Revue de presse du 15 janvier l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 15 janvier 2023 à 09:59

Au programme de la revue de presse de ce 15 janvier, les multiples épisodes du déménagement du festival Les Déferlantes ont passionné la presse nationale. À part les Déferlantes ? Sécheresse, concert dans le métatarse par la startup Vrroom et La Croix enquête sur l’emprise dans une communauté religieuse.

Vous l’avez manquée ? Relire la précédente revue de presse.

Dernier épisode (ou pas) des Déferlantes déménagent à Perpignan

Menacée par le départ des deux groupes, qui refusent de jouer dans une ville dirigée par le Rassemblement national, la direction du festival va se mettre en quête d’un nouveau site.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

⊕ La Croix / Le festival Les Déferlantes ne se tiendra pas à Perpignan

Les groupes Indochine et Louise Attaque menaçaient de boycotter le festival s’il se tenait dans cette ville gérée par le Rassemblement national depuis 2020. Le festival de musique, prévu en juillet prochain, est en quête d’un nouvel emplacement afin de maintenir sa programmation.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Après Indochine, le groupe Louis Attaque menace les Déferlantes à Perpignan

Louis Aliot, maire RN de la ville, s’est enorgueilli du déplacement du festival Les Déferlantes dans sa commune. Mais les deux groupes de pop-rock, qui devaient s’y produire en juillet, s’opposent à ce déménagement.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Lundi, les matinales interrogent les politiques sur Les Déferlantes

Le président du Rassemblement national dénonce l’ultimatum lancé par Indochine. Le groupe souhaite annuler sa venue aux Déferlantes si elles se déroulent à Perpignan, ville gérée par Louis Aliot.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Indochine menace de boycotter le festival à Perpignan

Le groupe était une tête d’affiche majeure du festival qui doit se tenir en juillet prochain. Mais l’annonce de la délocalisation de la manifestation dans une ville gérée par le RN remet tout en cause.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le journal La Croix enquête sur l’emprise dans une communauté religieuse

⊕ La Croix / Sous emprise : Enquête sur des abus sexuels présumés dans un internat catholique des Béatitudes

Comment un jeune homme peut-il être amené à taire les abus sexuels qu’il aurait subis jusqu’à plus tard innocenter un prêtre présumé auteur des mêmes faits ? La Croix L’Hebdo a enquêté sur les mécanismes insidieux de l’emprise à partir de faits présumés à l’œuvre, entre 1988 et 2007, dans un internat, aujourd’hui fermé, de la communauté catholique des Béatitudes, à Autrey (Vosges). Nous avons pu identifier au moins 10 victimes présumées d’agressions sexuelles dans cet établissement. (…) Le 16 septembre 2009, deux mois et quelques après l’audition de Florent, c’est au tour de son agresseur présumé, le père Henri Suso, d’être entendu par les enquêteurs au sujet de l’affaire Savio. L’ancien infirmier d’Autrey est alors responsable d’une autre communauté des Béatitudes à Saint-Martin-du-Canigou (Pyrénées-Orientales).

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Sécheresse et niveau des nappes inquiètent

Dans un rapport publié ce vendredi, le bureau des recherches géologiques et minières pointe les niveaux «bas à très bas» des nappes phréatiques sur une grande partie du pays. De quoi mettre durablement en péril leur état. (…) La situation hydrique (vignobles/garrigues) de l’Aude & des Pyrénées Orientale est préoccupante. A Perpignan, avec seulement 306,7mm (-55%) & une évapotranspiration record, 2022 correspond au CLIMAT SEMI-ARIDE.;L’indice d’humidité des sols est proche de 0. Oui, zéro, en janvier.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

La startup catalane Vrroom investit le métaverse

Dans le futur, on assistera peut-être à des concerts dans le métavers, sans bouger de son canapé. Sans faire la queue à la buvette, ni aux toilettes, et sans galérer à sortir du parking. C’est le souhait de Vrroom, une prometteuse start-up de Perpignan (Pyrénées-Orientales), qui a fait sensation au CES, à Las Vegas, la semaine dernière.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter