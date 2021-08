Revue de presse du 15 août l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Perpignan serait-elle en voix de “Marseillisation” ?

Des coups de feu ont éclaté dans la nuit de dimanche à lundi entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue à Perpignan, faisant un mort et trois blessés. Une fusillade nocturne a éclaté dans un quartier sensible de Perpignan dans la nuit du dimanche au lundi 9 août. Un homme de 23 ans a été tué, trois autres ont été blessés ; dont un grièvement, a-t-on appris de source policière. Cette rixe mortelle s’est déroulée sur fond de trafic de drogue.

Selon une source proche de l'enquête, il s'agit d'un règlement de comptes entre bandes rivales qui se disputent des points de trafic de stupéfiants https://t.co/SXbtPhAfBd — RTL France (@RTLFrance) August 9, 2021

♦ La Cassandre du FN annoncerait-elle un avenir défavorable pour le parti ?

Interpellée après avoir brandi une pancarte antisémite, Cassandre Fristot, ancienne collaboratrice de Louis Aliot au FN, sera jugée le 8 septembre. Cassandre Fristot est au Rassemblement national ce que le sparadrap est au capitaine Haddock : un problème dont il ne parvient pas à se défaire. Samedi dernier lors d’une manifestation contre le passe sanitaire à Metz, cette femme de 34 ans brandissait fièrement une pancarte listant treize personnalités, la plupart de confession juive, affublées du mot “traîtres” et de la question “mais qui?”.

Pancarte antisémite contre le passe sanitaire : Cassandre Fristot, le sparadrap du RN https://t.co/XNSfRMqMVr pic.twitter.com/FuZ4RtopFo — Le JDD (@leJDD) August 14, 2021

La femme qui brandissait une pancarte antisémite lors d’une manifestation contre le pass sanitaire à Metz a été interpellée ce lundi. Il s’agit d’une enseignante de 33 ans, ancienne élue locale et ex-membre du Front national. Tout sourire, elle avait brandi une pancarte antisémite lors d’une manifestation samedi contre le pass sanitaire à Metz. Sur cette pancarte en carton, la question « Mais qui ? » (sous-entendu : qui contrôle les médias ?) était entourée des noms de nombreuses personnalités juives ou d’origine juive. L’image a suscité de vives condamnations.

Cassandre Fristot, professeure de 33 ans, ancienne membre du Front national, aujourd’hui militante au Parti de la France a été interpellée en Moselle et placée en garde à vue lundi pour «incitation à la discrimination»https://t.co/ZiXuxlG1m3 — Le Parisien (@le_Parisien) August 9, 2021

Les uns appellent de leurs vœux un héritier, les autres l’union des droites : au Rassemblement national, les couteaux s’aiguisent, guettant la chute de la présidente. Perpignan, 4 juillet 2021. Lors de la cérémonie de passation qui l’intronise comme chef de file du parti, Jordan Bardella est en terrain conquis. Devant les militants, il prononce, exalté, un discours digne d’un candidat putatif. Dans les rangs de l’assemblée, les regards sont admiratifs, et les applaudissements fusent. On entend ici et là quelques : « La voilà, la relève », « Ce sera lui notre prochain candidat ». Les bruissements de la foule sont souvent révélateurs : au Rassemblement national, tous les espoirs ne sont pas portés sur 2022. Loin de là.

"En interne, dire que Marine Le Pen est carbonisée est un tabou absolu."



Les uns appellent de leurs voeux un héritier, les autres l'union des droites : au Rassemblement national, les couteaux s'aiguisent, guettant la chute de la présidente 👇https://t.co/CbFSzvgUkI — L'Express (@LEXPRESS) August 9, 2021

♦ Les anti-passe Perpignanais à la Une

⊕ La Croix / La protestation contre le passe sanitaire ne faiblit pas

Pour le cinquième samedi d’affilée, quelques jours après la généralisation du dispositif dans la plupart des lieux publics, les opposants au passe sanitaire ont défilé dans de nombreuses villes de France. Le ministère de l’intérieur a dénombré 214 845 personnes mobilisées. (…) Hors Paris, les cortèges les plus importants étaient attendus dans le Sud, où Toulon, Montpellier, Nice, Marseille ou Perpignan se sont imposées comme des foyers majeurs de contestation. À Lille, 2 650 manifestants, selon la préfecture, emmenés par de nombreux « gilets jaunes », ont parcouru le centre-ville.

La protestation contre le passe sanitaire ne faiblit pas https://t.co/PaOykinPcK — La Croix (@LaCroix) August 14, 2021

Malgré le léger recul du nombre de manifestants (215 000 contre 237 000 la semaine précédente), la protestation est restée très étendue, samedi. Le thème de la potentielle vaccination des enfants monte de plus en plus dans les cortèges. (…) On a aussi bien défilé dans les capitales régionales (Strasbourg, Nantes, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Lille, Lyon, Toulouse, Nice), où le nombre de manifestants a diminué sauf à Bordeaux, probablement en raison des vacances, que dans les villes moyennes (Caen, Valence, Aix-en-Provence, Chambéry, Bayonne, Annecy, Troyes, Amiens, Perpignan, Mulhouse, Pau, Nîmes, etc.)

En parvenant à mobiliser le week-end du 15 août, le mouvement contre le passe sanitaire s’inscrit dans la durée https://t.co/BVVQdWhzx8 — Le Monde (@lemondefr) August 15, 2021

♦ Anti-passe, le RN ne se mouille pas

Plusieurs maires du Rassemblement national refusent que leur police procède aux contrôles du pass sanitaire. Un exercice d’équilibriste pour le parti d’extrême droite, qui se tient à bonne distance des manifestations anti-pass et des slogans tapageurs. (…) A Perpignan, où près de 5.800 personnes ont défilé selon la police samedi dernier, le maire Louis Aliot reste lui aussi très discret. Sur les réseaux sociaux, l’ancien député Front national se contente de relayer des reportages montrant des restaurateurs mécontents, ou des passages télévisés de son collègue de Fréjus. Des signaux faibles qui permettent à la formation mariniste de soutenir la contestation à la politique sanitaire du gouvernement, tout en se tenant éloignée des débordements et slogans parfois antisémites émaillant des manifestations du week-end.

#PassSanitaire : des maires RN font de la résistance, Le Pen avance avec prudence



Un exercice d’équilibriste pour le parti d'extrême droite, qui se tient à bonne distance des manifestations antipass et des slogans tapageurs.https://t.co/uLaunGRuJU — Libération (@libe) August 13, 2021

♦ Centre commerciaux des Pyrénées-Orientales, sortez vos pass sanitaires

Le pass sanitaire est entré dans le quotidien des Français depuis lundi et de nombreux lieux sont désormais soumis aux fameux QR codes. Les centres commerciaux n’échappent pas à la règle, ou du moins pas tous. La décision d’y rendre obligatoire cet outil dépend en effet des préfets et est propre à chaque département. (…) Certains retiennent donc leur souffle, comme à Nice, où le préfet des Alpes-Maritimes se donne du temps avant d’imposer le pass sanitaire. A l’opposé, certains se sont fait une raison : au Pontet, au nord d’Avignon, par exemple, le dispositif est passé dès lundi. Reste ceux qui savent qu’ils vont y passer, mais qui ont encore quelques heures pour se préparer. C’est le cas des trois plus gros centres commerciaux des Pyrénées-Orientales. Le préfet les a informés dimanche qu’au vu du taux d’incidence très élevé dans le département, la règle s’appliquera à partir de mercredi matin.

Entrée en vigueur du pass sanitaire : qu'en est-il des centres commerciaux ? https://t.co/OVx4QqAali — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) August 10, 2021

♦ Gros cluster de Covid dans un EHPAD de Perpignan

Près de 51 cas positifs au Covid-19 ont été recensés dans un Ehpad de Perpignan. 32 résidents et 19 soignants sont touchés. Tous les résidents de la maison de la maison de retraité avaient reçu leurs deux doses de vaccin. Les familles s’interrogent : comment le virus a-t-il pu passer les portes de l’établissement. Comment le virus a-t-il pu entrer dans l’Ehpad “Fondation Partage et Vie Jean Balat” à Perpignan alors que les conditions d’accès sont drastiques et que toutes les mesures barrières sont mises en place ?

Cluster dans un Ehpad de Perpignan : comment le virus a -t-il pu entrer ? Les familles s'interrogent https://t.co/98gvzDSi4A — L'Est Républicain (@lestrepublicain) August 14, 2021

♦ Agression homophobe à Perpignan

⊕ Le Parisien / Perpignan : un couple homosexuel agressé dans un restaurant

Le couple a porté plainte pour « violences volontaires » et « agression sexuelle ». Ils ont eu deux jours d’interruption totale de travail. L’auteur a pu prendre la fuite. Le journal L’Indépendant se fait l’écho de l’agression d’un couple d’hommes mariés, dans la nuit du 5 au 6 août, alors qu’ils dansaient ensemble dans un restaurant de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Les deux époux, qui ont eu deux jours d’interruption totale de travail (ITT) après leur agression, ont porté plainte pour « violences volontaires » et « agression sexuelle ». Le couple a porté plainte pour « violences volontaires » et « agression sexuelle ».

Un couple gay qui mangeait dans un restaurant de Perpignan a été victime d'une agression



«Ils sont tous les deux très choqués, particulièrement le compagnon de celui qui a été agressé sexuellement»https://t.co/89kASXSbdN — Le Parisien (@le_Parisien) August 11, 2021

♦ Un “people” dans les Pyrénées-Orientales

⊕ Huffington post / Jeremstar sauvé par les pompiers après une chute en randonnée

En vacances dans les Pyrénées-Orientales, le YouTubeur est resté deux heures sur une falaise au-dessus de 15m de vide. Le lundi 9 août, Jeremstar a “frôlé la mort” lors d’une randonnée à Banyuls-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. En cherchant un sentier pour descendre à la plage, le YouTubeur a glissé et s’est retrouvé coincé sur une falaise.

"J’ai failli mourir": Jeremstar sauvé par les pompiers après une chute en randonnée https://t.co/YwqbfMFtgZ — Le HuffPost (@LeHuffPost) August 11, 2021

♦ Culture loisirs et découverte des trésors des Pyrénées-Orientales

⊕ La Croix / Retour aux sources du Festival Pablo Casals

Fondé en 1950 par le violoncelliste catalan, le Festival Pablo Casals de Prades (Pyrénées Orientales) retrouve l’esprit de son fondateur, accueillant de nouveau les grands solistes internationaux. Après 40 ans de gouvernance du clarinettiste niçois Michel Lethiec, qui en a fait le rendez-vous estival de la musique de chambre et le centre d’une académie d’été, la ville de Prades (Pyrénées Orientales) a confié les rênes de son festival septuagénaire au chef d’orchestre Pierre Bleuse, qui veut retrouver l’esprit du fondateur, Pablo Casals.

Retour aux sources du Festival Pablo Casals https://t.co/e4mM31E7wV — La Croix (@LaCroix) August 9, 2021

Après plus d’une heure de visite dans le labyrinthe océanographique d’Oniria, le nouvel aquarium de Canet-en-Roussillon, Marie-Laure est ressortie ravie. Avec trois de ses sept enfants, la mère de famille a même emprunté la reconstitution fidèle et rocailleuse des derniers mètres de l’ascension du mont Canigou, avec, en récompense, le fabuleux panorama depuis le sommet. « C’était vraiment très intéressant. Rien à voir avec l’ancien aquarium. Et pour finir, la salle des maquettes de bateaux, pour les enfants, c’est parfait », se réjouit-elle. « C’est bien plus qu’un simple aquarium », renchérit ce couple de touristes de Besançon encore émerveillé.

La hêtraie se situe dans la réserve naturelle de la forêt de la Massane ; créée en 1973, perchée sur les hauteurs d’Argelès-sur-Mer. “On vous demandera de ne pas faire de feu, et d’être assez respectueux des lieux et de rester sur les sentiers, ça c’est vraiment important”, indique la guide. Ces randonneurs découvrent une forêt exceptionnelle et désormais célèbre en France. La hêtraie de la Massane vient d’être inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

France : la forêt de Massane, en libre évolution, classée à l'Unesco https://t.co/PGoyIae73h — euronews en français (@euronewsfr) August 6, 2021