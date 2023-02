Revue de presse du 12 février l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Si le revolver et la cagoule restent des attributs indispensables chez les voyous, leur panoplie ne cesse de s’étoffer d’équipements de plus en plus sophistiqués et surprenants. Dans ce registre digne de Q, le célèbre fournisseur de gadgets de James Bond, il semblerait que le danger puisse de plus en plus venir du ciel. C’est en tout cas ce que révèle, selon nos informations, une note particulièrement instructive du Service d’information, de renseignement et d’analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco) de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).