l’agence de presse Associated Press, repris par de nombreux journaux à travers le monde. Photo archives MIP.

Le prix Méditerranée et les silos à grains de Thuir sont aussi dans la revue de presse de ce dimanche.

Une Perpignanaise témoin d’un moment historique au Vatican

CP24 avec Associated presse / Des dizaines de milliers de personnes se rendent à la basilique Saint-Pierre pour rendre un dernier hommage au pape François

L’équivalent anglophone de l’AFP a réalisé un article partagé par des dizaines de médias anglophones. CITÉ DU VATICAN — Tant de personnes en deuil ont fait la queue pour voir le pape François exposé dans un simple cercueil en bois à l’intérieur de la basilique Saint-Pierre que le Vatican a gardé les portes ouvertes toute la nuit en raison d’une affluence plus élevée que prévu, fermant la basilique pendant seulement une heure et demie jeudi matin pour le nettoyage. (…)

Humbeline Coroy est venue à Rome depuis Perpignan, en France, pour la canonisation prévue dimanche de Carlo Acutis, 15 ans, dont la cérémonie a été suspendue après la mort du pape. Elle est restée pour rendre hommage à François, échangeant avec les personnes endeuillées japonaises rencontrées alors qu’elles attendaient sous le soleil sur la place Saint-Pierre. « Pour moi, c’est très complexe. Dans mon travail, je travaille avec des enfants handicapés et je suis allée à Madagascar pour travailler auprès des personnes démunies. Être ici, et proche du pape, est une façon d’intégrer ces expériences et de les concrétiser », a-t-elle déclaré.

La laïcité, une question toujours sensible à Perpignan

L’ordre transmis par Matignon de mettre les drapeaux en berne sur les bâtiments publics français samedi 26 avril, jour des obsèques du pape François, a suscité des critiques par certains à gauche. Une polémique semblable avait éclaté après la mort de Jean-Paul II. (…) À l’échelon local les maires peuvent également décider de mettre les drapeaux en berne sur leur mairie suite à un événement dramatique. Ce fut le cas de Louis Aliot, maire RN de Perpignan après l’affaire Lola en 2022.

Le Monde / La mise en berne des drapeaux pour le pape François ravive les débats sur la laïcité

Vingt ans après la mort de Jean Paul II, la disparition du pape François, survenue lundi 21 avril, suscite le même geste commémoratif de l’Etat. Et la même polémique autour de la notion de laïcité. Comme le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin en 2005, celui de François Bayrou a demandé de mettre les drapeaux en berne sur les bâtiments publics samedi 26 avril, jour des obsèques du souverain pontife. (…)

Dans les villes dirigées par le Rassemblement national (RN), l’instruction sera suivie. « La laïcité ne gomme pas les liens que l’on peut avoir. La France est historiquement fille aînée de l’Eglise », a justifié mercredi sur Franceinfo le vice-président du RN, Sébastien Chenu. Le parti d’extrême droite est coutumier des atteintes à la laïcité. Chaque année, à Beaucaire (Gard) et à Perpignan, ses édiles installent une crèche de Noël. Chaque année, le tribunal administratif leur ordonne de la retirer.

Culture et science à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales

France Culture / L’écrivain Pierre Adrian lauréat du prix Méditerranée 2025

Les romanciers Pierre Adrian, pour Hôtel Roma (Gallimard), et Dimitris Sotakis, pour Demi-cœur (Intervalles), ont reçu vendredi 25 avril le prix Méditerranée 2025 qui récompense des œuvres liées à la culture méditerranéenne. Fondé en 1982 à Perpignan, le prix Méditerranée est organisé par le Centre méditerranéen de littérature et ses partenaires (Ville de Perpignan, Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Région Occitanie et la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon).

Les menaces climatiques et géopolitiques invitent à repenser le stockage des grains et autres denrées de demain, en réexaminant notamment les techniques du passé. Du stockage souterrain au silo en passant par le grenier, les pratiques qui ont existé en région méditerranéenne, du Néolithique à nos jours, peuvent nous éclairer sur la façon d’envisager le stockage des aliments à l’avenir. (…)

En France, malgré quelques variations liées aux périodes et zones géographiques, ces silos enterrés ont généralement été creusés sous forme d’ampoule à la taille variable, que les archéologues de l’Inrap retrouvent régulièrement, notamment sur les sites médiévaux de Thuir (Pyrénées-Orientales), de Pennautier et de Montréal (Aude).