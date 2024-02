Revue de presse du 18 février, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 18 février 2024 à 10:49

Au programme de la revue de presse du 18 février 2024 ? Sécheresse, golf et neige artificielle. « Loisir ou boire, il faut choisir ». L’émission de France Inter #CarnetsDeCampagne a posé ses valises dans les Pyrénées-Orientales. © Lac de Villeneuve-de-la-Raho 2014 – 2024 via Google Earth et Google Maps.

Golf de la discorde à Villeneuve-de-la-Raho

Dans le département asséché, la construction d’un 18 trous à Villeneuve-de-la-Raho, près de Perpignan, est contestée par une centaine de scientifiques. Ils alertent sur le danger de monopoliser une ressource rare et sur l’artificialisation des sols tandis que la maire défend un chantier «visionnaire». Deux ans de sécheresse historique, une centaine de chercheurs en colère et un golf dans le collimateur. En ce début février, alors que les Pyrénées-Orientales assoiffées n’en finissent pas d’attendre la pluie et que le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu s’inquiète ce mardi d’une situation «très préoccupante» sur Franceinfo, le ton monte.

Après deux années de sécheresse, vergers et vignes sont soumis à un intense stress hydrique. Une situation qui inquiète les agriculteurs et laisse présager des pertes catastrophiques pour 2024. Aux quatre coins du verger, des arbres desséchés et déracinés par le vent gisent sur le sol. Sur les cinq hectares d’abricotiers, plus de 70 % sont morts. Et, en ce début février, ceux qui tiennent encore debout, «bons à être arrachés», «ne sont plus que des statues», se désole Denis Basserie, arboriculteur et viticulteur à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales. En sillonnant les parcelles alentour, on s’aperçoit que la même malédiction frappe les vignes.

Deux ministres à l’écoute des agriculteurs catalans acculés par la sécheresse

Le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, et sa ministre déléguée, Agnès Pannier-Runacher, étaient ensemble en déplacement dans la région de Perpignan ce jeudi. Un vrai duo. Après une interview commune dans « L’Opinion », le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, et sa ministre déléguée, Agnès Pannier-Runacher, étaient en déplacement ensemble dans les Pyrénées-Orientales ce jeudi. Les ministres se sont d’abord rendus sur un site qui doit accueillir prochainement une retenue d’eau, puis au 77e Congrès de la Fédération nationale des producteurs de fruits, à Perpignan.

Quelle économie pour la neige en temps de sécheresse ?

Dans un département confronté à une sécheresse historique, la station réalise une de ses meilleures saisons. Et compte sur ses canons pour survivre jusqu’en 2050. A défaut d’avoir vu de la vraie neige naturelle, Séverine, Pacôme et Marilou auront croisé Les Marseillais, ces influenceurs devenus célèbres grâce à l’émission de téléréalité du même nom. « On les a vus sur le télésiège, ils étaient suivis par toute une équipe », sourit la première après une journée de ski à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales), mercredi 7 février.

Les craintes de voir les massifs transformés en cimetières de remontées mécaniques sont réelles. Des verrues dans la montagne dont il faut se débarrasser ou des vestiges d’un patrimoine industriel à conserver ? « Deux cents domaines skiables ont disparu en France depuis 2013 », affirme Vincent Simon, un passionné de ski alpin qui, depuis dix ans, recense les stations ayant jeté l’éponge et leur consacre un blog. (…)

Aujourd’hui, le parc français de remontées mécaniques compte 3 040 appareils, dont 1 911 téléskis – les fameux « tire-fesses » -, selon les chiffres du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG). « Fin 2023, les équipes de DSF ont recensé et identifié 72 appareils obsolètes, dont 68 téléskis et 4 télésièges, répartis sur 44 sites dans cinq des six massifs français : Alpes du Nord et du Sud, Pyrénées, Jura, Massif central et Vosges.

L’émission #CarnetsDeCampagne a posé ses valises dans les Pyrénées-Orientales

Coustouges, commune de 90 habitants à la frontière espagnole, dans les Pyrénées Orientales, accueille chaque année le Festival 543, festival de théâtre et de musique. De quoi offrir sur un plateau de la culture à un public qui y a peu ou pas accès. Festival 543 : du théâtre et de la musique dans un village À Coustouges, tout petit village de 90 habitants dans les Pyrénées Orientales tout près de la frontière espagnole, se tient chaque année un festival de théâtre et de musique. La prouesse remarquable. La prochaine édition aura lieu du 1er au 3 août 2024. Le nom du festival est une référence au numéro de la borne frontière située à quelques mètres du villages, mais il a aussi des allures de compte à rebours 5,4,3…

Dans la vallée de l’Agly, territoire de vignes et de vergers, le monde agricole est confronté à une sécheresse très préoccupante. L’association APARM teste de nouvelles cultures, plus adaptées au climat, notamment le pistachier. Au programme des Carnets également : la Casa Musicale de Perpignan.

Au programme des Carnets, un projet qui porte bien son nom : « Miam », une cantine solidaire dans le centre de Perpignan. Et à quelques pas de là, on vous parle d’une pépinière de quartier où sont organisés des ateliers nature. Collectif MIAM : cantine solidaire et café associatif. Voilà un projet qui porte un nom plein de promesse : MIAM, acronyme de « Manger, Inventer, Accueillir et Mélanger ». Cette cantine solidaire est située dans le centre de Perpignan, à côté du quartier Saint-Matthieu. Les menus sont préparés à partir d’aliments sauvés du gaspillage et le repas est à prix libre.