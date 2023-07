Revue de presse du 23 juillet l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 23 juillet 2023 à 09:40

Au programme de la revue de presse du 23 juillet 2023, combo canicule et sécheresse. Le destin des préfets des Pyrénées-Orientales se joue-t-il à Paris ? Et pluie de festivals à Prades.

Canicule à court terme et sécheresse, vous avez dit réchauffement climatique ?

À l’ouest de Perpignan, le massif du Canigou, qui marque le début de la chaîne des Pyrénées, souffre de plus en plus de la sécheresse. Parmi ceux qui connaissent par cœur le pic emblématique du pays catalan, on oscille entre déni et amertume. Pour ceux qui n’en connais­sent pas tous les recoins, les reliefs du massif du Canigou n’ont rien de surprenant en ce milieu de mois de juin. Depuis Prades, petite ville de 6 000 âmes, la montagne sacrée du pays catalan montre un manteau vert, surplombé par un bonnet neigeux au-dessus duquel se dresse le pic, culminant à près de 2 800 mètres. Serait-ce donc là l’allure des paysages détruits par la sécheresse des Pyrénées-Orientales, département en pleine désertification, décrits à longueur de pages par la presse nationale ?

⊕ Le Monde / Sept départements du sud de la France en alerte orange avec des températures qui dépasseront les 34 °C

Il s’agit d’un « épisode caniculaire non exceptionnel, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière », note Météo-France. L’hémisphère Nord dans son ensemble est soumis à des températures anormalement élevées cette semaine. L’été 2023 est marqué, en France comme dans le reste du monde, par des températures anormalement élevées, très au-dessus des normales de saison, un des signes les plus directs du changement climatique, selon les scientifiques. En France, sept départements du Sud ont été placés en vigilance orange canicule pour la journée de mardi, a annoncé Météo-France. Il s’agit des Pyrénées-Orientales, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

En vigilance orange canicule et en proie à une sécheresse historique, le département connaît un fort taux de fuites dans ses canalisations. Ces «réseaux fuyards» entraînent le gaspillage de 5 millions de mètres cubes par an dans la métropole de Perpignan. Le chiffre est effarant : en France, un litre d’eau potable sur cinq se perd dans les canalisations. Et ce n’est qu’une moyenne : dans 170 collectivités, plus de la moitié du volume transporté s’échappe du réseau de distribution. Parmi elles, selon une information de France Info non démentie par le ministère de la Transition écologique, 14 se trouveraient dans les Pyrénées-Orientales, département en proie à une sécheresse historique, soumis à de très sévères restrictions de l’usage de l’eau et placé sous vigilance orange pour canicule.

⊕ La Tribune de Genève / À Perpignan, la sécheresse mène les agriculteurs à arracher les arbres

Les Pyrénées-Orientales n’ont pas vu la pluie depuis près d’un an. Arbres fruitiers et ceps de vigne sont condamnés dans une ambiance mortifère.

Quand les préfets des Pyrénées-Orientales sont appelés à l’Élysée et Matignon

Rodrigue Furcy fait partie de la récente valse des préfets publiée au Journal officiel. Sécheresse et incendie auront été au programme de son année catalane. Thierry Bonnier, préfet de l’Aude depuis 2021, prendra ses fonctions de préfet des Pyrénées-Orientales le 11 septembre prochain. Presque un an jour pour jour après l’annonce de son arrivée dans les Pyrénées-Orientales, le préfet Rodrigue Furcy est sur le départ. Il sera remplacé à compter du 12 septembre par Thierry Bonnier.

⊕ Le Figaro / Confirmée à Matignon, Élisabeth Borne se relance en nommant un nouveau directeur de cabinet

Le brouillard qui entoure le gouvernement depuis l’adoption de la réforme des retraites se dissipe-t-il ? Selon les informations du Figaro, Emmanuel Macron a informé Élisabeth Borne de son maintien à ses fonctions. Une confirmation à son poste matérialisée lundi par la nomination du haut fonctionnaire Jean-Denis Combrexelle, comme nouveau directeur de cabinet à Matignon. (…) En coulisses, une autre nomination a été actée. Pour diriger le pôle affaires intérieures, l’ex-préfet Étienne Stoskopf (NDLR ancien préfet des Pyrénées-Orientales) a été choisi. « Il y a une reprise en main de Matignon et les gens qui arrivent ne sont pas des seconds couteaux, observe un conseiller macroniste de la première heure. Ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de remaniement, mais il sera technique. »

Prades la culturelle

Depuis 1959, le festival situé au pied des Pyrénées Orientales, organise des projections et des rencontres dans le but de promouvoir le cinéma indépendant et d’auteurs. Cette année, il se tient du 15 au 22 juillet 2023.

⊕ Le Figaro / 50 ans après sa mort Casals revit à Prades

Le festival fondé par le célèbre violoncelliste catalan célèbre l’anniversaire de sa disparition. Pablo Casals? «C’est bien plus qu’un simple violoncelliste, s’enthousiasme Julie Sevilla-Fraysse. Il fait partie de ces rares musiciens qui ont marqué l’histoire par leur engagement. Chez lui, l’instrument n’est qu’un vecteur pour faire passer des messages d’humanité. Des messages qui vont bien au-delà de la musique.»