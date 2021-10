Revue de presse du 17 octobre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Les ecoles catalanes portent plainte contre la mairie de Perpignan

La Bressola, l’association qui regroupe les écoles du nord de la Catalogne qui enseignent en catalan, accuse la mairie de Perpignan de bloquer le projet d’ouverture du premier collège-lycée, annoncé en septembre, coïncidant avec la rentrée scolaire, au cours de laquelle l’association fête ses 45 ans. Ils expliquent qu’ils avaient déjà effectué le paiement et signalé l’achat du monastère de Santa Claire de Perpignan pour l’adapter en lycée, mais qu’au dernier moment, la mairie, gouvernée par l’extrême droite, a fait usage de son droit de préemption sur le bien.

La Bressola, que volia convertir el convent de Santa Clara en centre de secundària i batxillerat en català, ha recorregut davant la justícia la decisió de l’Ajuntament de Perpinyà d’exercir el dret de tempteig sobre l’immoblehttps://t.co/mttZid0RoI — 324.cat (@324cat) October 15, 2021

♦ Les conséquences financières du Covid sur les mairies

⊕ Le Parisien / Dans les Pyrénées-Orientales, le Covid bouscule les comptes des municipalités

La gestion de la crise du Covid a bousculé les budgets des communes, comme Salses-le-Château ou Elne. Pour le département, l’addition s’élève à 4,7 millions d’euros. À la mairie de Salses-le-Château, 3 500 habitants, Ana Berbel, la directrice générale des services, a fait ses comptes, et ils sont sans appel ; la crise du Covid a directement impacté les finances de la commune. « Les pertes sont essentiellement liées à la fermeture des établissements que nous avons en régie… À cela s’ajoutent aussi quelques festivités payantes que nous organisions. »

♦ La guerre d’Algérie dans toutes les mémoires

Pour le 60e anniversaire de la répression de la manifestation des Algériens à Paris, en 1961, Jérôme Fourquet revient pour Le Figaro sur l’impact politique d’une histoire à la mémoire encore douloureuse et conflictuelle. (…) On notera d’ailleurs que plusieurs figures de ce mouvement dans ces régions ont des origines pieds-noirs. C’est le cas de Louis Aliot, maire de Perpignan, de Julien Sanchez, maire de Beaucaire …

📰 À la veille du 60e anniversaire de la répression de la manifestation des #Algériens à Paris, en 1961, Jérôme Fourquet revient pour @Le_Figaro sur l'impact politique d'une histoire à la mémoire encore douloureuse et conflictuelle.https://t.co/wABiGZlgM0 — Ifop Opinion (@IfopOpinion) October 16, 2021

⊕ Le Point / En quête de reconnaissance

Appelés, pieds-noirs, harkis… Chaque président a cherché а les honorer. Histoire d’une réparation, de De Gaulle а Macron. Quelle est la journée nationale d’hommage aux victimes de la guerre d’Algérie ? On hésite. Hésitation logique. Il y en a deux. (…) Malgré cela, les pieds-noirs, à la fin des années 2000, ont épuisé la liste de leurs souhaits. Seuls les plus radicaux, regroupés dans l’Adimad, en viennent à ériger dans des villes amies, – Perpignan, Marignane, Pérols – des stèles en hommage aux membres de l’OAS fusillés par l’État français.

Guerre d’Algérie : en quête de reconnaissance https://t.co/RaoWDQ5Tyq — Le Point (@LePoint) October 16, 2021

♦ Porte-parole de Marine Le Pen l L’autre face de Louis Aliot

⊕ Le Figaro / Marine Le Pen, un début de campagne sous le signe du doute

La candidate soutenue par le RN souffre de la concurrence de l’essayiste Éric Zemmour ; qui sans être déclaré séduit une partie de ses cadres et électeurs. (…) Face à cet impensé Zemmour, lieutenants et porte-parole du RN ont de prime abord réagi selon leurs affinités sur les différents plateaux de télévision. Certains, à l’image du maire de Perpignan Louis Aliot, ont préféré épargner leur « ami Éric » tout en le priant de ne pas diviser le « camp national » .

Marine Le Pen, un début de campagne sous le signe du doute https://t.co/Up4s5hSOgY — Le Figaro (@Le_Figaro) October 16, 2021

♦ Le retour de l’or blanc

⊕ 20 Minutes / A l’abandon, la station de ski Puigmal remonte la pente grâce à sept copains

Les amoureux des Pyrénées vont, enfin, pouvoir à nouveau dévaler les pistes de Puigmal. Cette station de ski de 330 hectares dans les Pyrénées-Orientales, rouvrira en décembre, après huit ans en déshérence. Confrontée à un manque de neige, elle avait accumulé les dettes, jusqu’à l’asphyxie, et avait dû fermer en 2013.

Pyrénées : A l'abandon, la station de ski Puigmal remonte la pente grâce à sept copains https://t.co/yZhBlAviNZ via @20minutesmont pic.twitter.com/pMxAwdfNJt — 20MinutesMontpellier (@20minutesmont) October 15, 2021

♦ Le géant suédois ouvre un mini commerce à Perpignan

⊕ Les Echos / Ikea devient une enseigne d’e-commerce

Malgré les fermetures pendant plus de quatre mois et malgré les pénuries, l’enseigne de meubles a vu ses ventes progresser de 4 % à fin août. Les ventes en ligne multipliées par deux ont permis de surfer sur l’appétit des Français confinés pour l’amélioration de leur confort intérieur. (…) Des boutiques plus petites, dédiées au seul conseil, avec des écrans qui permettent une immersion virtuelle dans les rayons, ont vu le jour à Toulouse, puis Perpignan.

♦ La technologie au secours de la culture

La statue de Campôme (Pyrénées-Orientales), datant du XVIe ou du XVIIe siècle, risquait d’être endommagée ou volée. Elle va être remplacée par une copie réalisée grâce à une imprimante 3D par les élèves du lycée Charles-Renouvier et leurs professeurs.

Impression 3D : comment des lycéens de Prades ont sauvé le buste en bois de Saint-Estève

➡️ https://t.co/dfBYjXnLBo pic.twitter.com/RYU55gEPPC — Le Parisien | high-tech (@leparisien_tech) October 11, 2021

♦ Le portrait du patron des Dragons

Derrière la courte et controversée défaite des Dragons Catalans à Old Trafford samedi soir, se cache l’indéniable réussite d’un homme : Bernard Guasch, 61 ans, homme d’affaires et président fondateur des Dragons Catalans. Dans les années 2000, Bernard Guasch a fait un rêve : celui de fouler un jour la pelouse d’Old Trafford à Manchester en vainqueur de la finale de la Super League de rugby à XIII. Samedi soir, ce chef d’entreprise et surtout président-fondateur des Dragons Catalans a frôlé ce songe d’une nuit d’été à deux points et quelques décisions d’arbitrages britanniques près… Après avoir dominé toute la saison le championnat régulier alors que c’est l’unique équipe française de ce championnat semi-fermé.

Derrière la performance exceptionnelle des Dragons Catalans se cache un homme d'affaires avisé et passionné de rugby à XIII : Bernard Guasch, 61 ans



Portrait de celui «qui a assuré la résurrection de notre sport», «un battant, sincère et chaleureux» ⤵https://t.co/Oxw1AOGWkI — Le Parisien (@le_Parisien) October 11, 2021