Revue de presse du 5 mars l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Quel programme pour la revue de presse de ce dimanche ? Focus national sur la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales. Engouement pour le retour du train de nuit. Les propos et positions des politiques locaux qui intéressent la presse nationale. C’est déjà les vacances à Collioure pour le Guardian…

Focus national sur la sécheresse et ses conséquences dans les Pyrénées-Orientales

Jamais la France n’a connu une telle sécheresse en début d’année. Reportage dans les Pyrénées-Orientales et dans l’Aude, où le cycle des saisons perd le nord. «Vous avez pu vous laver ? » C’est avec cette drôle de question qu’un habitant d’Oreilla interpelle, ce vendredi matin, le maire et sa première adjointe. Les deux élus sont venus accueillir – avec soulagement – la livraison d’eau par camion-citerne. ­« D’habitude, je transporte du vin », lance Gilles Nou, le chauffeur monté de Perpignan. Dans six communes des Pyrénées-Orientales, l’eau du robinet a cessé de couler

Le ministre de l’écologie Christophe Béchu a réuni les préfets lundi 27 février, les appelant à prendre des arrêtés de restriction d’eau « dès maintenant ». Face à la sécheresse, toutes les communes des Pyrénées-Orientales ont été placées en « alerte renforcée ». Là-bas comme dans les autres zones en tension, le gouvernement veut pousser aux économies d’eau au plus tôt pour éviter des crises l’été prochain.

Réutiliser les eaux usées des Pyrénées-Orientales ? Ce serait possible

⊕ France Info / Sécheresse : on a décrypté quatre idées reçues sur la réutilisation des eaux usées traitées

Dans le jargon, on l’appelle la «Réut». Cette technologie consiste à rendre les eaux souillées utilisables dès la sortie des stations d’épuration. Une économie circulaire de l’eau qui suscite l’espoir, mais qui ne résoudra pas seule le problème de la sécheresse. Dans le jargon, on l’appelle la «Réut». Cette technologie consiste à rendre les eaux souillées utilisables dès la sortie des stations d’épuration. Une économie circulaire de l’eau qui suscite l’espoir, mais qui ne résoudra pas seule le problème de la sécheresse. (…) Ce n’est pas parce que nous ne les utilisons pas que les 99% des eaux usées traitées en stations d’épuration ne servent à rien. (…) Ces eaux traitées s’inscrivent aussi dans le « petit cycle de l’eau » en alimentant des milieux dans lesquels nous viendrons puiser par la suite. Réutiliser ces eaux sans leur laisser l’opportunité d’accomplir cette mission serait de la «maladaptation», pointe Catherine Franck-Neel. «La Réut n’est généralement pas pertinente en zone continentale. En revanche, elle peut se faire sans regret en zones littorales. Là où les stations d’épuration rejettent leurs effluents dans la mer ou l’océan, ce qui constitue une perte d’eau douce», poursuit l’autrice d’un rapport détaillé du Cerema sur le développement de cette technologie en France. Dans ce document daté de 2020, l’experte pointait, logiquement, que «les départements comptant le plus de cas en fonctionnement et en projet sont situés en zone littorale (Somme, Manche, Loire-Atlantique, Charente-Maritime, Landes et Vendée, Hérault, Var, Pyrénées-Orientales).»

Le grand retour en grâce du train de nuit qui passe par Perpignan

⊕ ABC / Así será el tren nocturno que conectará Barcelona con Bruselas y Ámsterdam

Article en Espagnol. La future ligne, soutenue par la Commission européenne, est l’un des projets de trains de nuit qui font leur retour en Europe. La Commission européenne a annoncé le 31 janvier une initiative visant à soutenir dix projets pilotes de nouveaux services ferroviaires transfrontaliers en Europe. Cette offre s’inscrit dans une tendance post-pandémique qui laisse présager une renaissance du rail en général et des trains de nuit en particulier, qui étaient en déclin depuis les années 1990. (…) Sur le projet de Barcelone, on ne connaît pour l’instant que deux choses : la date approximative de lancement (printemps 2025) et ses arrêts. L’après-midi, Rotterdam, Anvers, Bruxelles et Lille (correspondance depuis Londres) ; le matin, Avignon, Montpellier, Perpignan, Figueras et Gérone.

Politique : La droite se déchire encore. Le VP du RN soutient son candidat en Ariège ; Et les bars identitaires de Lyon, Lille ou Perpignan

La réforme des retraites continue à provoquer des secousses internes au sein de LR. Après le limogeage d’Aurélien Pradié, celle-ci a révélé au sein du parti plusieurs lignes de fracture. Ce mercredi, Eric Ciotti a réuni l’équipe dirigeante des Républicains. C’était la deuxième fois depuis son élection en décembre. Cette réunion était aussi la première depuis son choix de démettre Aurélien Pradié de ses fonctions de vice-président exécutif, le 18 février, à l’issue de l’examen du projet de loi sur les retraites à l’Assemblée nationale. Rue de Vaugirard, autour de la table, des places sont restées vides en ce début de matinée. Sept proches d’Aurélien Pradié, membres de la direction du parti, ne sont pas venus. Parallèlement, ils ont fait déposer au siège du parti un courrier au vitriol adressé à Eric Ciotti. (…) Six d’entre eux sont députés : Ian Boucard, Julien Dive, Pierre-Henri Dumont, Justine Gruet, Isabelle Périgault et Raphaël Schellenberger. La dernière est Christine Gavalda-Moulenat, présidente de la fédération LR des Pyrénées-Orientales.

⊕ Le JDD / Pourquoi les maires peinent à fermer les bars identitaires ?

Lieu de formation de l’ultradroite, les bars identitaires de Lille et Lyon subsistent malgré l’opposition des maires locaux et certains députés. Entre la mairie de Lille et le bar identitaire La Citadelle, le divorce est consommé. Le 14 février dernier, le patron des lieux Aurélien Verhassel n’a pas reçu une déclaration d’amour, mais un arrêté ordonnant la fermeture de son bistrot. Motif : le non-respect de la réglementation des établissements recevant du public. (…) À Lyon, Perpignan, Strasbourg ou encore à Nice, ces bars identitaires peuvent compter sur leur statut associatif pour restreindre leur accès aux adhérents et pour se protéger.

Dans ce département où les électeurs doivent revoter fin mars pour leur députée, le PS choisit de soutenir la sortante insoumise. Les opposants à Olivier Faure, dont Carole Delga et Michaël Delafosse, poussent une dissidente socialiste. Rendez-vous en Ariège pour les «gauches irréconciliables». Après l’invalidation du Conseil constitutionnel de la réélection de la députée insoumise, Bénédicte Taurine, les électeurs de la première circonscription du département sont rappelés aux urnes le 26 mars, offrant aux socialistes du coin une seconde chance inespérée de prendre leur revanche sur la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes). (…) Le Rassemblement national, qui rêve lui aussi de revanche, attend sagement la fin des vacances scolaires pour lancer sa campagne. Louis Aliot, maire de Perpignan, vient samedi dans l’ancien bassin industriel de Lavelanet, qui a vu ses débuts en politique et sur les terrains de rugby.

Le très British The Guardian recommande Collioure pour les vacances

⊕ The Guardian / 20 of the best budget beach holidays in Europe

Article en anglais. Du camping au bord de la mer Noire à une maison de surf portugaise cool, ces superbes lieux de séjour à travers l’Europe commencent à seulement 50 £ par semaine en été. Tous les prix sont les moins chers disponibles (au moment de mettre sous presse) pour juillet/août et calculés sur l’occupation maximale. (…) Un nouvel appart’hôtel en bord de mer ouvre le 28 avril à Saint-Cyprien, un village proche de la ville méditerranéenne de Perpignan. Les Bulles de Mer proposent des appartements lumineux d’une à trois chambres avec terrasse, ainsi qu’un accès à la plage, une piscine extérieure avec un bar et un restaurant servant des plats du marché local.

Une tribune écologiste pour rappeler la fin du Ski comme modèle économique

Dans une tribune au « Monde », trois responsables écologistes, dont Marine Tondelier et Eric Piolle, et un urbaniste formulent des propositions en rupture avec la marchandisation de la montagne en raison de la disparition de la neige. (…) Est ainsi présenté comme « quatre saisons » le creusement, pour alimenter les canons à neige, de retenues d’eau collinaires. Comme au Cambre d’Aze (Pyrénées-Orientales), où l’on pourra toujours y installer deux ou trois pédalos aux beaux jours. Comme sur le plateau de Beauregard (Haute-Savoie), où l’argument est de « sécuriser » l’approvisionnement en eau potable de la vallée durant l’été.

