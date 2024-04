Article mis à jour le 14 avril 2024 à 09:44

Au programme de la revue de presse du 14 avril 2024 ? Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, fondre anti junk food à Toulouges, Puigdemont à Elne, le RN à Perpignan et le liège, stratège dans les Pyrénées-Orientales. © Lac de Millas, image d’archive.

Sécheresse, une seule goutte d’eau manque et tout est dépeuplé

Le Monde / Visualisez la sécheresse historique qui frappe les Pyrénées-Orientales depuis deux ans

En état de sécheresse depuis le printemps 2022, le département voisin de la Catalogne espagnole subit de graves déficits pluviométriques et des anomalies de températures persistantes. Pas une goutte d’eau, ou presque. Depuis mai 2022, aucune précipitation importante n’a arrosé la plaine du Roussillon, dans l’est des Pyrénées-Orientales. La situation est si grave qu’en février, en plein hiver, cinq communes étaient déjà privées d’eau potable et que quarante autres étaient « sous surveillance », a alerté le président du Syndicat mixte pour la protection et la gestion des nappes de la plaine du Roussillon, Nicolas Garcia. Le département le plus méridional de l’Hexagone est habitué à connaître des périodes sèches, mais la sécheresse qui le frappe depuis deux ans n’a pas d’équivalent.

Économiser l’eau et/ou trouver de nouvelles sources, la difficile transition vers une nouvelle ère

Le syndicat des hôteliers et restaurateurs vient de signer avec la préfecture du département une charte d’engagements afin d’économiser l’eau. Difficile d’y croire tant la France se noie actuellement sous des pluies incessantes. Pourtant, le dérèglement climatique n’observe pas de pause. Avec un nouveau record de température battu en mars, les douze derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés dans le monde. Une situation qui a des conséquences sur différents territoires, dont les Pyrénées-Orientales. Depuis deux ans, le département connaît une sécheresse historique, qui oblige les hôteliers-restaurations à multiplier les initiatives pour économiser l’eau.

La région Occitanie et l’Etat vont financer une étude préalable à l’extension d’Aqua Domitia, un ouvrage qui s’arrête aujourd’hui au niveau du département de l’Aude. Tandis que la Bourgogne scrute le niveau de ses rivières en crue et que la Provence enregistre, en mars, des records de précipitations de cinq à six fois supérieurs à la normale, les Pyrénées-Orientales continuent de guetter désespérément le ciel. Les nuages porteurs de pluie évitent le département depuis deux ans et ils ne lui ont apporté que la moitié des moyennes habituelles en mars.

Ces élus qui disent Non à la junk food

BfmTV / Toulouges refuse un McDo

Puigdemont se lance dans les élections en Espagne, mais à bonne distance

La Croix / Élections en Catalogne : Carles Puigdemont en campagne depuis le sud de la France

Le leader indépendantiste catalan a quitté son exil belge pour la vallée des Pyrénées-Orientales, à quelques kilomètres de la frontière espagnole, d’où il prépare son retour en Espagne et mènera sa campagne pour l’élection parlementaire en Catalogne, le 12 mai prochain.

Le 1er mai, Perpignan sera l’épicentre du parti d’extrême droite

Depuis le début de la campagne, les deux partis frères ennemis d’extrême droite s’évitaient cordialement. Ces derniers jours, la doctrine a changé : des deux côtés on ne retient plus ses coups. Le printemps revient. Et avec, les bourgeons d’une guerre intestine à l’extrême droite qui rappelle furieusement l’ambiance de la présidentielle. Car, après des mois à éviter de croiser leurs regards sur le dancefloor de la campagne des européennes, Reconquête et Rassemblement national ont repris leur festival de croche-pattes mutuels. (…) Il reste deux mois de campagne, assez pour d’autres escarmouches. Le 1 er mai, alors que pour sa traditionnelle mobilisation du 1 er Mai le RN sera à Perpignan (Pyrénées-Orientales), les zemmouristes réfléchissent à célébrer… Jeanne d’Arc, symbole frontiste aujourd’hui délaissé.

Le liège, le privilège des Pyrénées-Orientales

Les Échos / De la Corse aux Pyrénées, le renouveau du liège français

Abandonnée au XX e siècle, l’exploitation du chêne-liège connaît un second souffle grâce à des initiatives publiques et privées. Cette espèce méditerranéenne endémique présente de nombreux avantages en matière écologique et de lutte contre les incendies. Le promeneur des forêts du Var, de Corse ou des Pyrénées peut tomber, au cours de ses pérégrinations, sur de majestueux chênes dont le tronc marron orangé se présente à vif, comme blessé, privée de sa carapace d’écorce. Nulle inquiétude à avoir. Il ne s’agit pas d’un acte de malveillance ou d’une maladie touchant cette espèce méditerranéenne endémique, mais d’un signe prouvant que la production de liège connaît un second souffle dans le pays. Et c’est, d’un point de vue environnemental, une bonne nouvelle.

