Revue de presse du 11 août 2024 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 11 août 2024 à 09:49

Au programme de la revue de presse du 11 août 2024, canicule, Jeux olympiques de Paris et la ville européenne des campings.

Canicule dans les Pyrénées-Orientales, de jour comme de nuit, la chaleur écrase les corps

Cela fait deux ans maintenant que les Pyrénées-Orientales souffrent de la sécheresse. Les habitants ont appris à vivre avec et adaptent leurs comportements. À l’image d’un père de famille qui témoigne dans ce reportage du 20H de TF1.

L’institut anticipe des températures dans le département allant jusqu’à 35°C. Les Pyrénées-Orientales basculeront en vigilance orange « canicule » mardi 6 août à midi, selon un bulletin de vigilance de Météo-France publié lundi. L’institut prévoit des températures allant jusqu’à 35°C. « Les températures minimales seront élevées, voisines de 23-24°C, les nuits seront donc particulièrement chaudes », poursuit Météo-France.

Alors que la vigilance orange canicule a été levée dans trois départements, les Pyrénées-Orientales sont toujours concernées par cette vigilance, annonce Météo France ce mardi 6 août. La chaleur se maintient dans le sud. Météo France place encore le département des Pyrénées-Orientales en vigilance orange pour canicule pour ce mardi 6 et mercredi 7 août, tandis que 40 autres départements sont sous vigilance jaune.

Aide-soignant à Perpignan, le Guyanais Dany Dann devient le premier vice-champion des JO

Un aide-soignant de 36 ans d’origine guyanaise est devenu ce samedi vice-champion olympique de breaking. Il s’appelle Danis Civil, alias Dany Dann, et il a su saisir l’opportunité d’une vie. Portrait d’un showman qu’on surnomme « Mastermind ». (…) On dit souvent qu’une breloque olympique peut tournebouler un athlète. Avec lui, on ne s’inquiète pas trop. Avant de relever ce défi, Dany vivait avec sa femme et ses deux garçons à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Une vie à la mesure de cette force tranquille. Sachant qu’au mieux, le breaking ne reviendra qu’en 2032 sur la scène olympique et qu’il a déjà tout gagné ou presque, il en aura peut-être fini d’ici avec la compétition. Il aura en tout cas bien rigolé. Un sourire pareil, ça ne ment pas.

Argelès-sur-mer, championne des campings en Europe

Située dans les Pyrénées Orientales, en région Occitanie, et à quelques kilomètres de l’Espagne, Argelès-sur-Mer attire chaque année les campeurs des quatre coins de la France et d’Europe. Mais pourquoi cette ville aux couleurs de la Catalogne attire-t-elle autant les campings et les campeurs ?

