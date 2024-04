Revue de presse du 7 avril, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 7 avril 2024 à 09:36

Au programme de la revue de presse du 24 mars 2024 ? Retour de Puigdemont en terres catalanes. Sécheresse, Le Pen sous tutelle, information confirmée par le maire de Perpignan, et le RN qui s’invite à Perpignan pour le 1er mai. Sans oublier les avancées de la LGV, ce maire qui résiste à McDo et Perpignan la gitane.

Les exilés catalans trouvent une terre d’accueil dans les Pyrénées-Orientales

Le président en exil, Carles Puigdemont, a assuré depuis Elne, dès son premier acte en tant que tête de liste des Junts au Parlement, qu’il était le seul candidat capable de dire non au président du gouvernement espagnol, le seul capable de se présenter en cas de besoin. (…) Devant 2.200 personnes qui remplissaient l’ancien terrain des écoles d’Elne, Puigdemont a directement évoqué le soutien de son parti au gouvernement de Pedro Sánchez, qui a provoqué un malaise dans une partie du mouvement indépendantiste, et a prédit que le peuple catalan, même très indépendantiste, préférera un président capable de tenir tête au président espagnol et c’est ce que Junts s’engage à faire.

La ville de Perpignan est devenue une terre frontiste comme les autres

Cette année, le Rassemblement National fera son 1ᵉʳ mai à Perpignan, d’après les informations du service politique de RMC. Le 1ᵉʳ mai est une date clé pour les syndicats, mais aussi pour le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella. En effet, le Rassemblement National (RN) mise sur son fief de Perpignan pour fêter le 1ᵉʳ mai, en plein cœur de la campagne des européennes.

L’ancien président du Front national a fait l’objet mi-février d’un mandat de protection. Une mesure qui pourrait compromettre la participation du «Menhir» à son procès prévu à l’automne. Jean-Marie Le Pen, 95 ans, a été placé «sous régime de protection juridique», a indiqué mercredi le vice-président du RN Louis Aliot, confirmant une information de RMC. Cette disposition civile, comparable à une tutelle, a été activée sur demande de la famille par le tribunal de proximité de Puteaux (Hauts-de Seine), après une expertise médicale constatant l’inaptitude de Jean-Marie Le Pen.

Les Pyrénées-Orientales en passe de devenir le désert français

France Culture / Dans les Pyrénées-Orientales, les arboriculteurs aux prises avec une sécheresse inédite

Les Pyrénées Orientales connaissent une sécheresse inédite depuis bientôt deux ans. Une absence de pluie dramatique pour les agriculteurs. Dans ce département qui produit l’essentiel des abricots et des pêches de France, les arboriculteurs cherchent des solutions. Le sol est craquelé, parsemé de cailloux. Ici pas un filet d’eau pourtant c’est le lit d’un fleuve. L’Agly est à sec. Les parcelles de François Fabre sont juste à côté, à Espira de l’Agly. Trois hectares où il produit des figues en bio. Cette culture résiste mieux que d’autres au manque d’eau « Ils ont tenu le coup, ils ont traversé l’été dernier, là ils ont l’air de repartir avec grandes difficultés quand même. »

Malgré les épisodes pluvieux qui ont jalonné ces derniers mois, 36% des points d’observation des nappes phréatiques sont sous les normales mensuelles. Certains départements sont d’ores et déjà soumis à des restrictions d’usage de l’eau. (…) C’est par exemple d’ores et déjà le cas dans l’Aude, où un arrêté préfectoral mettant en place des restrictions provisoires des usages de l’eau a été pris le 27 mars. Il en va de même pour l’Hérault, depuis le 1er février, et les Pyrénées-Orientales, où les deux dernières années ont été les plus sèches jamais enregistrées, depuis le 30 janvier.

La LGV, Perpignan La Gitane, et Toulouges qui résiste à la pression du géant du burger

L’appel d’offres pour la première phase du projet, qui doit relier Montpellier et Béziers en 2034, sera lancé l’an prochain. L’objectif est notamment une montée en puissance des TER sur l’axe existant. C’est un vieux projet ferroviaire, remontant à… 1989 et qui avait été remis sur les rails par le Catalan Jean Castex , passionné par le monde ferroviaire, lors de son séjour à Matignon. La première phase de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP), devant relier Montpellier et Béziers à l’horizon 2034, vient de connaître une avancée concrète, en vue des futurs travaux.

La ville catalane a récemment adopté une motion de censure contre l’installation d’un restaurant de l’enseigne américaine. Un dix-septième restaurant McDonald’s s’installera-t-il dans les Pyrénées-Orientales ? Pas si sûr. Près de Perpignan, la commune de Toulouges, a décidé de dire «non» au projet du géant américain qui prévoyait l’ouverture d’un fast-food aux abords de son stade municipal. L’emplacement serait idéal pour la chaîne. Mais pas pour l’édile et les élus du conseil municipal. Le 20 mars dernier, les représentants de McDonald’s étaient venus présenter le projet devant les conseillers municipaux. Cela ne semble pas les avoir convaincus.

La quatrième ville d’Occitanie abrite une importante communauté gitane. Un festival culturel lui rend hommage en ce début avril. Catalane, aragonaise, majorquine, française… Perpignan est une ville à l’identité nomade. C’est donc en toute logique que, depuis une semaine et pour quelques jours encore, jusqu’au 8 avril, la capitale de Catalogne du nord accueille la Primavera gitana. Ce festival des cultures gitanes se tient, notamment, dans les locaux de La Casa musicale. Une salle de spectacle nichée au pied de la citadelle, à deux pas du quartier Saint-Jacques, le pittoresque mais aussi par endroits insalubre quartier gitan de Perpignan. Rumba catalane, jazz manouche, cours de flamenco, expositions dans et hors les murs… La deuxième édition de ce festival s’est déjà inscrite dans les esprits comme un incontournable de la programmation culturelle locale.