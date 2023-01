Revue du 8 janvier 2023 l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 8 janvier 2023 à 09:20

Au programme de la revue de presse de ce 8 janvier, Indochine réagit au déménagement des Déferlantes, le journal Blast épingle des irrégularités au Conseil départemental, Nasdas invité de Clique sur Canal +, ou l’initiative des lycéens de Céret intéresse la presse…

L’annonce du déménagement des Déferlantes de Céret à Perpignan crée la polémique

⊕ Nord Eclair / Un festival change de lieu et Indochine menace d’annuler sa venue

Après sa tournée des stades en 2022, Indochine fait en 2023 une tournée des festivals. Parmi les dates prévues, il y a « Les Déferlantes » dans les Pyrénées-Orientales. Un festival qui a eu lieu à Céret l’an dernier et qui se déplace à Perpignan… Ce qui n’est pas du goût d’Indochine.

Le maire d’Elna, Nicolás Garcia, a demandé à la chanteuse catalane Rosalía d’annuler sa prestation au festival Les Déferlantes le 9 juillet prochain. Car ce festival de musique, l’un des plus importants de France, qui se tenait jusqu’à présent à Céret (Vallespir), s’est désormais déplacé à Perpignan «dans un espace de la Mairie aux mains de l’extrême droite». «C’est comme accepter de chanter pour une mairie dirigée par Vox», a écrit Garcia sur son compte Twitter.

Blast dévoile des irrégularités dans 2 marchés publics du Conseil départemental

⊕ Blast info / A Perpignan, les fonctionnaires du département se servent à la cantine

Pour nourrir près de 250 mineurs non accompagnés dont il a la charge, le département des Pyrénées-Orientales est en contrat depuis 2017 avec deux prestataires de restauration. Blast révèle que les propriétaires de ces deux enseignes sont… fonctionnaire du département pour l’un et nièce d’une autre fonctionnaire du département pour l’autre. Informé de nos découvertes, le département a effectué deux signalements auprès du procureur de la République, qui a ouvert une enquête préliminaire pour des soupçons de conflits d’intérêts. Conséquences immédiates : les deux marchés publics et les deux agents concernés ont été suspendus ce vendredi 6 janvier à 14 heures.

Canet-en-Roussillon parmi les communes où le facteur ne passera plus que tous les 2 jours

⊕ France Info / Retrouvez les 68 lieux où La Poste expérimente la suppression de la tournée quotidienne des facteurs

La Poste a choisi 68 sites pour expérimenter à partir du mois de mars une réorganisation des tournées de distribution de courrier. La Poste va lancer, à partir du mois de mars, 68 expérimentations afin de réorganiser les tournées de distribution de courrier, a appris franceinfo de sources concordantes, vendredi 6 janvier. Au sein de ces 68 expérimentations, à partir du mois de mars, les facteurs auront une tournée définie un jour, puis une autre tournée le lendemain, et ne passeront donc pas tous les jours dans toutes les rues de leur périmètre. Seuls les courriers urgents, comme les colis, la presse ou les recommandés, seront distribués quotidiennement.

Nasdas invité de l’émission Clique de Canal +

⊕ Canal + / 4,6M de followers, NasDas est le plus suivi de France sur Snapchat

«Ma mère, c’est ma reine.» – Numéro 1 sur Snapchat, #Nasdas raconte comment sa mère s’est battue pour le tenir éloigné des trafics. « La jeune génération a accès à tout. » – En plus de ses vidéos humoristiques sur Snapchat, #Nasdas s’engage aussi pour la prévention des plus jeunes dans le quartier Saint-Jacques, à Perpignan. «J’ai vu des jeunes de 20 ans vendre de la drogue pour payer les études à leur grand frère.» – Véritable média à part entière #NasDas montre la réalité du quartier Saint-Jacques dans toute sa complexité. «La chienneté, c’est un mode de vie.» – Expression phare de l’influenceur de Perpignan, #NasDas donne sa définition de la chienneté.

L’initiative des lycéens de la section géopolitique de Céret intéresse les médias

⊕ Le Parisien / Avec Deopol, les lycéens de Céret apprivoisent la géopolitique

Si le rapport des plus jeunes avec les réseaux sociaux peut s’avérer problématique, ils peuvent aussi y découvrir un véritable support pédagogique. C’est ce que fait un enseignant du Lycée Déodat de Séverac à Céret (Pyrénées-Orientales) avec des élèves. Deopol, c’est le nom du projet, ne doit rien au hasard. « C’est un projet qui entre dans le cadre d’un dispositif destiné à faciliter l’accès des élèves de milieu rural à Sciences-po Paris », explique Maxime Escriba, professeur du lycée Déodat de Séverac à Céret (Pyrénées-Orientales), qui encadre cette activité.

Le pôle « Cold Case » de Nanterre va examiner le dossier du «tueur de la garde de Perpignan»

⊕ Le Figaro / Quatre nouveaux parcours judiciaires examinés par le pôle «cold-cases» de Nanterre

Le pôle spécialisé du tribunal judiciaire de Nanterre s’intéresse à quatre nouveaux meurtriers et violeurs multirécidivistes, a indiqué au Figaro une source judiciaire, confirmant une information de RTL. (…) Parmi eux, Jacques Rançon, le «tueur de la gare de Perpignan», condamné à la perpétuité pour le viol et le meurtre d’Isabelle Mesnange, en 1986.

France Culture met en lumière l’architecture du Mémorial de Rivesaltes

Esprit des lieux vous emmène cette semaine dans un lieu d’histoire et de mémoires blessées : le Mémorial du camp de Rivesaltes, aux portes de Perpignan, qui a servi à l’internement de milliers «d’indésirables étrangers» tout au long du XXème siècle.

Le geste de Mathieu Acebes dans la presse

Le joueur international de La Rochelle, victime d’un coup de tête de Mathieu Acebes samedi à Perpignan (10-29) en Top 14, refuse les excuses du capitaine de l’USAP. Jonathan Danty ne décolère pas. Victime d’un coup de tête de Mathieu Acebes samedi à Perpignan (10-29) en Top 14, le centre international de La Rochelle refuse les excuses du capitaine de l’USAP. Pour rappel, Mathieu Acebes a été exclu par l’arbitre juste avant la mi-temps de Perpignan-La Rochelle pour s’être jeté tête la première sur Jonathan Danty, au sol, en plein accrochage avec Afusipa Taumoepeau.

Image de Une, archives Déferlantes 2019