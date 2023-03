Revue de presse du 12 mars l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 12 mars 2023 à 08:15

Tous les médias traitent l’information tombée ce vendredi après-midi ; Thierry Casanovas, chantre du jeûne, des bains froids et du crudivorisme est mis en examen sous contrôle judiciaire. Les médias nationaux auscultent toujours la grave sécheresse dans les Pyrénées-Orientales… Découvrez notre revue de presse.

Thierry Casasnovas, crudivorisme, jeûne et dérive sectaire font la Une

Le prétendu naturopathe, très en vue sur YouTube, est suspecté d’« abus de confiance », d’« exercice illégal de la médecine » et de « pratiques commerciales trompeuses ». Il a été placé, vendredi, sous contrôle judiciaire au terme de sa garde à vue. C’est un chapelet de charges qu’a égrené dans son communiqué, vendredi 10 mars, le procureur de la République de Perpignan, Jean-David Cavaillé, en annonçant la mise en examen du prétendu naturopathe Thierry Casasnovas pour « abus de confiance », « faux et usage de faux », « exercice illégal de la médecine », « exercice illégal de la pharmacie », « pratiques commerciales trompeuses », « abus de biens sociaux », « blanchiment » et « abus de faiblesse ».

Le naturopathe est mis en examen notamment pour « exercice illégal de la médecine » et « pratiques commerciales trompeuses ». Il est l’objet de dizaines de signalements auprès de la Mission interministérielle qui lutte contre les dérives sectaires.

⊕ La Croix / Dérives sectaires : les dangereuses recettes des crudivores



Les assises nationales des dérives sectaires et du complotisme se tiennent les 9 et 10 mars. Il y sera notamment question de naturopathes controversés, comme Thierry Casasnovas, qui était en garde à vue jeudi 9 mars dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à Perpignan.

La sécheresse des les Pyrénées-Orientales traitée sous toutes les coutures

Franceinfo a rencontré un pêcheur, un couple de maraîchers, un maire, une viticultrice et un directeur de centrale hydroélectrique. Tous sont préoccupés par la quasi-absence de pluie dans les Pyrénées-Orientales ces dernières semaines. «Chez nous, le beau temps, c’est quand il pleut.» Malgré son sourire, Philippe Jamme, pêcheur, a bien du mal à cacher son angoisse lorsqu’il observe le ciel au-dessus de la rivière de l’Agly, dans les Pyrénées-Orientales. Entre la mer Méditerranée et la neige du pic du Canigou, l’eau paraît toute proche. Pourtant, la rivière est à sec, ce mardi 28 février. «De la pluie, il n’y en a plus ici», se désole le quinquagénaire.

⊕ Le Figaro / Face à la sécheresse, un maire interdit la construction de piscines

Près de Perpignan, la commune d’Elne ne verra plus de nouvelle piscine se construire sur son territoire, jusqu’au 30 avril minimum. Aux 9 communes du Var refusent les permis de construire pendant 5 ans pour les nouvelles maisons individuelles, immeubles ou piscines afin d’être certaines de disposer de ressources en eau suffisantes pour la population, s’ajoute Elne, près de Perpignan (66). Cette commune de plus de 9400 habitants interdit la construction de piscines et tout nouveau chantier de puits ou de forage domestique.

Éoliennes en mer et aéronautique dans les Pyrénées-Orientales

⊕ Les Echos / Coup d’envoi des travaux du premier parc éolien flottant français

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE a annoncé dimanche le début des travaux d’une ferme pilote de trois éoliennes flottantes en Méditerranée, au large des côtes de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. Une première dans l’Hexagone pour cette technologie. La Méditerranée va bientôt accueillir ses premières éoliennes. Dimanche, RTE a annoncé dans un communiqué le lancement des travaux destinés à créer un parc flottant, le premier de France, au large des communes de Leucate et du Barcarès, à cheval sur le département de l’Aude et celui des Pyrénées-Orientales, au nord de Perpignan.

⊕ Air et Cosmos / Sabena Technics va assurer la maintenance des Airbus A330 de CMA-CGM

Sabena technics a été sélectionné par CMA CGM AIR CARGO pour déléguer la maintenance de ses quatre Airbus A330 Cargo. Dans le cadre de ce nouveau contrat pluriannuel, les équipes de Sabena technics basées à Roissy-CDG assurent le support en ligne de la flotte ainsi que les services logistiques associés afin d’accompagner la croissance des opérations de CMA CGM AIR CARGO. Sabena technics opère déjà, depuis juin 2022, le support de la flotte de Boeing 777 Freighters de CMA CGM AIR CARGO. Les visites de maintenance (Check A) et la gestion de navigabilité (CAMO) seront également réalisées pour le compte de CMA CGM AIR CARGO avec le concours des sites de Bordeaux, Nîmes et Perpignan, tous en capacité de prendre en compte l’Airbus A330.

Le Chef de la Villa Duflot cuisine pour l’émission phare de France 5

Ce jeudi 9 mars sur le plateau de C à vous, Anne-Elisabeth Lemoine s’est lâchée. Alors qu’elle présentait le plat du chef invité, la présentatrice a provoqué un fou rire avec un mot coquin. Le retour de la publicité était pour le moins animé sur le plateau de C à vous ! Ce jeudi 9 mars, Anne-Elisabeth Lemoine recevait notamment le député François Ruffin, l’actrice Alexandra Lamy et la réalisatrice Lisa Azuelos. Comme tous les jours, les chroniqueurs, l’animatrice et les célébrités ont pu profiter d’un délicieux repas concocté cette semaine par Mickaël Meunier, le chef du restaurant de La Villa Duflot à Perpignan. Au retour de la pub, Anne-Elisabeth Lemoine s’est dirigé vers le cuisinier afin de présenter son dîner du soir. L’occasion pour l’animatrice de C à vous de s’amuser d’un terme culinaire… et très coquin.

