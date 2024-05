Revue de presse du 19 mai, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 19 mai 2024 à 09:29

Au programme de la revue de presse du 19 mai 2024 ? Casasnovas, le retour des conférences, les agriculteurs en colère à la frontière, Glucksmann à Perpignan, la sécheresse, une flamme olympique douchée, et la sauvegarde des flamands roses.

Vous l’avez manqué ? Lire ou relire la revue de presse du 12 mai .

Le retour des « conférences » de Thierry Casasnovas

Le « gourou du cru », mis en cause pour des soupçons de dérives sectaires, n’a mis que quelques mois à reconstruire son écosystème. Début mai, il proposait à ses fidèles une formation professionnelle douteuse, finalement annulée après plusieurs signalements.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Thierry Casasnovas a tenu une conférence près de Perpignan, le week-end dernier. Un an après sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de participer ou d’organiser des formations en rapport avec la santé, le bien-être ou la naturopathie, le gourou du « crudivorisme », Thierry Casasnovas, continue de tenir des conférences payantes, rapporte France Bleu Roussillon, lundi 13 mai.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

La colère des agriculteurs à la frontière Franco-espagnole

FRUITS ET LÉGUMES•Le monde paysan dénonce le coût de la main-d’œuvre, la forte hausse des importations et l’opacité des affichages. Une centaine d’agriculteurs bloque le péage de Perpignan sud sur l’autoroute A9, ce jeudi matin. Ils dénoncent la concurrence qu’ils estiment « déloyale » originaire du Maroc. « Les coûts de production sont bien inférieurs aux nôtres, évoque Bruno Vila, de la FDSEA. Une heure de travail au Maroc coûte moins d’un euro de l’heure, contre 8 euros en Espagne et 14 euros en France. »

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Glucksmann à Perpignan

Europe 1 via AFP / Raphaël Glucksmann en terre RN pour dénoncer l’extrême droite européenne

Raphaël Glucksmann, tête de liste Place Publique-PS aux élections européennes a tenu samedi un meeting à Perpignan, ville tenue par le Rassemblement national. Il a appelé, devant 200 à 300 personnes, à en faire « la capitale de la résistance à l’extrême droite en Europe », dénonçant la « tartufferie » des dirigeants de l’extrême droite européenne.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Les Pyrénées-Orientales, département pilote sur la sécheresse

Dans le département le plus sec de France, les professionnels du tourisme et de l’agriculture s’adaptent à marche forcée. Un plan d’actions doit être présenté cette semaine par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Les récentes pluies ne font pas illusion. L’eau continue de manquer cruellement dans les Pyrénées-Orientales frappés par une sécheresse extrême. Avec moins de 600 millimètres de précipitations en deux ans, et, en 2023, des déficits de neige de 75 % et de pluie de 50 % sur la partie ouest, le territoire affiche des caractéristiques de zone aride, à l’instar de la Catalogne espagnole.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Du monde à Perpignan, malgré la douche sur la flamme olympique

Le Monde / Paris 2024 : succès populaire pour les débuts du relais de la flamme olympique

Les dix premières journées du parcours de la torche, partie le 9 mai de Marseille, ont généré une affluence supérieure aux prévisions des autorités. (…) De Marseille, d’où elle est partie les 8 et 9 mai, à Toulouse, où elle arrivait vendredi 17 mai, en passant par Millau (Aveyron), Montpellier ou encore Perpignan, la flamme olympique draine une affluence qui « dépasse un peu ce que nous anticipions », reconnaît-on auprès de la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques (JOP), Amélie Oudéa-Castéra. (…) Le premier véritable test a eu lieu lundi 13 mai, premier jour ouvré travaillé, avec les passages du relais à Millau, Sète et Montpellier. Un second moment « test » a également eu lieu mercredi 15 mai, quand une météo capricieuse s’est invitée à Perpignan. Dans les deux cas, cela n’a pas atténué l’affluence.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le Monde / En Méditerranée, les oiseaux des zones humides menacés par la montée du niveau de la mer

D’ici à 2100, un tiers à la moitié des zones humides côtières de huit pays du bassin méditerranéen pourrait être partiellement ou entièrement submergées. Que vont devenir les flamants roses et les avocettes élégantes ? Ces deux espèces sont parmi les plus menacées par l’élévation du niveau de la mer Méditerranée, provoquée par le dérèglement climatique. Une étude, publiée vendredi 17 mai dans la revue Conservation Biology, met en évidence les risques forts qui pèsent sur les oiseaux inféodés aux zones humides du pourtour méditerranéen et rappelle l’urgence à mettre en œuvre des mesures de protection de la biodiversité face aux futures submersions marines. (…) En France, les lagunes telles que les étangs de Thau et de Salses-Leucate (Aude et Pyrénées-Orientales) font partie des sites sur lesquels agir en priorité, souligne Fabien Verniest.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter